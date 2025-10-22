Thấy gì từ số dư tiền mặt của nhà đầu tư tăng mạnh 87% so với đầu năm?

Tổng số dư tiền mặt trong tài khoản nhà đầu tư được thống kê trên 8 công ty chứng khoán tăng mạnh lên 3 tỷ USD, tăng 87% so với đầu năm, cho thấy dòng tiền nội duy trì ổn định, góp phần giảm thiểu tác động áp lực bán ròng liên tục từ khối ngoại.

Ngành Chứng khoán vừa trải qua một quý bùng nổ, được hỗ trợ bởi hoạt động giao dịch sôi động trên cả hai sàn cơ sở và phái sinh. Tổng giá trị giao dịch cơ sở đạt 106 tỷ USD, trong khi giá trị giao dịch phái sinh tăng lên tới 125 tỷ USD – gấp 1,9 lần so với quý trước, đánh dấu một trong những giai đoạn sôi động nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Thống kê từ SSI Research cho thấy, doanh thu của 8 công ty chứng khoán được theo dõi tăng tới 123% so với cùng kỳ, nhờ sự phục hồi toàn diện của cả hoạt động môi giới lẫn cho vay ký quỹ.

Trong số các công ty niêm yết, VIX và VPBankS mã chứng khoán dự kiến là VPX ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhất, với doanh thu tăng lần lượt 481% và 512% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, động lực tăng trưởng của từng công ty lại khác nhau tùy theo định vị chiến lược: VIX, SHS và VPX hưởng lợi chủ yếu từ hoạt động tự doanh, trong khi VPS duy trì thế mạnh ở mảng môi giới khách hàng cá nhân. Ngoài ra, TCX và VPX ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể từ mảng ngân hàng đầu tư và cho vay ký quỹ.

Tổng lợi nhuận trước thuế toàn ngành đã tăng vọt lên 460 triệu USD, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ và gấp đôi so với quý trước, phản ánh thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, mức đòn bẩy của khách hàng mở rộng, và danh mục tự doanh tăng trưởng mạnh.

Về thị phần môi giới, nhóm dẫn đầu củng cố vị thế, các đối thủ bứt phá theo sau. Bức tranh thị phần trong Q3/2025 cho thấy xu hướng tập trung nắm giữ thị phần ngày càng rõ rệt. Các doanh nghiệp lớn như VPX, SSI và TCX tiếp tục mở rộng thị phần, trong khi các doanh nghiệp đứng cuối trong Top 10 chứng kiến sự thu hẹp đáng kể.

Điều này nhấn mạnh vai trò then chốt của năng lực tài chính trong môi trường dựa nhiều vào nhà đầu tư cá nhân, với nguồn vốn mạnh là yếu tố tiên quyết để duy trì dư nợ ký quỹ lớn và nắm bắt nhu cầu giao dịch gia tăng nhanh chóng.

Đáng chú ý, VPX đã tăng gấp ba lần dư nợ margin kể từ đầu năm, qua đó nâng thị phần lên 2,8%, gần bằng mức 2,87% của KIS xếp thứ 10. Sự vươn lên nhanh chóng này cho thấy chiến lược mở rộng và tích cực thu hút khách hàng mới đã giúp một công ty mới nổi nhanh chóng khẳng định vị thế.

SSI Research kỳ vọng động lực giao dịch sẽ được duy trì trong các quý tới, dù tốc độ có thể giảm so với Q3/2025 do thanh khoản thị trường dần quay lại mức bình thường cùng với việc gia tăng cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán.

Về cho vay ký quỹ, cho vay ký quỹ hỗ trợ thanh khoản cho nhà đầu tư cá nhân, qua đó phần nào hấp thụ áp lực bán ròng từ khối ngoại.

Sự vững vàng của thị trường trong 9 tháng đầu năm 2025 chủ yếu đến từ lực cầu nội địa mạnh mẽ, giúp hấp thụ phần lớn áp lực bán ròng từ khối ngoại (tổng giá trị 3,88 tỷ USD tính từ đầu năm) trong bối cảnh lo ngại về tỷ giá và hoạt động chốt lời gia tăng.

Sự hưng phấn của nhà đầu tư cá nhân đi cùng với mức tăng mạnh của dư nợ cho vay ký quỹ, được hỗ trợ bởi kỳ vọng nâng hạng thị trường và chính sách margin cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán.

Tính đến cuối quý 3/2025, tổng dư nợ margin của 8 công ty chứng khoán được theo dõi đạt 7,8 tỷ USD tăng 27% so với quý trước, tăng 84% so với cùng kỳ, kéo tỷ lệ margin trên vốn chủ sở hữu lên 122% so với 87% cuối năm 2024 và 109% trong Q2/2025.

Tổng số dư tiền mặt trong tài khoản nhà đầu tư cũng tăng mạnh lên 3 tỷ USD tăng 87% so với đầu năm, cho thấy dòng tiền nội địa duy trì ổn định, góp phần giảm thiểu tác động áp lực bán ròng liên tục từ khối ngoại.

Với đà mở rộng của hoạt động cho vay ký quỹ, thu nhập lãi trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính của các công ty chứng khoán trong Q3/2025, đạt 200 triệu USD +69% so với cùng kỳ.

Để đón đầu cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh thị trường được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường mới nổi, năng lực tài chính sẽ là yếu tố then chốt giúp các công ty chứng khoán bắt kịp làn sóng phát triển mới. Do đó, một cuộc “chạy đua” tăng vốn đang diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng trên toàn ngành. HCM, VND và VCI đã công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu mới, nhằm tăng vốn chủ sở hữu và mở rộng dư địa cho vay ký quỹ.