Cung cầu nhìn nhau, thanh khoản sụt giảm đột biến

Dòng tiền mua đuổi giá đã chững lại trong phiên sáng nay, nhưng bên bán cũng không thoát hàng nhiều. Cung cầu không gặp nhau khiến thị trường dao động đi ngang trong phần lớn thời gian và thanh khoản sụt giảm tới 60% so với sáng hôm qua.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 5,95 điểm tương đương -0,36%. Độ rộng khá hẹp với 121 mã tăng/175 mã giảm. Nhịp tăng cao nhất của chỉ số là ngay sau khi mở cửa, tăng cao nhất 15,4 điểm và giảm thấp nhất lúc 11h05, mất 12,45 điểm.

Ảnh hưởng lớn tới chỉ số vẫn là các trụ, thậm chí có sự đồng thuận khá: VIC giảm 1,43%, VHM giảm 1,89%, CTG giảm 1,2%, TCB giảm 1,2%, VPB giảm 1,98%, HPG giảm 1,12%. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, có tới 7 mã đỏ. BID tăng 0,13%, FPT tăng 4,19% là hai cổ phiếu duy nhất ngược dòng.

Dù vậy khả năng cân bằng ở các trụ về cuối phiên là khá tốt. Ví dụ FPT, VPL đem về 4,6 điểm đủ bù cho VIC, VPB và VHM giảm. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,27% với 12 mã tăng/15 mã giảm. Về tổng thể các trụ giằng co tốt nhưng diễn biến giá khá đối lập: Nhóm tăng giá có 7 mã tăng mạnh trên 1% thì phía giảm cũng có 13 mã giảm quá 1%.

Điểm tích cực là thanh khoản giảm mạnh, rổ VN30 chỉ khớp thành công gần 6.507 tỷ đồng, giảm 56% so với sáng hôm qua. Điều này cho thấy có hiện tượng giảm mua rất rõ ở vùng giá cao đối với các mã đỏ nhưng cũng có hiện tượng bán ít ở các mã xanh. Dòng tiền hạn chế nhưng áp lực cung cũng nhẹ nên vẫn có thể tạo dao động khá rộng.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, nhìn từ độ rộng, diễn biến giảm giá vẫn đang áp đảo do thiếu cầu nâng đỡ. Nhà đầu tư sau phiên bắt đáy hôm qua đã dừng lại chờ đợi. Thực tế mới chỉ một phiên phục hồi vẫn chưa thể chắc chắn nhịp điều chỉnh đã tìm thấy đáy. Dòng tiền suy yếu và lùi giá chờ xuống mức thấp tạo điều kiện cho các nhà đầu tư muốn cắt lỗ phải chủ động. Nếu thanh khoản tăng hoặc dao động giá mở rất rộng thì đó sẽ là tín hiệu xuất hiện áp lực bán mới.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Trong 175 cổ phiếu đỏ của VN-Index sáng nay có 102 mã giảm quá 1% nhưng giao dịch lớn nhất tập trung vào 20 cổ phiếu hàng đầu. Đây là nhóm thanh khoản lớn nhất, đều vượt trên trăm tỷ đồng. Nhóm này có áp lực bán rõ rệt hơn hẳn và không ít cổ phiếu giảm sâu: SHB giảm 2,35% khớp 450,9 tỷ; VIX giảm 3,17% với 444,2 tỷ; CII giảm 3,52% với 367,2 tỷ; VND giảm 2,38% với 255,1 tỷ; GEX giảm 3,39% với 235,6 tỷ; DXG giảm 3% với 210,6 tỷ…

Tính chung thanh khoản của 20 cổ phiếu này tập trung tới 42,8% giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Như vậy phần lớn cổ phiếu còn lại có thanh khoản tương đối nhỏ hoặc dao động hẹp. Diễn biến giảm giá là cơ hội tốt để kiểm tra nguồn cung, khi rủi ro T+ với lượng bắt đáy ngay cả trong phiên bán tháo ngày 20/10 cũng có thể thua lỗ.

Ở phía tăng giá, không có nhiều giao dịch đáng chú ý. Tuy cũng có hơn 70 cổ phiếu ghi nhận tăng trên 1% nhưng đại đa số thanh khoản cực thấp. Nhóm blue-chips xuất hiện FPT tăng 4,19% với thanh khoản 1.134,6 tỷ đồng; MSN tăng 2,05% với 565,5 tỷ; DGC tăng 1,46% với 112,9 tỷ. Còn lại chừng chục cổ phiếu tầm trung như BSR, GEE, VTP, FRT, SIP… là có thanh khoản khá tốt.

Với mức sụt giảm thanh khoản đột biến tới hơn một nửa so với sáng hôm qua, nguyên nhân duy nhất là nhà đầu tư đã dừng lại chờ đợi. Diễn biến bán tháo và giảm sâu có thể kích thích lòng tham nhưng không có nghĩa là nhà đầu tư phải đua giá cao. Hiện thị trường vẫn nằm trong tay người bán, nên hành động của nhóm này mới thể hiện sức mạnh của thị trường.

Khối ngoại sau phiên bắt đáy mạnh hôm qua đã giảm cường độ mua đáng kể. Vị thế ròng trên HoSE đang là -1.123 tỷ đồng, nhưng không phải vì khối này tăng bán. Tổng giá trị bán ra chỉ nhỉnh hơn sáng hôm qua 2% nhưng phía mua giảm tới 71%. Các cổ phiếu xuất hiện bán ròng đáng chú ý là CTG -92,8 tỷ, HPG -87,7 tỷ, MBB -70,5 tỷ, VIX -70,2 tỷ, VCB -68,2 tỷ, VHM -64, tỷ, MWG -64 tỷ, VIC -62,9 tỷ, SSI -61,5 tỷ. Phía mua ròng có FPT +223,9 tỷ, TCX +44,4 tỷ.