Dow Jones lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Coca-Cola, giá dầu thoát đáy 5 tháng

Bình Minh

22/10/2025, 08:08

Trong khi đó, cổ phiếu công nghệ bị bán nhiều trong phiên này, sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu không chắc chắn về cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...

Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/10) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones lập kỷ lục mới nhờ báo cáo tài chính khả quan của những công ty như Coca-Cola. Giá dầu thô tăng nhẹ, thoát khỏi mức đáy của 5 tháng thiết lập trong phiên trước.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 218,16 điểm, tương đương tăng 0,47%, đạt 46.924,74 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số vượt 47.000 điểm, cao nhất mọi thời đại.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 gần như đi ngang, đóng cửa ở mức 6.735,35 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,16%, còn 22.953,67 điểm.

Cổ phiếu Coca-Cola và 3M giữ vai trò trụ cột cho Dow Jones trong phiên này, khi hai công ty công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2025 với lợi nhuận tốt hơn dự báo. Chốt phiên, hai cổ phiếu này ghi nhận mức tăng tương ứng 4,1% và 7,7%.

Một cổ phiếu thành viên Dow Jones khác tăng mạnh trong phiên này là General Motors (GM). Hãng sản xuất ô tô lâu đời của Mỹ nâng dự báo lợi nhuận cả năm lên mức cao hơn kỳ vọng của giới phân tích, nhờ đó giá cổ phiếu tăng 14,9%.

“Tin tốt là một loạt công ty đa quốc gia công bố kết quả tốt hơn dự báo. Điều này có nghĩa là mùa báo cáo tài chính quý 3 đang có một sự khởi đầu đầy khả quan và thị trường sẽ có một đợt tăng giá cuối năm”, Giám đốc đầu tư Louis Navevellier của công ty Navellier & Associates nhận xét với hãng tin CNBC.

Trong khi đó, cổ phiếu công nghệ bị bán nhiều trong phiên này, sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu không chắc chắn về cuộc gặp dự kiến diễn ra vào tuần tới giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. “Có thể cuộc gặp sẽ không diễn ra”, ông Trump nói.

Sau phát biểu trên của ông chủ Nhà Trắng, Alphabet và Broadcom cùng giảm khoảng 2%, trong khi Nvidia giảm gần 1%.

Công nghệ đang là “điểm nóng” trong quan hệ thương mại căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Các nhà đầu tư cổ phiếu công nghệ mong mối quan hệ giữa hai cường quốc này dịu đi để hàng rào thuế quan giảm xuống và ngành công nghiệp bán dẫn tránh được những pha “ăn miếng trả miếng” giữa Washington và Bắc Kinh.

Hiện tại, tâm lý nhà đầu tư ở Phố Wall vẫn đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng này. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày thứ Sáu tuần này sẽ phản ánh rõ hơn tình trạng lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới, từ đó có thể tác động tới kỳ vọng về lãi suất Fed.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,31 USD/thùng, tương đương tăng 0,5%, đóng cửa ở mức 61,32 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,3 USD/thùng, tương đương tăng 0,5%, đạt 57,82 USD/thùng.

Hôm thứ Hai, giá cả hai loại dầu cùng đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 do mối lo nguồn cung dầu sẽ vượt nhu cầu tiêu thụ.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Theo hãng tin Reuters, cấu trúc đường cong của giá dầu WTI và giá dầu Brent đều đã chuyển sang trạng thái “contango” - với giá dầu giao kỳ hạn gần thấp hơn giá dầu giao ở những kỳ hạn xa hơn. Trạng thái này phản ánh nguồn cung dầu ngắn hạn đang dồi dào và nhu cầu đang yếu đi.

Giới phân tích đang tranh luận tình trạng “contango” này của giá vàng có thể lên tới mức độ như thế nào.

Một báo cáo mới đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo tình trạng thừa dầu trong năm tới sẽ dẫn tới một đường cong rất dốc về phía trước của giá dầu, còn gọi là “siêu contango”. Trong khi đó, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nói rằng tình trạng như vậy hiện chưa xuất hiện.

“Mối lo về nguồn cung dầu đã tăng lên trong những tuần gần đây, và chúng tôi tin thị trường đang dư cung, nhưng không tới mức thừa mứa. Chúng tôi dự báo giá dầu sẽ ổn định ở ngưỡng hiện tại”, ông Staunovo nhận định, cho rằng giá dầu có thể đương đầu áp lực giảm nếu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng.

