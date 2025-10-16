Đề xuất mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Như Nguyệt
16/10/2025, 08:54
Dự thảo mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước theo Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành từ “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” thành “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”...
Tiếp tục Phiên họp thứ 50, chiều 15/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.
Trình bày Tờ trình, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật này và cho biết, dự thảo Luật tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề.
Thứ nhất, hoàn thiện các chính sách về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng gồm: đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng; cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; kê khai tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập.
Thứ hai, hoàn thiện các chính sách về phát hiện tham nhũng gồm: thẩm quyền của các cơ quan thanh tra trong thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; tiếp nhận và xử lý phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng.
Thứ ba, hoàn thiện chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng.
Thứ tư, thống nhất, đồng bộ kỹ thuật lập pháp, bảo đảm tính khả thi và phù hợp các văn bản pháp luật có liên quan.
Dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 16 nội dung tại 16/96 điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
Đặc biệt, dự thảo cũng mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước theo Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành từ “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” thành “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.
Theo dự thảo, khoản 4, Điều 30, các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập gồm: Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; Thanh tra Chính phủ; Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Bên cạnh đó, quy định tăng giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng; tăng giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thời giá hiện nay có nhiều thay đổi so với năm 2018.
Dự thảo luật giao Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm, trình tự, thủ tục xác minh tài sản, thu nhập đối với những người thuộc diện kê khai theo kế hoạch hàng năm.
Thẩm tra dự án, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy còn một số nội dung khác cần được tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng chống tham nhũng như: việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; việc xử lý tài sản kê khai không trung thực, tài sản tăng thêm không giải trình được nguồn gốc...
Bên cạnh đó, đa số ý kiến tán thành việc mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước. Việc sửa đổi là phù hợp với chủ trương của Đảng về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; tăng cường quản lý vốn, tài sản nhà nước; đồng thời phù hợp với xu hướng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
10:34, 20/06/2025
Theo phương án đề xuất, mức lương tối thiểu năm 2026 sẽ tăng bình quân 7,2% so với mức hiện hành, và áp dụng từ ngày 1/1/2026. Bộ Nội vụ lưu ý, khi thực hiện mức lương tối thiểu mới, các doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khác của người lao động như làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm...
Tại Đà Nẵng, nếu được tuyển dụng chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành có thể hưởng mức lương được xác định theo 3 bậc gồm: 50 triệu đồng/tháng, 100 triệu đồng/tháng, 150 triệu đồng/tháng...
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa giao Sở Nội vụ đề xuất nghiên cứu thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hiệp hội cung ứng lao động tỉnh có sự điều tiết của Nhà nước nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong cung ứng nhân lực giữa các doanh nghiệp...
Thủ tục giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng, hiện được tích hợp trên VNeID...
Thanh Hóa đang xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Điểm nhấn của kế hoạch là đề xuất sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức, hướng tới tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng đào tạo...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: