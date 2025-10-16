Thứ Năm, 16/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đề xuất mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

Như Nguyệt

16/10/2025, 08:54

Dự thảo mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước theo Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành từ “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” thành “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”...

Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Quốc hội.
Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Tiếp tục Phiên họp thứ 50, chiều 15/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trình bày Tờ trình, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật này và cho biết, dự thảo Luật tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề.

Thứ nhất, hoàn thiện các chính sách về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng gồm: đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng; cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; kê khai tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập.

Thứ hai, hoàn thiện các chính sách về phát hiện tham nhũng gồm: thẩm quyền của các cơ quan thanh tra trong thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; tiếp nhận và xử lý phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng.

Thứ ba, hoàn thiện chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng.

Thứ tư, thống nhất, đồng bộ kỹ thuật lập pháp, bảo đảm tính khả thi và phù hợp các văn bản pháp luật có liên quan.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày Tờ trình dự án luật. Ảnh: Quốc hội.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày Tờ trình dự án luật. Ảnh: Quốc hội.

Dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 16 nội dung tại 16/96 điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

Đặc biệt, dự thảo cũng mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước theo Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành từ “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” thành “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.

Theo dự thảo, khoản 4, Điều 30, các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập gồm: Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; Thanh tra Chính phủ; Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bên cạnh đó, quy định tăng giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng; tăng giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thời giá hiện nay có nhiều thay đổi so với năm 2018.

Dự thảo luật giao Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm, trình tự, thủ tục xác minh tài sản, thu nhập đối với những người thuộc diện kê khai theo kế hoạch hàng năm.

Thẩm tra dự án, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy còn một số nội dung khác cần được tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng chống tham nhũng như: việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; việc xử lý tài sản kê khai không trung thực, tài sản tăng thêm không giải trình được nguồn gốc...

Bên cạnh đó, đa số ý kiến tán thành việc mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước. Việc sửa đổi là phù hợp với chủ trương của Đảng về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; tăng cường quản lý vốn, tài sản nhà nước; đồng thời phù hợp với xu hướng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

1.110 tác phẩm tham dự Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

17:29, 14/08/2025

1.110 tác phẩm tham dự Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án tham nhũng ở lĩnh vực y tế và bảo hiểm xã hội

10:34, 20/06/2025

Hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án tham nhũng ở lĩnh vực y tế và bảo hiểm xã hội

Nghiên cứu trả lương cán bộ, công chức theo vị trí việc làm để tránh tiêu cực, tham nhũng

09:44, 09/04/2025

Nghiên cứu trả lương cán bộ, công chức theo vị trí việc làm để tránh tiêu cực, tham nhũng

Từ khóa:

tham nhũng

Chủ đề:

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Đọc thêm

Doanh nghiệp không được cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

Doanh nghiệp không được cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

Theo phương án đề xuất, mức lương tối thiểu năm 2026 sẽ tăng bình quân 7,2% so với mức hiện hành, và áp dụng từ ngày 1/1/2026. Bộ Nội vụ lưu ý, khi thực hiện mức lương tối thiểu mới, các doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khác của người lao động như làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm...

Đà Nẵng: Thu hút nhân tài với mức lương tối đa 150 triệu/tháng

Đà Nẵng: Thu hút nhân tài với mức lương tối đa 150 triệu/tháng

Tại Đà Nẵng, nếu được tuyển dụng chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành có thể hưởng mức lương được xác định theo 3 bậc gồm: 50 triệu đồng/tháng, 100 triệu đồng/tháng, 150 triệu đồng/tháng...

Bắc Ninh: Nghiên cứu thành lập Hiệp hội cung ứng lao động

Bắc Ninh: Nghiên cứu thành lập Hiệp hội cung ứng lao động

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa giao Sở Nội vụ đề xuất nghiên cứu thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hiệp hội cung ứng lao động tỉnh có sự điều tiết của Nhà nước nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong cung ứng nhân lực giữa các doanh nghiệp...

Kích hoạt 2 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội trên VNeID

Kích hoạt 2 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội trên VNeID

Thủ tục giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng, hiện được tích hợp trên VNeID...

Thanh Hóa đề xuất sáp nhập hai trường đại học công lập trong tỉnh

Thanh Hóa đề xuất sáp nhập hai trường đại học công lập trong tỉnh

Thanh Hóa đang xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Điểm nhấn của kế hoạch là đề xuất sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức, hướng tới tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng đào tạo...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Thuế chồng thuế” làm giảm động lực khai thác tận thu, chế biến sâu của doanh nghiệp khoáng sản

Tài chính

2

Thị trường đường thừa nguồn cung, giá bán dưới giá thành sản xuất

Thị trường

3

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 9 tháng năm 2025: Làn sóng khởi nghiệp và những khó khăn doanh nghiệp phải đối mặt

Đầu tư

4

BlackRock đang quản lý lượng tài sản 13,5 nghìn tỷ USD

Thế giới

5

Cổ phiếu lớn sẽ quyết định hướng đi của VN-Index

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy