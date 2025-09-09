Đề xuất mức phí giám định ngoài tố tụng của tổ chức giám định tư pháp công lập y tế

Mức chi phí cần đảm bảo tính đúng, tính đủ và có lãi để các tổ chức giám định tư pháp công lập ngành Y tế phát triển dịch vụ và chi khác theo quy định của pháp luật, theo đề xuất của Bộ Y tế...

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định việc thực hiện giám định ngoài tố tụng của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc ngành Y tế.

Theo dự thảo, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần ngoài tố tụng là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, mà không nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Kết quả giám định không làm căn cứ giải quyết vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính.

Dự thảo nêu rõ, người thực hiện giám định ngoài tố tụng bao gồm: Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần và người giúp việc cho giám định viên.

Thủ trưởng các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y, hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần có trách nhiệm căn cứ nhân lực của đơn vị, văn bằng chuyên môn, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo, kinh nghiệm, nghiệp vụ của giám định viên và người giúp việc để thực hiện việc phân công giám định viên và người giúp việc phù hợp với từng loại hình giám định.

Tổ chức, cá nhân đề nghị có giấy đề nghị giám định hoặc hợp đồng giám định, và hồ sơ giám định gửi tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y, hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y, hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần.

Tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y, hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần có trách nhiệm trả cho người đề nghị giấy hẹn trả kết quả.

Trong đó, phải nêu rõ thời gian bàn giao kết quả giám định theo đúng thời gian trong giấy hẹn. Thẩm quyền thực hiện thuộc về tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y, hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần.

Theo dự thảo, chi phí giám định pháp y, pháp y tâm thần ngoài tố tụng thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 và Điều 6 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và quy định tại khoản 4, Điều 1, Nghị định 111/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y, hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y, hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần xây dựng định mức chi phí đối với giám định pháp y, pháp y tâm thần ngoài tố tụng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở quy trình giám định do Bộ Y tế ban hành. Mức chi phí cần đảm bảo tính đúng, tính đủ và có lãi để phát triển dịch vụ và chi khác theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y, hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y, hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí giám định ngoài tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.