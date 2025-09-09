Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đề xuất mức phí giám định ngoài tố tụng của tổ chức giám định tư pháp công lập y tế

Nhật Dương

09/09/2025, 10:53

Mức chi phí cần đảm bảo tính đúng, tính đủ và có lãi để các tổ chức giám định tư pháp công lập ngành Y tế phát triển dịch vụ và chi khác theo quy định của pháp luật, theo đề xuất của Bộ Y tế...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định việc thực hiện giám định ngoài tố tụng của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc ngành Y tế.

Theo dự thảo, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần ngoài tố tụng là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, mà không nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Kết quả giám định không làm căn cứ giải quyết vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính.

Dự thảo nêu rõ, người thực hiện giám định ngoài tố tụng bao gồm: Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần và người giúp việc cho giám định viên.

Thủ trưởng các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y, hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần có trách nhiệm căn cứ nhân lực của đơn vị, văn bằng chuyên môn, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo, kinh nghiệm, nghiệp vụ của giám định viên và người giúp việc để thực hiện việc phân công giám định viên và người giúp việc phù hợp với từng loại hình giám định.

Tổ chức, cá nhân đề nghị có giấy đề nghị giám định hoặc hợp đồng giám định, và hồ sơ giám định gửi tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y, hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y, hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần.

Tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y, hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần có trách nhiệm trả cho người đề nghị giấy hẹn trả kết quả.

Trong đó, phải nêu rõ thời gian bàn giao kết quả giám định theo đúng thời gian trong giấy hẹn. Thẩm quyền thực hiện thuộc về tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y, hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần.

Theo dự thảo, chi phí giám định pháp y, pháp y tâm thần ngoài tố tụng thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 và Điều 6 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và quy định tại khoản 4, Điều 1, Nghị định 111/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y, hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y, hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần xây dựng định mức chi phí đối với giám định pháp y, pháp y tâm thần ngoài tố tụng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở quy trình giám định do Bộ Y tế ban hành. Mức chi phí cần đảm bảo tính đúng, tính đủ và có lãi để phát triển dịch vụ và chi khác theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y, hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y, hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí giám định ngoài tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần

16:52, 24/06/2025

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần

Phát sinh nhiều bất cập trong kiểm tra, giám định bảo hiểm y tế

09:48, 17/09/2024

Phát sinh nhiều bất cập trong kiểm tra, giám định bảo hiểm y tế

Sai phạm tại các Viện pháp y tâm thần chủ yếu do cán bộ bị mua chuộc

14:06, 12/07/2025

Sai phạm tại các Viện pháp y tâm thần chủ yếu do cán bộ bị mua chuộc

Từ khóa:

Bộ Y tế dân sinh giám định giám định ngoài tố tụng giám định tư pháp pháp y Vneconomy

Đọc thêm

Tổ chức Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo chính quyền địa phương 2 cấp

Tổ chức Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo chính quyền địa phương 2 cấp

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được thành lập ở 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã. Quỹ từng cấp có Ban quản lý quỹ và bộ phận giúp việc cho Ban quản lý quỹ theo chế độ kiêm nhiệm, theo Bộ Nội vụ...

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 khuyến cáo người dân thận trọng khi mua vàng

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 khuyến cáo người dân thận trọng khi mua vàng

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 khuyến nghị người dân cân nhắc, thận trọng khi mua vàng và đầu tư vàng để tránh rủi ro do biến động về giá…

Các khoản tiền tính đóng bảo hiểm của người lao động trong doanh nghiệp

Các khoản tiền tính đóng bảo hiểm của người lao động trong doanh nghiệp

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của lao động trong doanh nghiệp là tiền lương tháng, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác...

Xuất khẩu lao động chạm mốc gần 100.000 người sau 8 tháng

Xuất khẩu lao động chạm mốc gần 100.000 người sau 8 tháng

Cùng với Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc là 3 thị trường chủ lực, có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam sang làm việc trong 8 tháng qua...

Hà Nội phát sinh 9 ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội phát sinh 9 ổ dịch sốt xuất huyết

Trong tuần qua, Hà Nôi ghi nhận 9 ổ dịch sốt xuất huyết tại: Tam Hưng, Tây Mỗ, Xuân Phương, Ba Đình, Nghĩa Đô, Chuyên Mỹ, Tây Hồ… hiện Thành phố còn 16 ổ dịch đang hoạt động...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Tiêu điểm

2

Thanh Hóa bổ sung 2 mặt bằng đấu giá, dự kiến thu về 425 tỷ đồng

Bất động sản

3

Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ

Kinh tế số

4

Hợp tác FPT và VIMC nâng tầm quản trị tài chính ngành hàng hải Việt Nam

Doanh nghiệp

5

Chi tiêu hạ tầng đám mây toàn cầu vượt 95 tỷ USD trong quý 2/2025

Kinh tế số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: