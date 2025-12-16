Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân

Chiều 15/12, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri ba xã: Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch. Hội nghị tập trung thông tin kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và lắng nghe, trao đổi nhiều kiến nghị sát thực từ cơ sở.

Cùng dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Hưng Yên và đông đảo đại biểu cử tri ba xã Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch.

Sau khi đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri ba xã đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu lực quản lý nhà nước.

PHẢN ÁNH SÁT THỰC ĐỜI SỐNG, KIẾN NGHỊ NHIỀU VẤN ĐỀ CĂN CƠ

Quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, cử tri Nguyễn Văn Trân (xã Kiến Xương) đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm hoàn thiện hệ thống quy định pháp lý đồng bộ, chặt chẽ để triển khai hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện từ trung ương đến cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu - Ảnh: TTXVN

Từ góc độ tác động của biến đổi khí hậu, cử tri Phạm Tuấn Anh (xã Lê Lợi) cho rằng những năm gần đây, tình trạng mưa lũ, sạt lở đất, nước biển dâng diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống hạ tầng thích ứng, nhất là đê điều, thủy lợi; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng nhà ở phù hợp với điều kiện phòng, chống thiên tai…

Phản ánh vấn đề nguồn nhân lực, cử tri Phạm Văn Thành (xã Quang Lịch) đề nghị Chính phủ nghiên cứu, ban hành Chiến lược quốc gia phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2035, tầm nhìn 2045; xác định rõ tiêu chuẩn nguồn nhân lực chất lượng cao theo từng ngành, lĩnh vực; có chính sách khuyến khích hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển gắn kết giữa trường đại học và doanh nghiệp; nghiên cứu cơ chế miễn, giảm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất, ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp đầu tư vào đào tạo nghề và đào tạo lại cho người lao động.

Ở lĩnh vực y tế, cử tri Nguyễn Việt Hà (xã Kiến Xương) đề nghị sớm ban hành và triển khai hiệu quả các chương trình, chiến lược quốc gia nhằm nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ của người Việt Nam; đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, nhất là tại tuyến y tế cơ sở, đi đôi với tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khám chữa bệnh và chấn chỉnh những bất cập trong thực hiện bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri bày tỏ lo lắng trước tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng còn phổ biến. Cử tri kiến nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe nhân dân.

Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cử tri Đào Xuân Nhất (xã Lê Lợi) bày tỏ sự đồng tình với các quan điểm chỉ đạo nhất quán của Trung ương, kiến nghị tiếp tục xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; xác định rõ “lằn ranh đỏ” trong thực thi công vụ; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng ngừa từ sớm, từ xa, đồng thời tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

KÊNH THÔNG TIN QUAN TRỌNG ĐỂ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TỪ CƠ SỞ

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri ba xã Kiến Xương, Lê Lợi và Quang Lịch – những địa phương có truyền thống văn hóa, cách mạng, hiếu học, người dân cần cù, đoàn kết và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cho biết, trong hơn nửa đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, với trách nhiệm là đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, dù do yêu cầu công tác chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, song việc trực tiếp về tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri tại cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng.

Đây là kênh thông tin thực tiễn giúp các cơ quan trung ương nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó đề ra các quyết sách phù hợp, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong tổ chức thực hiện.

Đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sự thẳng thắn và tâm huyết của cử tri, Tổng Bí thư nhấn mạnh mỗi ý kiến đều thiết thực, xác đáng, phản ánh đúng đời sống và mong mỏi của nhân dân, thể hiện niềm tin và sự đồng hành đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Tổng Bí thư cũng thông tin thêm tới cử tri về một số kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 10 và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước năm 2025; công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng đang được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc, bài bản.

GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM KIẾN NGHỊ, TẠO CHUYỂN BIẾN RÕ NÉT TỪ CƠ SỞ

Tổng Bí thư ghi nhận những kết quả tích cực của tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất với tỉnh Thái Bình. Dù khối lượng công việc lớn, mô hình tổ chức mới đặt ra nhiều yêu cầu, song tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, đạt được những kết quả bước đầu trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Việc mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và thu hút đầu tư tạo ra nhiều cơ hội mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Các đại biểu tham dự - Ảnh: TTXVN

Đối với ba xã Kiến Xương, Lê Lợi và Quang Lịch, Tổng Bí thư đánh giá các địa phương đã nỗ lực khai thác tiềm năng, lợi thế, kinh tế – xã hội có chuyển biến, an ninh trật tự được giữ vững, tạo nền tảng cho xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trả lời các kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng là luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng đến phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Hưng Yên tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri; những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải xử lý kịp thời, đúng pháp luật; những nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét.

Tổng Bí thư yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ cơ sở; bảo đảm an ninh, trật tự, sự bình yên của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số ở cấp xã; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Riêng đối với ba xã Kiến Xương, Lê Lợi và Quang Lịch, Tổng Bí thư đề nghị tập trung phát triển nông nghiệp xanh, giá trị cao; ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số; hình thành vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu, cấp mã vùng trồng, vùng nuôi; phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới; kết hợp nông nghiệp với dịch vụ, du lịch sinh thái, làng nghề nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, cần tạo đột phá về hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng số, mở rộng không gian phát triển kinh tế – xã hội.

Liên quan đến nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư lưu ý năm 2026 sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, yêu cầu các cấp, các ngành chủ động triển khai sớm, chuẩn bị đầy đủ điều kiện, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.