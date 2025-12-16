Thủ tướng yêu cầu thực hiện “3 kiên” trong bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

Chiều 15/12, dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia và trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết, kiên định, kiên trì trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; đề cao vai trò của pháp lý quốc tế, hợp tác và đối thoại nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao; lãnh đạo Ủy ban Biên giới quốc gia qua các thời kỳ cùng đại diện các địa phương biên giới, ven biển.

Ngày 6/10/1975, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định thành lập Ban Biên giới, tiền thân của Ủy ban Biên giới quốc gia. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Ủy ban đã hoàn thành khối lượng lớn công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần hoạch định, phân định và quản lý đường biên giới quốc gia trên đất liền và trên biển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Biên giới quốc gia trong suốt 50 năm qua - Ảnh: VGP

Trên tuyến biên giới đất liền, Việt Nam đã hoàn thành việc hoạch định toàn bộ đường biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia; hoàn tất phân giới, cắm mốc với Trung Quốc và Lào; triển khai khoảng 84% khối lượng phân giới, cắm mốc với Campuchia.

Việt Nam đồng thời ký kết nhiều văn kiện pháp lý quan trọng về biên giới và quy chế quản lý biên giới với các nước láng giềng, qua đó góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Những kết quả này tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho quản lý biên giới, giữ gìn an ninh – trật tự, thúc đẩy hợp tác kinh tế – xã hội ở khu vực biên giới, đồng thời củng cố niềm tin và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước liên quan.

Trên biển, Ủy ban Biên giới quốc gia đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai công tác xác lập và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Ủy ban đã tham mưu, đàm phán thành công nhiều hiệp định, thỏa thuận về phân định và hợp tác trên biển với các nước láng giềng như Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, đồng thời tham gia xử lý các vấn đề phát sinh trên Biển Đông.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Biên giới quốc gia.- Ảnh: VGP

Ghi nhận những đóng góp liên tục và bền bỉ, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Ủy ban Biên giới quốc gia nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập các hạng và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban Biên giới quốc gia đã tận tụy, bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thủ tướng nhấn mạnh, biên giới quốc gia là biểu tượng thiêng liêng, xác định không gian sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam, gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm.

Theo Thủ tướng, quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trách nhiệm giữ nước, Ủy ban Biên giới quốc gia là lực lượng làm việc thầm lặng nhưng giữ vai trò quan trọng trên các mặt trận ngoại giao, pháp lý, dư luận và thực địa.

Những đóng góp đó đã góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, củng cố quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Biên giới quốc gia tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, xác định mục tiêu cao nhất là bảo vệ độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Trong xử lý các vấn đề biên giới, lãnh thổ, cần kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, thượng tôn pháp luật, phát huy hiệu quả các điều ước quốc tế và thỏa thuận song phương đã ký kết.

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc tổng kết thực tiễn, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, hệ thống hóa thành tư duy và phương pháp làm việc bài bản, phục vụ lâu dài cho công tác biên giới, lãnh thổ. Việc đầu tư cho nguồn nhân lực làm công tác này cần được quan tâm đúng mức, bảo đảm tính kế thừa và chuyên nghiệp.

Thủ tướng lưu ý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ phải gắn với phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới. Quan tâm đầu tư cho đời sống người dân vùng biên có ý nghĩa quan trọng, để mỗi người dân trở thành điểm tựa vững chắc trong bảo vệ biên cương. Theo đó, mức độ đầu tư cho khu vực biên giới cần được chú trọng, bảo đảm hài hòa với yêu cầu phát triển chung của đất nước.

Trước bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban Biên giới quốc gia quán triệt và thực hiện phương châm “3 kiên”: kiên quyết, linh hoạt trong đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; kiên định vận dụng các yếu tố pháp lý, coi luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, là công cụ quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; kiên trì thúc đẩy hợp tác và đối thoại, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, giữ vững môi trường ổn định để phát triển.