Đề xuất phương án làm cầu và hầm vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu

Thanh Thủy

09/03/2026, 15:32

Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư tuyến đường vượt biển dài hơn 14 km nối Cần Giờ với Vũng Tàu (cũ), kết hợp hầm dìm và cầu vượt biển, dự kiến khởi công vào quý 2/2026 nếu được phê duyệt...

Hình minh họa do AI thực hiện.
Hình minh họa do AI thực hiện.

Theo tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi UBND TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Vingroup đề xuất xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu (cũ) với tổng chiều dài hơn 14 km, diện tích sử dụng đất khoảng 137,5 ha.

Tuyến có điểm đầu tại đường Biển Đông 2 thuộc Khu đô thị Cần Giờ (xã Cần Giờ) và điểm cuối tại nút giao giữa đường quy hoạch Sao Mai – Bến Đình với đường 30/4, khu vực các phường Tam Thắng và Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu (cũ).

Dự án được chia thành 3 phân đoạn chính gồm hầm vượt biển, cầu vượt biển và đường dẫn hai đầu tuyến.

Trong đó, hầm vượt biển dài khoảng 3,1 km, bao gồm hầm dìm dài 2,1 km, hầm kín dài 390 m và hầm hở dài 610 m. Mặt cắt ngang hầm rộng 35,1 m, trong đó 22,5 m bố trí 6 làn xe cơ giới hai chiều (mỗi làn rộng 3,75 m), phần còn lại dành cho lối thoát hiểm và dải an toàn.

Cầu vượt biển có chiều dài gần 8 km, với đoạn phía Cần Giờ dài hơn 5 km và phía Vũng Tàu gần 3 km. Hai đảo nhân tạo dự kiến được xây dựng tại hai đầu hầm nhằm kết nối giữa cầu và hầm. Tĩnh không cầu được thiết kế đảm bảo cho tàu thuyền lớn lưu thông trên vịnh Gành Rái; riêng tại luồng hàng hải chính, tĩnh không thông thuyền dự kiến đạt khoảng 150 m.

Theo phương án đề xuất, tuyến vượt biển được đầu tư với quy mô 6 - 8 làn xe. Cụ thể, đoạn đường dẫn được thiết kế 8 làn, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ. Trong khi đó, phần cầu và hầm chỉ bố trí 6 làn xe cơ giới do quy mô công trình lớn và điều kiện gió bão trên biển không phù hợp với phương tiện thô sơ.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 92.663 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí lãi vay. Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư sẽ tự thu xếp toàn bộ nguồn vốn, bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng, không sử dụng ngân sách Nhà nước. Đổi lại, Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất có giá trị tương đương.

Vingroup kiến nghị được giao làm nhà đầu tư dự án và dự kiến khởi công vào quý 2/2026, hoàn thành vào đầu năm 2029.

Theo doanh nghiệp, khu vực Cần Giờ và Long Sơn - Vũng Tàu là hai địa bàn ven biển có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, công nghiệp - cảng biển và logistics. Tuy nhiên, hiện chưa có tuyến kết nối trực tiếp giữa hai khu vực; người dân và doanh nghiệp phải di chuyển qua Quốc lộ 51 hoặc đi phà Cần Giờ - Vũng Tàu, mất khoảng 90 - 120 phút.

Nếu được triển khai, tuyến vượt biển này sẽ hình thành trục kết nối trực tiếp giữa hai khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 15–20 phút. Qua đó, dự án được kỳ vọng hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ, Khu công nghiệp Long Sơn, đồng thời nâng cao năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam TP. Hồ Chí Minh.

Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh: “Cú hích” hạ tầng mới của Đông Nam Bộ

08:33, 07/03/2026

Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh: “Cú hích” hạ tầng mới của Đông Nam Bộ

Tập đoàn T&T Group đề xuất loạt dự án chiến lược tại Đắk Lắk

12:47, 28/02/2026

Tập đoàn T&T Group đề xuất loạt dự án chiến lược tại Đắk Lắk

TP.Hồ Chí Minh bãi bỏ chủ trương đầu tư khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội

07:46, 06/03/2026

TP.Hồ Chí Minh bãi bỏ chủ trương đầu tư khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội

Cần Giờ Cầu vượt biển Cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự án hạ tầng hầm vượt biển nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup vũng tàu

Tìm kênh huy động vốn cho nền kinh tế

Tìm kênh huy động vốn cho nền kinh tế

Với mục tiêu tăng trưởng GDP được duy trì ở mức cao trong năm 2026, hệ thống dẫn vốn của nền kinh tế đang đứng trước những thách thức mang tính cấu trúc. Trong bối cảnh kênh tín dụng ngân hàng đang gặp nhiều áp lực và ngân hàng đang gia tăng các biện pháp điều chỉnh thanh khoản, việc chuyển dịch trọng tâm sang thị trường nợ trung và dài hạn được xem là giải pháp phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn...

2 tháng đầu năm, Thanh Hóa thu hút 22 dự án đầu tư

2 tháng đầu năm, Thanh Hóa thu hút 22 dự án đầu tư

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Thanh Hóa ghi nhận nhiều chỉ số kinh tế tích cực với 22 dự án đầu tư có tổng vốn đầu tư đạt 8.971,8 tỷ đồng và 803 doanh nghiệp thành lập mới...

Thủ tướng: Điện Biên cần đạt tăng trưởng 11% năm 2026

Thủ tướng: Điện Biên cần đạt tăng trưởng 11% năm 2026

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Điện Biện thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ" để quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 11%...

Xung đột Trung Đông: Áp lực lạm phát và giải pháp để tăng trưởng hai con số

Xung đột Trung Đông: Áp lực lạm phát và giải pháp để tăng trưởng hai con số

Xung đột leo thang tại Trung Đông đang tạo ra những biến động với chuỗi cung ứng và vận tải toàn cầu, qua đó tác động nhiều mặt tới kinh tế thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, một số yếu tố chi phí như năng lượng và logistics sẽ gây áp lực nhất định lên lạm phát, đồng thời hoạt động thương mại quốc tế có thể diễn biến thận trọng hơn trong thời gian tới...

Quảng Trị thúc đẩy các dự án động lực tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Quảng Trị thúc đẩy các dự án động lực tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Các dự án hạ tầng quan trọng tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay đang được Quảng Trị tập trung thúc đẩy triển khai, từ san nền trung tâm cửa khẩu, dự án băng tải than đến hệ thống kho bãi hàng hóa, nhằm từng bước nâng cao năng lực thông quan và phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

eMagazine

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

Tìm kênh huy động vốn cho nền kinh tế

Đầu tư

2

Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Tiêu điểm

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Kuwait về cung ứng dầu thô và ổn định Trung Đông

Tiêu điểm

4

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị GE Vernova mở rộng hợp tác năng lượng chiến lược tại Việt Nam

Tiêu điểm

5

Đẩy mạnh phối trộn, sử dụng xăng sinh học trong chuyển dịch năng lượng

Thị trường

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy