Đề xuất phương án làm cầu và hầm vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu

Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư tuyến đường vượt biển dài hơn 14 km nối Cần Giờ với Vũng Tàu (cũ), kết hợp hầm dìm và cầu vượt biển, dự kiến khởi công vào quý 2/2026 nếu được phê duyệt...

Theo tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi UBND TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Vingroup đề xuất xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu (cũ) với tổng chiều dài hơn 14 km, diện tích sử dụng đất khoảng 137,5 ha.

Tuyến có điểm đầu tại đường Biển Đông 2 thuộc Khu đô thị Cần Giờ (xã Cần Giờ) và điểm cuối tại nút giao giữa đường quy hoạch Sao Mai – Bến Đình với đường 30/4, khu vực các phường Tam Thắng và Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu (cũ).

Dự án được chia thành 3 phân đoạn chính gồm hầm vượt biển, cầu vượt biển và đường dẫn hai đầu tuyến.

Trong đó, hầm vượt biển dài khoảng 3,1 km, bao gồm hầm dìm dài 2,1 km, hầm kín dài 390 m và hầm hở dài 610 m. Mặt cắt ngang hầm rộng 35,1 m, trong đó 22,5 m bố trí 6 làn xe cơ giới hai chiều (mỗi làn rộng 3,75 m), phần còn lại dành cho lối thoát hiểm và dải an toàn.

Cầu vượt biển có chiều dài gần 8 km, với đoạn phía Cần Giờ dài hơn 5 km và phía Vũng Tàu gần 3 km. Hai đảo nhân tạo dự kiến được xây dựng tại hai đầu hầm nhằm kết nối giữa cầu và hầm. Tĩnh không cầu được thiết kế đảm bảo cho tàu thuyền lớn lưu thông trên vịnh Gành Rái; riêng tại luồng hàng hải chính, tĩnh không thông thuyền dự kiến đạt khoảng 150 m.

Theo phương án đề xuất, tuyến vượt biển được đầu tư với quy mô 6 - 8 làn xe. Cụ thể, đoạn đường dẫn được thiết kế 8 làn, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ. Trong khi đó, phần cầu và hầm chỉ bố trí 6 làn xe cơ giới do quy mô công trình lớn và điều kiện gió bão trên biển không phù hợp với phương tiện thô sơ.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 92.663 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí lãi vay. Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư sẽ tự thu xếp toàn bộ nguồn vốn, bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng, không sử dụng ngân sách Nhà nước. Đổi lại, Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất có giá trị tương đương.

Vingroup kiến nghị được giao làm nhà đầu tư dự án và dự kiến khởi công vào quý 2/2026, hoàn thành vào đầu năm 2029.

Theo doanh nghiệp, khu vực Cần Giờ và Long Sơn - Vũng Tàu là hai địa bàn ven biển có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, công nghiệp - cảng biển và logistics. Tuy nhiên, hiện chưa có tuyến kết nối trực tiếp giữa hai khu vực; người dân và doanh nghiệp phải di chuyển qua Quốc lộ 51 hoặc đi phà Cần Giờ - Vũng Tàu, mất khoảng 90 - 120 phút.

Nếu được triển khai, tuyến vượt biển này sẽ hình thành trục kết nối trực tiếp giữa hai khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 15–20 phút. Qua đó, dự án được kỳ vọng hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ, Khu công nghiệp Long Sơn, đồng thời nâng cao năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam TP. Hồ Chí Minh.