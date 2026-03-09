Thủ tướng: Điện Biên cần đạt tăng trưởng 11% năm 2026

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Điện Biện thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ" để quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 11%...

Chiều ngày 8/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

DỰA VÀO KHÁC BIỆT NỔI TRỘI VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH

Trong năm 2025 vừa qua, kinh tế tỉnh Điện Biên đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực như: tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 7,34%, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố trên cả nước; quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 35.657 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 141,8 triệu USD, tăng 1,31%, vượt 1,29% kế hoạch...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế của địa phương. Trong đó, đầu tư cho hạ tầng chiến lược và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế; khả năng tiếp cận khoa học – công nghệ còn nhiều trở ngại; thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp; cải thiện môi trường kinh doanh còn chậm, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chưa cao (năm 2024 xếp thứ 32 cả nước); thu hút đầu tư ngoài nhà nước vẫn gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh cần quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 11% trong năm 2026, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Điện Biên cần thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. (Ảnh: VGP)

Theo Thủ tướng, cách tiếp cận cần dựa trên việc đánh giá đúng tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh của Điện Biên; từ đó xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy tối đa các lợi thế, tạo hiệu ứng cộng hưởng cho phát triển, đồng thời nhận diện rõ những hạn chế, bất cập để có giải pháp khắc phục.

Các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai gồm: nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế chủ lực; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026; tăng cường kết nối, thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm tạo động lực tăng trưởng, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; bảo đảm người dân được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ y tế và giáo dục.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tổ chức tốt công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, bảo đảm công khai, minh bạch.

Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý việc xây dựng Trường Đại học FPT tại Điện Biên nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho địa phương cũng như các tỉnh lân cận.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tiếp thu các ý kiến tại cuộc làm việc để hoàn thiện và sớm trình ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

BỐ TRÍ 500 TỶ ĐỒNG ĐẦU TƯ CAO TỐC

Cũng tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng như: điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII; đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải và các trạm biến áp (500 kV, 220 kV); các dự án cấp điện nông thôn; định mức biên chế cấp xã; cơ chế chia sẻ nguồn nước giữa các ngành trong vùng cũng như giữa khu vực Trung du và miền núi phía Bắc với Đồng bằng sông Hồng; đồng thời quan tâm giới thiệu các nhà đầu tư lớn đến với tỉnh.

Đặc biệt, đối với kiến nghị đầu tư tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang, Thủ tướng đồng ý giao tỉnh Điện Biên làm cơ quan chủ quản dự án theo hình thức đầu tư công; địa phương chịu trách nhiệm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tách thành dự án riêng.

Bộ Tài chính được giao thẩm định kinh phí xây lắp và tổng mức đầu tư dự án, đồng thời xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nguồn vốn từ ngân sách Trung ương. Trước mắt, bố trí ngay 500 tỷ đồng từ các nguồn hợp pháp để chuẩn bị đầu tư dự án và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có những chỉ đạo cụ thể về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: VGP)

Đối với các dự án cấp điện nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính triển khai trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro; phấn đấu thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2027, không kéo dài đến năm 2030, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng chỉ đạo khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình nghệ thuật thực cảnh về Điện Biên Phủ, góp phần quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.