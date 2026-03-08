Thứ Hai, 09/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Quảng Trị thúc đẩy các dự án động lực tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Nguyễn Thuấn

08/03/2026, 14:53

Các dự án hạ tầng quan trọng tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay đang được Quảng Trị tập trung thúc đẩy triển khai, từ san nền trung tâm cửa khẩu, dự án băng tải than đến hệ thống kho bãi hàng hóa, nhằm từng bước nâng cao năng lực thông quan và phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến kiểm tra hạ tầng Cửa khẩu Quốc tế La Lay
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến kiểm tra hạ tầng Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã đi kiểm tra thực tế một số dự án hạ tầng tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay và tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu.

Báo cáo tại các điểm kiểm tra, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án san nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu Quốc tế La Lay giai đoạn 2 hiện đang chuẩn bị triển khai xây dựng các hạng mục phụ trợ. Các hạng mục dự kiến thực hiện gồm hệ thống điện chiếu sáng, bãi chờ nhập, lát vỉa hè tại luồng nhập và luồng xuất, cùng với kè chắn chống sạt lở mái taluy.

Đối với dự án xây dựng băng tải than đá từ Lào về Việt Nam, đoạn trên lãnh thổ Việt Nam, nhà đầu tư hiện đang tiếp tục vận động, hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đối với một số hộ dân còn lại. Theo kế hoạch, việc chi trả đền bù, hoàn thành giao đất và cho thuê đất sẽ được thực hiện trong thời gian tới để có thể khởi công xây dựng dự án vào tháng 3 năm 2026.

Cũng tại khu vực cửa khẩu, dự án kho bãi hàng hóa tại thôn A Đeng đang được chủ đầu tư triển khai các thủ tục cần thiết như nộp tiền trồng rừng thay thế, lập hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy và xin cấp phép thi công. Dự kiến các thủ tục này sẽ hoàn thành trong tháng 5 năm 2026 để triển khai xây dựng theo kế hoạch.

Về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, từ năm 2025 đến nay hoạt động thương mại qua cửa khẩu có xu hướng giảm. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, cùng với việc tu sửa một số tuyến giao thông kết nối như Quốc lộ 15D, Quốc lộ 14 và tình trạng xuống cấp của cầu treo Đakrông. Những yếu tố này đã khiến sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu giảm khoảng 7 – 15% so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến khảo sát địa điểm nghiên cứu xây dựng Cụm công nghiệp chuyên ngành Vật liệu xây dựng tại Km27, Quốc lộ 9.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến khảo sát địa điểm nghiên cứu xây dựng Cụm công nghiệp chuyên ngành Vật liệu xây dựng tại Km27, Quốc lộ 9.

Từ đầu năm 2026 đến nay, số thu ngân sách qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay mới đạt khoảng 40 tỷ đồng. Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu qua cửa khẩu gồm than đá, sắn và một số loại nông sản khác.

Trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cũng đã khảo sát địa điểm nghiên cứu xây dựng Cụm công nghiệp chuyên ngành vật liệu xây dựng tại Km27 trên tuyến Quốc lộ 9.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực địa, ông Tiến đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để sớm thúc đẩy việc hình thành cụm công nghiệp chuyên ngành vật liệu xây dựng. Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu đá xây dựng đang ngày càng tăng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều công trình trọng điểm đang thiếu nguồn cung vật liệu.

Đối với dự án san nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu Quốc tế La Lay giai đoạn 2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất sử dụng toàn bộ nguồn kinh phí 16,5 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục phụ trợ theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan được giao nghiên cứu phương án xây dựng bãi đỗ xe ô tô và xe khách hài hòa trong khu vực công viên cây xanh tại luồng xuất nhằm bảo đảm cảnh quan và nhu cầu phục vụ phương tiện qua lại cửa khẩu.

Đối với dự án băng tải than, lãnh đạo tỉnh đề nghị xã La Lay tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 5 hộ dân còn lại. Đồng thời, cần rà soát các khu dân cư bị ảnh hưởng bởi dự án để nghiên cứu phương án bố trí tái định cư phù hợp trong thời gian tới.

Thanh Hóa thu nội địa 2 tháng đầu năm đạt hơn 6.000 tỉ đồng, tăng 16,5%

12:15, 07/03/2026

Thanh Hóa thu nội địa 2 tháng đầu năm đạt hơn 6.000 tỉ đồng, tăng 16,5%

Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh: “Cú hích” hạ tầng mới của Đông Nam Bộ

08:33, 07/03/2026

Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh: “Cú hích” hạ tầng mới của Đông Nam Bộ

Từ khóa:

băng tải than đá Cửa khẩu Quốc tế La Lay dự án hạ tầng Quảng Trị khu kinh tế Quảng Trị Xuất nhập khẩu hàng hóa

Đọc thêm

Thủ tướng: Điện Biên cần đạt tăng trưởng 11% năm 2026

Thủ tướng: Điện Biên cần đạt tăng trưởng 11% năm 2026

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Điện Biện thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ" để quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 11%...

Xung đột Trung Đông: Áp lực lạm phát và giải pháp để tăng trưởng hai con số

Xung đột Trung Đông: Áp lực lạm phát và giải pháp để tăng trưởng hai con số

Xung đột leo thang tại Trung Đông đang tạo ra những biến động với chuỗi cung ứng và vận tải toàn cầu, qua đó tác động nhiều mặt tới kinh tế thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, một số yếu tố chi phí như năng lượng và logistics sẽ gây áp lực nhất định lên lạm phát, đồng thời hoạt động thương mại quốc tế có thể diễn biến thận trọng hơn trong thời gian tới...

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc phỏng vấn với bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú của United Nations Development Programme (Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc) tại Việt Nam xung quanh câu chuyện bình đẳng giới và những thay đổi trong những năm gần đây về cách nhìn nhận vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong bộ máy hành chính công…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thanh Hóa thu nội địa 2 tháng đầu năm đạt hơn 6.000 tỉ đồng, tăng 16,5%

Thanh Hóa thu nội địa 2 tháng đầu năm đạt hơn 6.000 tỉ đồng, tăng 16,5%

Theo báo cáo mới nhất từ Thuế tỉnh Thanh Hóa, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, phản ánh sự khởi sắc của hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường bất động sản ngay từ những tháng đầu năm...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

eMagazine

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 4.181 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

Tài chính

2

Gia đình Chủ tịch HDC bị bán giải chấp hơn 2,6 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

3

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm quản lý đất đai tại TP. Cần Thơ

Bất động sản

4

Nâng công suất sân bay Đà Nẵng lên 20 triệu khách/năm

Hạ tầng

5

Tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy