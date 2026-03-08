Quảng Trị thúc đẩy các dự án động lực tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay
Nguyễn Thuấn
08/03/2026, 14:53
Các dự án hạ tầng quan trọng tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay đang được Quảng Trị tập trung thúc đẩy triển khai, từ san nền trung tâm cửa khẩu, dự án băng tải than đến hệ thống kho bãi hàng hóa, nhằm từng bước nâng cao năng lực thông quan và phát triển kinh tế khu vực biên giới.
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã đi kiểm tra
thực tế một số dự án hạ tầng tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay và tình hình
hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu.
Báo cáo tại các điểm kiểm tra,
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án san nền và hạ tầng kỹ
thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu Quốc tế La Lay giai đoạn 2 hiện
đang chuẩn bị triển khai xây dựng các hạng mục phụ trợ. Các hạng mục dự kiến thực
hiện gồm hệ thống điện chiếu sáng, bãi chờ nhập, lát vỉa hè tại luồng nhập và
luồng xuất, cùng với kè chắn chống sạt lở mái taluy.
Đối với dự án xây dựng băng tải
than đá từ Lào về Việt Nam, đoạn trên lãnh thổ Việt Nam, nhà đầu tư hiện đang
tiếp tục vận động, hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đối với một số hộ dân
còn lại. Theo kế hoạch, việc chi trả đền bù, hoàn thành giao đất và cho thuê đất
sẽ được thực hiện trong thời gian tới để có thể khởi công xây dựng dự án vào
tháng 3 năm 2026.
Cũng tại khu vực cửa khẩu, dự án
kho bãi hàng hóa tại thôn A Đeng đang được chủ đầu tư triển khai các thủ tục cần
thiết như nộp tiền trồng rừng thay thế, lập hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy
và xin cấp phép thi công. Dự kiến các thủ tục này sẽ hoàn thành trong tháng 5
năm 2026 để triển khai xây dựng theo kế hoạch.
Về tình hình xuất nhập khẩu hàng
hóa qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết,
từ năm 2025 đến nay hoạt động thương mại qua cửa khẩu có xu hướng giảm. Nguyên
nhân chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, cùng với việc tu sửa một số
tuyến giao thông kết nối như Quốc lộ 15D, Quốc lộ 14 và tình trạng xuống cấp của
cầu treo Đakrông. Những yếu tố này đã khiến sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
qua cửa khẩu giảm khoảng 7 – 15% so với cùng kỳ.
Từ đầu năm 2026 đến nay, số thu
ngân sách qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay mới đạt khoảng 40 tỷ đồng. Các mặt hàng
xuất nhập khẩu chủ yếu qua cửa khẩu gồm than đá, sắn và một số loại nông sản
khác.
Trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cũng đã khảo sát địa điểm nghiên cứu
xây dựng Cụm công nghiệp chuyên ngành vật liệu xây dựng tại Km27 trên tuyến Quốc
lộ 9.
Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra
thực địa, ông Tiến đề nghị các sở, ngành và địa phương
liên quan phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để sớm thúc đẩy việc hình
thành cụm công nghiệp chuyên ngành vật liệu xây dựng. Việc này nhằm đáp ứng nhu
cầu vật liệu đá xây dựng đang ngày càng tăng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều
công trình trọng điểm đang thiếu nguồn cung vật liệu.
Đối với dự án san nền và hạ tầng
kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu Quốc tế La Lay giai đoạn 2,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất sử dụng toàn bộ nguồn kinh phí
16,5 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục phụ trợ theo kế hoạch.
Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan
được giao nghiên cứu phương án xây dựng bãi đỗ xe ô tô và xe khách hài hòa
trong khu vực công viên cây xanh tại luồng xuất nhằm bảo đảm cảnh quan và nhu cầu
phục vụ phương tiện qua lại cửa khẩu.
Đối với dự án băng tải than, lãnh
đạo tỉnh đề nghị xã La Lay tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn
thành giải phóng mặt bằng đối với 5 hộ dân còn lại. Đồng thời, cần rà soát các
khu dân cư bị ảnh hưởng bởi dự án để nghiên cứu phương án bố trí tái định cư
phù hợp trong thời gian tới.
