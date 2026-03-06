TP.Hồ Chí Minh bãi bỏ chủ trương đầu tư khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội

UBND
TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 6815/QĐ-UBND
ngày 29/12/2016 và 177/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND Thành phố
về duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội
do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông làm nhà đầu tư. Quyết định bãi bỏ các chủ trương đầu tư nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/3/2026.
Theo
UBND TP. Hồ Chí Minh, lý do bãi bỏ các quyết định nêu trên xuất phát từ việc
các chủ trương đầu tư đã không còn phù hợp với định hướng quy hoạch được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1125 ban hành vào tháng 6/2025.
Bên cạnh
đó, nội dung các quyết định trước đây cũng không còn phù hợp với quy định về
quy chế tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010 của Thủ tướng Chính
phủ; đồng thời chưa bảo đảm thẩm quyền ban hành theo quy định tại Nghị định số
118/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
UBND
TP.Hồ Chí Minh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý cũng như
tính đầy đủ, chính xác của toàn bộ nội dung hồ sơ đã trình phê duyệt trước đó,
bảo đảm việc thực hiện đúng quy định pháp luật và thẩm quyền được giao.
Sở Nông nghiệp và Môi trường
có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ hồ
sơ về giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý các quyết định liên quan đến khu đất đã được ban hành trong các năm 2017 và 2018, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời chủ trì, phối hợp
với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, xác định các khoản chi phí hợp lý,
hợp lệ (đã được kiểm toán) mà Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn
Đông đã thực hiện; tham mưu UBND Thành phố xem xét việc hoàn trả cho nhà đầu tư
theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà
nước và nhà đầu tư.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc
có trách nhiệm rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền về phương án quy hoạch và định
hướng tổ chức không gian kiến trúc khu đất phù hợp với chủ trương của UBND
Thành phố và quy hoạch được duyệt.
Công ty TNHH Đầu tư Phát
triển Đô thị Ngọc Viễn Đông có trách nhiệm chấp hành Quyết định này; chủ động liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện các
thủ tục liên quan đến việc rà soát và hoàn trả các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ
theo quy định.
Khu
đất cảng Nhà Rồng - Khánh Hội rộng hơn 31 ha, nằm ven sông Sài Gòn, tiếp giáp
trung tâm TP.Hồ Chí Minh. Năm 2016, UBND Thành phố chấp thuận cho Công ty TNHH
Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông thực hiện dự án khu phức hợp Nhà Rồng -
Khánh Hội trên diện tích này, gồm trung tâm thương mại, 3.116 căn hộ, 32 biệt
thự, trường học và trạm y tế, hạ tầng kỹ thuật...
Cuối
năm 2025, Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã thống nhất chủ trương dừng dự
án này, để làm Công viên Cảng Nhà Rồng Khánh Hội gắn với mở rộng Bảo tàng Hồ
Chí Minh, không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.