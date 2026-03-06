TP.Hồ Chí Minh bãi bỏ chủ trương đầu tư khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa quyết định bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông làm nhà đầu tư...

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 6815/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 và 177/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND Thành phố về duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông làm nhà đầu tư. Quyết định bãi bỏ các chủ trương đầu tư nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/3/2026.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, lý do bãi bỏ các quyết định nêu trên xuất phát từ việc các chủ trương đầu tư đã không còn phù hợp với định hướng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1125 ban hành vào tháng 6/2025.

Bên cạnh đó, nội dung các quyết định trước đây cũng không còn phù hợp với quy định về quy chế tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chưa bảo đảm thẩm quyền ban hành theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND TP.Hồ Chí Minh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý cũng như tính đầy đủ, chính xác của toàn bộ nội dung hồ sơ đã trình phê duyệt trước đó, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định pháp luật và thẩm quyền được giao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ về giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý các quyết định liên quan đến khu đất đã được ban hành trong các năm 2017 và 2018, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, xác định các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ (đã được kiểm toán) mà Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông đã thực hiện; tham mưu UBND Thành phố xem xét việc hoàn trả cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và nhà đầu tư.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền về phương án quy hoạch và định hướng tổ chức không gian kiến trúc khu đất phù hợp với chủ trương của UBND Thành phố và quy hoạch được duyệt.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông có trách nhiệm chấp hành Quyết định này; chủ động liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan đến việc rà soát và hoàn trả các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định.