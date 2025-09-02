Đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 8.800 tỷ cho dự án cao tốc tại Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị đang lên kế hoạch đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng chiều dài 56 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h và tổng mức đầu tư dự kiến gần 13.939 tỷ đồng.

Theo công văn số 653/UBND-TH, tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc chấp thuận bố trí khoảng 8.803 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương ngoài kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để hỗ trợ trực tiếp cho dự án. Địa phương khẳng định mục tiêu bảo đảm tiến độ, triển khai công trình trước năm 2030.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng báo cáo Bộ Xây dựng về một số nội dung liên quan đến dự án. Bộ Xây dựng đã thống nhất phương pháp xác định tổng mức đầu tư với suất vốn khoảng 204 tỷ đồng/km, phù hợp với quy định hiện hành và tương đồng với suất đầu tư các dự án có quy mô tương tự.

Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư, đồng thời sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tính toán chi tiết tại bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, dựa trên số liệu khảo sát, thời điểm tính toán và quy định pháp luật hiện hành, nhằm bảo đảm tính đúng, tính đủ.

Về phần vốn Nhà nước tham gia dự án, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất áp dụng tỷ lệ 68%, tương ứng khoảng 9.479 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 8.803 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương khoảng 676 tỷ đồng. Đề xuất này phù hợp với Điều 3 của Luật số 57/2024/QH15, cũng như chỉ đạo trước đó của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc “Trung ương và địa phương cùng làm” để bảo đảm tính khả thi cho dự án đi qua khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Trước đó, tại văn bản số 11475/BTC-KTĐP ngày 29/7/2025, Bộ Tài chính đã nêu rõ, trong trường hợp dự án được bổ sung vào danh mục công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ Xây dựng cần tổng hợp nhu cầu vốn gửi Bộ Tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc bố trí nguồn lực.

Ngày 6/8/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1673/QĐ-TTg, bổ sung dự án cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo vào danh mục công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Với quyết định này, dự án đáp ứng điều kiện theo đề nghị của Bộ Tài chính để được xem xét hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo sẽ kết nối từ cao tốc Cam Lộ – La Sơn tại huyện Triệu Phong đến cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, phù hợp với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. Tuyến đường có mặt cắt ngang nền đường 24,75 m, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 13.939 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 68% và vốn nhà đầu tư huy động chiếm 32% (tương đương 4.460 tỷ đồng). Thời gian thu phí, hoàn vốn dự kiến gần 21 năm.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, địa phương đã nhận được vốn Trung ương hỗ trợ để triển khai một số dự án giao thông, nhưng chưa có công trình nào có quy mô, giá trị và yêu cầu kỹ thuật cao như dự án cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo.

Với dự án này, tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương thức PPP, nhằm giảm bớt gánh nặng ngân sách khi có 32% vốn do nhà đầu tư huy động. UBND tỉnh Quảng Trị cam kết bố trí đủ phần vốn ngân sách địa phương khoảng 676 tỷ đồng để triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ trực tiếp 8.803 tỷ đồng để dự án có thể khởi động sớm, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.