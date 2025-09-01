Các dự án cao tốc trọng điểm tăng tốc về đích, thi công xuyên Lễ 2/9

Nhiều dự án cao tốc trọng điểm đang bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới mốc hoàn thành cuối năm 2025. Các địa phương gấp rút bàn giao mặt bằng; đồng thời, các nhà thầu, công nhân thi công liên tục “3 ca, 4 kíp” xuyên lễ Quốc khánh 2/9…

Trên khắp các công trường giao thông trọng điểm, các dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam, công tác bàn giao mặt bằng đang được khẩn trương thực hiện. Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thi công các dự án trọng điểm quốc gia theo phương châm "3 ca 4 kíp", "làm việc xuyên lễ, Tết", hàng loạt công trường trên cả nước vẫn sôi động suốt Lễ Quốc khánh 2/9

SỚM THÁO GỠ VƯỚNG MẮC MẶT BẰNG

Ngày 31/8, Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ, An Giang và Cà Mau đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau).

Theo Bộ Xây dựng, hai dự án thành phần nói trên là các đoạn cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Vì vậy, việc hoàn thành tuyến chính vào dịp 19/12 có ý nghĩa hết sức quan trọng, cũng là mục tiêu chính trị hàng đầu, góp phần hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Trong suốt quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án luôn nhận được sự quan tâm từ các địa phương nơi dự án đi qua.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), công trình đến nay vẫn còn một số tồn tại như chưa bàn giao mặt bằng vị trí 2 mố cầu Long Sơn; một số hộ dân còn cản trở thi công đắp vật liệu dạng hạt mố M1 cầu Tư Sang (thuộc địa bàn TP Cần Thơ); chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để thi công hệ thống giám sát điều hành giao thông do mới nhận bàn giao cọc giải phóng mặt bằng thuộc địa bàn TP Cần Thơ, An Giang, Cà Mau.

Để đảm bảo hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành quyết liệt chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều hơn 110 km qua địa bàn TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau. Tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỷ đồng. Công trình khởi công tháng 1/2023, dự kiến hoàn thành ngày 19/12/2025.

Bên cạnh đó, cần sớm bàn giao mặt bằng còn lại của tuyến chính và các hạng mục hệ thống giám sát điều hành giao thông cho chủ đầu tư để triển khai thi công trước 15/9.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân, không để tình trạng cản trở thi công kéo dài, tiến hành bảo vệ thi công trong trường hợp cần thiết.

Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án. Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, nhân vật lực để tập trung thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng.

TĂNG TỐC THI CÔNG XUYÊN LỄ

Song song với nỗ lực tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, trên các công trường dự án giao thông trọng điểm cũng đang được các chủ đầu tư, nhà thầu và công nhân bám trụ tại công trường, thi công xuyên nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 để hoàn thành cuối năm nay theo đúng tiến độ, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Đơn cử, ở khu vực miền Trung, Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, nhà thầu huy động máy móc, nhân công thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên Lễ để về đích.

Theo báo cáo của Ban Quản lý điều hành Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, sản lượng thi công dự án đã đạt hơn 10.400 tỷ đồng, tương đương 78% giá trị hợp đồng.

Công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn nút giao IC2 - Ảnh: Tạ Quang.

Ngoài ra, tại phía Nam, theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đến nay Dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang (chiều dài 37,65 km) sản lượng thi công đạt 76%. Đa số các Nhà thầu tổ chức làm xuyên lễ trên công trường. Các đơn vị tập trung thi công đã tăng ca, tăng kíp, máy móc thiết bị triển khai thi công dỡ tải, móng mặt đường trong dịp nghỉ Lễ 2/9.

Dịp lễ, 50 mũi thi công với 900 nhân sự và 326 máy móc được bố trí, tập trung vào các hạng mục quan trọng như dỡ tải, đắp lề, lu lèn cấp phối và thảm bê tông nhựa.

Với Dự án cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau (chiều dài tuyến chính là 73,2 km và 16,6 km tuyến nối), hiện sản lượng thi công đạt 70%.

Ở phía Bắc, Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đang có 2.700 nhân lực cùng hơn 1.200 thiết bị được huy động triển khai đồng loạt tại 141 mũi thi công, đảm bảo 100% quân số làm việc xuyên lễ với nhịp độ khẩn trương, bảo đảm mục tiêu thông tuyến trong năm 2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.