Di Động Việt tiên phong vận hành brandshop chính hãng của Bear tại Việt Nam
Thu Hà
15/08/2025, 19:05
Ngày 12/8/2025, thương hiệu gia dụng thông minh Bear đã chính thức khai trương Bear Plus - brandshop chính hãng đầu tiên tại Việt Nam, tọa lạc tại 318 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng, TP.HCM…
Sự kiện đánh dấu sự hiện diện trực tiếp của Bear tại thị trường Việt Nam, đồng thời giới thiệu mô hình bán lẻ gia dụng thông minh với dịch vụ hậu mãi minh bạch và chính sách bảo hành rõ ràng, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại.
HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI DI ĐỘNG VIỆT
Bear đã tin tưởng giao trọng trách vận hành Bear Plus cho Công ty Cổ phần Công nghệ Di Động Việt. Sự hợp tác này không chỉ thể hiện niềm tin của Bear vào năng lực của Di Động Việt mà còn khẳng định khả năng triển khai mô hình brandshop chuyên nghiệp, từ khâu vận hành, quản lý đến tối ưu trải nghiệm khách hàng.
Trước đây, người tiêu dùng Việt Nam chủ yếu tiếp cận sản phẩm Bear qua các sàn thương mại điện tử hoặc hàng xách tay, dẫn đến hạn chế trong việc trải nghiệm thực tế. Bear Plus ra đời với không gian trưng bày hiện đại, giới thiệu đầy đủ các dòng sản phẩm mới nhất, cho phép khách hàng trực tiếp so sánh, đánh giá và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
Bear Plus mang đến chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 3 tháng đầu nếu sản phẩm gặp lỗi từ nhà sản xuất, giúp khách hàng an tâm khi mua sắm. Đồng thời, Bear Plus là trung tâm bảo hành chính hãng cho toàn bộ sản phẩm Bear trong hệ sinh thái Di Động Việt, bao gồm cả các kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử, đảm bảo dịch vụ nhanh chóng và đạt chuẩn.
Đặc biệt, Di Động Việt tiên phong triển khai chương trình “Thu cũ - Đổi mới” tại Bear Plus, áp dụng cho mọi thương hiệu gia dụng, không giới hạn chủng loại. Khách hàng có thể đổi sản phẩm cũ lấy sản phẩm Bear mới với ưu đãi hấp dẫn, góp phần thúc đẩy tiêu dùng bền vững và tối ưu chi phí.
Để tăng tính linh hoạt, Bear Plus áp dụng chính sách trả góp 0 đồng trả trước với thủ tục đơn giản, đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình Việt.
TẦM NHÌN HƯỚNG ĐẾN NHỮNG GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT
Ông Nguyễn Ngọc Đạt, Tổng giám đốc Di Động Việt, chia sẻ: “Việc Bear tin tưởng giao phó vận hành brandshop đầu tiên tại Việt Nam là sự ghi nhận năng lực triển khai của Di Động Việt. Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn hướng đến xây dựng trải nghiệm tiêu dùng chuẩn mực, chính hãng và minh bạch, đúng với cam kết chuyển giao giá trị vượt trội cho người dùng Việt.”
Sự hợp tác giữa Bear và Di Động Việt hứa hẹn tạo nên động lực mới cho thị trường gia dụng thông minh tại Việt Nam. Bear Plus không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận sản phẩm chính hãng, mà còn cung cấp dịch vụ hậu mãi toàn diện và trải nghiệm mua sắm hiện đại. Với Bear Plus, mỗi gia đình Việt Nam sẽ được tận hưởng hành trình mua sắm minh bạch, tiện lợi và đầy đủ giá trị.
Bear Plus là brandshop chính hãng đầu tiên của Bear tại Việt Nam, được vận hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Di Động Việt. Là phiên bản “chính thống +”, Bear Plus mang đến hành trình mua sắm trọn vẹn, mỗi gia đình Việt được đảm bảo mua sắm chính hãng - trải nghiệm chính thống - dịch vụ chính ngạch, mang đến sự an tâm trong từng sản phẩm.
Địa chỉ: 318 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng, TP.HCM
