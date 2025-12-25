Vốn liếng 4 triệu đồng, chỉ 5 nhân sự, một doanh nghiệp Việt vẫn đạt doanh thu xuất khẩu triệu USD

Dù chưa có tới chục nhân sự, công ty này vẫn có thể thiết lập mạng lưới xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản nhờ tối ưu vận hành bằng AI và tự động hóa quy trình...

Tại giải thưởng New Power Award 2025, được mệnh danh là "Oscar của Thương mại số" do nền tảng thương mại điện tử Alibaba tổ chức, Công ty TNHH V.KAUS, một doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, đã lọt vào Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu toàn cầu, vượt qua hàng trăm ứng viên đến từ nhiều quốc gia.

Phía sau thành tích này chỉ là đội ngũ vỏn vẹn 5 nhân sự, nhưng đã tận dụng công nghệ AI để vươn tới hơn 12 thị trường quốc tế.

Chỉ trong 3 quý đầu năm, doanh nghiệp này đã ghi nhận doanh thu xấp xỉ 5 triệu USD trên nền tảng thương mại điện tử Alibaba. V.KAUS bắt đầu kinh doanh từ một cơ sở kinh doanh hộ gia đình năm 2013 với số vốn khiêm tốn 4 triệu đồng.

Sau hơn một thập kỷ, doanh nghiệp này đã tận dụng triệt để các công cụ số và AI để tái cấu trúc mô hình vận hành, mở rộng thị trường và bứt phá về doanh thu. Chỉ trong ba quý đầu năm 2025, V.KAUS ghi nhận doanh thu xấp xỉ 5 triệu USD thông qua nền tảng Alibaba.com.

Thay vì mở rộng nhân sự theo cách truyền thống, doanh nghiệp lựa chọn con đường tinh gọn bằng cách ứng dụng các công cụ như RFQ (Yêu cầu báo giá), giải pháp AI phân tích nhu cầu thị trường, tối ưu tìm kiếm đối tác và tự động hóa quy trình giao dịch. Nhờ đó, một doanh nghiệp siêu nhỏ về quy mô nhân sự vẫn có thể chinh phục những thị trường khó tính như Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản, với mạng lưới xuất khẩu trải rộng trên hơn 12 quốc gia.

Chia sẻ về hiệu quả đột phá từ chuyển đổi số, bà Võ Thị Hoàng Vân, nhà sáng lập Công ty TNHH V.KAUS, khẳng định: “Nhờ công cụ phù hợp, đội ngũ 5 người của chúng tôi có thể vận hành hiệu quả tương đương 50 người".

Doanh nghiệp này đang hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu trái cây hữu cơ tại Costa Rica, qua đó gia tăng mức độ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hành trình bứt phá ấn tượng của V.KAUS từ một doanh nghiệp gia đình quy mô khiêm tốn trở thành đơn vị tiên phong trên thị trường toàn cầu là tinh thần chuyển đổi số mà Giải thưởng New Power Award hướng tới tôn vinh trên trường quốc tế.

Được thành lập nhằm vinh danh các doanh nghiệp xuất khẩu tiên phong trên toàn cầu, New Power Award tôn vinh những đơn vị B2B vận hành số xuất sắc và tư duy đổi mới, cùng những câu chuyện truyền cảm hứng về thương mại quốc tế. Mỗi năm, giải thưởng thu hút khoảng 500 ứng viên tiềm năng trải qua các vòng đánh giá khắt khe, nhằm chọn ra 20 đại diện ưu tú nhất bước vào chung kết để cạnh tranh cho vị trí Top 10 Toàn cầu.