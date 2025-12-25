Thứ Năm, 25/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Chính phủ yêu cầu phải thực hiện hợp đồng lao động điện tử từ 1/7/2026

Phúc Minh

25/12/2025, 10:19

Chính phủ yêu cầu chậm nhất là ngày 1/7/2026, Nền tảng hợp đồng lao động điện tử phải được chính thức đưa vào vận hành. Việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử cũng phải được thực hiện cùng thời điểm nêu trên...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 337/2025/NĐ-CP quy định về hợp đồng lao động điện tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Nghị định quy định hợp đồng lao động điện tử là hợp đồng lao động được giao kết, thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về giao dịch điện tử, có giá trị pháp lý như hợp đồng lao động bằng văn bản giấy.

Theo quy định, việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động điện tử phải tuân thủ quy định của pháp luật về lao động, về giao dịch điện tử, về an toàn thông tin mạng, về dữ liệu, về bảo vệ dữ liệu cá nhân, về lưu trữ.

Hợp đồng lao động điện tử phải được gửi cho người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức thông điệp dữ liệu thông qua phương tiện điện tử phù hợp theo thỏa thuận của các bên.

Khuyến khích sử dụng hợp đồng lao động điện tử thay thế cho hợp đồng lao động bằng văn bản giấy trong quản trị nhân sự của người sử dụng lao động, trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hợp đồng lao động. 

Chủ thể tham gia hoạt động giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử bao gồm: Người lao động và người sử dụng lao động có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 18 Bộ luật Lao động; nhà cung cấp eContract bảo đảm điều kiện quy định.

Để giao kết hợp đồng lao động điện tử, đối với người lao động và người sử dụng lao động là cá nhân: Cần có giấy tờ tùy thân bao gồm thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử, hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc hộ chiếu còn thời hạn; thị thực nhập cảnh còn thời hạn hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với cá nhân là người nước ngoài).

Đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình: Quyết định thành lập hoặc quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, và giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, bao gồm: thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hoặc hộ chiếu còn thời hạn; thị thực nhập cảnh còn thời hạn hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với cá nhân là người nước ngoài).

Có chữ ký số và sử dụng dịch vụ cấp dấu thời gian theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Nghị định nêu rõ, hợp đồng lao động điện tử được tạo lập, xác thực định danh chủ thể giao kết hợp đồng lao động điện tử, ký số, dấu thời gian gắn kèm chữ ký số của các chủ thể giao kết và chứng thực thông điệp dữ liệu của nhà cung cấp eContract vào hợp đồng lao động điện tử trên eContract, bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm bên sau cùng ký, nhà cung cấp eContract phải gửi hợp đồng lao động điện tử về Nền tảng hợp đồng lao động điện tử để gắn ID theo quy định của Bộ Nội vụ.

Hợp đồng lao động điện tử có hiệu lực kể từ thời điểm bên sau cùng ký số, dấu thời gian gắn kèm chữ ký số của các chủ thể tham gia giao kết và chứng thực thông điệp dữ liệu của nhà cung cấp eContract vào hợp đồng lao động điện tử, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Theo quy định, hợp đồng lao động điện tử được chuyển đổi từ hợp đồng lao động bằng văn bản giấy thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Giao dịch điện tử và đáp ứng các yêu cầu sau: Chủ thể giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản phải được xác thực theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

Hợp đồng lao động điện tử được chuyển đổi phải được ký số bởi người có thẩm quyền của người sử dụng lao động để xác nhận tính chính xác, đầy đủ so với bản gốc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung chuyển đổi. Hợp đồng lao động điện tử sau khi chuyển đổi phải được gắn ID.

Hợp đồng lao động bằng văn bản giấy được chuyển đổi từ hợp đồng lao động điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Giao dịch điện tử.

Hợp đồng lao động được chuyển đổi có giá trị như bản gốc khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Chậm nhất là ngày 1/7/2026, Nền tảng hợp đồng lao động điện tử phải được chính thức đưa vào vận hành. Việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử được thực hiện theo quy định tại Nghị định này từ ngày 1/7/2026.

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện nền tảng hợp đồng lao động điện tử

10:25, 13/08/2025

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện nền tảng hợp đồng lao động điện tử

Bộ Nội vụ đang xây dựng Dự thảo về hợp đồng lao động điện tử

12:30, 05/11/2025

Bộ Nội vụ đang xây dựng Dự thảo về hợp đồng lao động điện tử

Có hai hợp đồng lao động thì đóng bảo hiểm thế nào?

09:59, 22/06/2025

Có hai hợp đồng lao động thì đóng bảo hiểm thế nào?

Từ khóa:

chuyển đổi hợp đồng lao động Hợp đồng lao động điện tử Nền tảng hợp đồng lao động điện tử Nghị định 337/2025/NĐ-CP

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Đảng ủy VUSTA trao huy hiệu Đảng và tổng kết công tác năm 2025

Đảng ủy VUSTA trao huy hiệu Đảng và tổng kết công tác năm 2025

Ngày 24/12, Đảng ủy cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và tổng kết công tác năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Công đoàn đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Công đoàn đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục. Việc có thêm ngày nghỉ sẽ giúp người lao động tái tạo sức lao động, nâng cao sức khỏe, tinh thần, từ đó tăng năng suất và hiệu quả công việc...

VnEconomy

"Shark" Thủy và đồng phạm bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận và Đưa hối lộ

Theo Viện kiểm sát, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu 2/1 để đi làm bù sang ngày nghỉ hằng tuần là thứ Bảy, ngày 10/1. Việc hoán đổi này để cán bộ, công chức, người lao động được kéo dài kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục...

Thưởng Tết ở Nghệ An: cao nhất 87 triệu, thấp nhất 200 nghìn đồng

Thưởng Tết ở Nghệ An: cao nhất 87 triệu, thấp nhất 200 nghìn đồng

Khảo sát mới đây cho thấy bức tranh thưởng Tết tại Nghệ An có độ “vênh” khá lớn giữa các khối doanh nghiệp. Trong khi có nơi mức thưởng Tết Nguyên đán lên tới hàng chục triệu đồng mỗi lao động, không ít doanh nghiệp chỉ dừng ở vài trăm nghìn đồng/người…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Sống tựa giọt sương mai

eMagazine

Sống tựa giọt sương mai

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Các quỹ ETF Bitcoin và Ether tại Mỹ liên tục rút ròng

Kinh tế số

2

Chứng khoán Shinhan lần đầu ra mắt hệ thống giao dịch trực tuyến chứng chỉ quỹ mở

Chứng khoán

3

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất sẽ diễn ra trước Tết ông Táo

Thị trường

4

Huế tăng tốc kinh tế du lịch, đặt mục tiêu lớn cho năm 2026

Du lịch

5

Phê duyệt gần 6.700 tỷ đồng cho di dân, tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy