"Di sản tâm thức": Điểm chạm nghệ thuật trên hành trình 35 năm MSB vươn tầm
Thu Hà
23/03/2026, 15:32
Ngày 20/3/2026 – Tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã chính thức tổ chức đêm nhạc nghệ thuật đặc biệt mang tên “Di sản tâm thức”. Sự kiện không chỉ là món quà tri ân dành cho những người bạn tri tâm, mà còn là dấu mốc mở màn đầy cảm xúc cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập với chủ đề “Vươn tầm từ di sản”.
Trên hành trình khai phá những tầng sâu cảm xúc, MSB xác lập vai trò là người đồng hành đặc biệt, lặng lẽ kết nối những tâm hồn đồng điệu để những hành trình riêng biệt tìm thấy nhau trong cùng một “nhịp chạm”. Đây cũng chính là sợi dây dẫn dắt những tri âm từng đồng hành cùng MSB qua chương hồi “Tâm thức tinh hoa” mùa 1 tái ngộ tại không gian SECC lần này.
NHỊP CHẠM KẾT NỐI NHỮNG TÂM HỒN ĐỒNG ĐIỆU
Sự hội ngộ không chỉ đơn thuần là một sự kiện âm nhạc tiếp nối, mà là bước chuyển mình để cùng nhau viết tiếp một chương mới sâu sắc và trọn vẹn hơn. Tại đây, di sản không chỉ là thành tựu, mà là nơi những rung động mong manh của ký ức hóa thân thành tinh túy, minh chứng cho cam kết gắn kết bền chặt của MSB trên hành trình thấu cảm khách hàng.
Với MSB, di sản quý giá nhất là niềm tin và sự thấu hiểu được bồi đắp qua thời gian. Ngân hàng chọn đồng hành, chọn tiếp nhịp cho khách hàng bởi niềm tin rằng mọi thành công đều khởi nguồn từ tinh thần độc bản – từ những con người dám sống, dám cảm và dám vươn lên theo cách của riêng mình. Để hiện thực hóa điều đó, hệ thống sân khấu 360 độ và công nghệ âm thanh quốc tế đã được đầu tư nhằm mục đích xóa nhòa mọi ranh giới, đưa nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả.
Với “Di sản tâm thức”, MSB không chỉ trình diễn công nghệ, mà dùng công nghệ để nâng tầm cảm xúc, biến mỗi khoảnh khắc hiện diện của khách hàng trở thành một trải nghiệm độc bản và trọn vẹn nhất.
HÀNH TRÌNH CẢM XÚC ĐA TẦNG
Xuyên suốt đêm diễn, khán giả được dẫn dắt qua một hành trình cảm xúc đa tầng, nơi những thanh âm từ trái tim khẽ dẫn lối chạm tới những miền sâu lắng nhất. Khởi đầu với “Di sản xúc cảm”, Văn Mai Hương và Quốc Thiên đã đánh thức những giai điệu mà mỗi người không chỉ lắng nghe bằng đôi tai mà bằng chính ký ức, nơi mỗi hành trình đều bắt đầu từ một “bình minh” riêng.
Tiếp nối sự trong trẻo đó, “Tâm thức kết tinh” khắc họa quá trình tích lũy và trưởng thành qua giọng hát nội lực của Lâm Bảo Ngọc và Trung Quân. Hình tượng “nữ hoàng mạnh mẽ” hay “vị vua si tình” tại đây không chỉ nói về tình yêu, mà còn là cách con người đối diện với tổn thương, chuyển hóa trải nghiệm thành sức mạnh – cũng chính là cách “di sản tâm thức” được bồi đắp qua thời gian.
Hành trình khép lại đầy tự hào với “Tinh hoa vươn tầm”, nơi không gian nghệ thuật mở ra chiều sâu chiêm nghiệm và những khởi đầu mới. Sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD trong hình tượng “nhà khảo cổ tâm thức” đã gợi mở hành trình khám phá những giá trị nội tại của thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp tục viết tiếp di sản.
Cao trào của chương trình bùng nổ với sự hiện diện của Hà Anh Tuấn – “người bạn tri âm” của khán giả. Giọng hát và cách kể chuyện giàu chiêm nghiệm của anh không chỉ khép lại hành trình cảm xúc, mà còn mở ra một điểm chạm mới: nơi mỗi cá nhân nhìn lại di sản của chính mình để sẵn sàng vươn mình tới những vị thế kiêu hãnh và rực rỡ hơn.
Chính cấu trúc cảm xúc đa tầng này đã tạo nên một mạch dẫn xuyên suốt từ ký ức, trải nghiệm đến chiêm nghiệm, nơi “di sản tâm thức” không chỉ được tái hiện mà còn được “kích hoạt” để trở thành nguồn nội lực mạnh mẽ hướng tới tương lai. Đây cũng chính là cách MSB hiện thực hóa thông điệp “Vươn tầm từ di sản” - khi những giá trị tích lũy không chỉ được gìn giữ như một báu vật quá khứ, mà thực sự trở thành bệ phóng vững chắc cho hành trình phát triển và bứt phá tiếp theo của ngân hàng cùng khách hàng.
“35 năm là hành trình đủ dài để định hình bản sắc, nhưng di sản quý giá nhất chính là sự tin tưởng của khách hàng. “Di sản tâm thức” là lời cam kết của chúng tôi trong việc tiếp tục lấy sự thấu hiểu khách hàng làm kim chỉ nam cho hành trình vươn tầm tiếp theo”, đại diện MSB chia sẻ.
Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử
Bán hàng trên nhiều kênh, mỗi nơi một kiểu xuất hóa đơn khiến nhiều hộ kinh doanh lúng túng. Trong bối cảnh đó, câu chuyện hóa đơn điện tử trở thành áp lực không nhỏ với người bán online…
Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran, giá dầu quay đầu giảm mạnh
Các thị trường chứng khoán chủ chốt của thế giới cũng chuyển từ trạng thái “đỏ” trước đó sang xanh rực, giá kim loại quý đồng loạt thoát xa khỏi đáy...
Các ngân hàng thương mại nâng nhẹ giá mua USD
Ngày 23/3, Ngân hàng Nhà nước
niêm yết tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.090 VND, tăng 5 đồng so với ngày 20/3. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần ngày 23/3 ở mức 26.344 VND. Cùng ngày, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại chủ yếu tăng 5 đồng so với phiên 20/3.
Giá vàng trong nước giảm mạnh, người mua “vuột” 19 triệu đồng/lượng trong 1 tuần
Trong phiên sáng 23/3, giá mua vàng miếng rơi về ngưỡng phổ biến 167 triệu đồng/lượng. So với phiên đầu tuần trước (16/3), người mua vàng miếng thiệt hơn 19 triệu đồng/lượng so với giá bán 183,1 triệu đồng/lượng của phiên 16/3…
Ngân hàng Nhà nước giảm dần quy mô hỗ trợ thanh khoản qua kênh cầm cố
Sau khi đạt đỉnh khoảng 480 nghìn tỷ đồng vào đầu tháng 2/2026, dư nợ nghiệp vụ thị trường mở (OMO) đến 20/3 chỉ còn khoảng 243 nghìn tỷ đồng, giảm gần một nửa. Quy mô bơm tiền qua kênh cầm cố thu hẹp rõ rệt, cho thấy thanh khoản hệ thống đã ổn định trở lại...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: