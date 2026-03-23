"Di sản tâm thức": Điểm chạm nghệ thuật trên hành trình 35 năm MSB vươn tầm

Ngày 20/3/2026 – Tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã chính thức tổ chức đêm nhạc nghệ thuật đặc biệt mang tên “Di sản tâm thức”. Sự kiện không chỉ là món quà tri ân dành cho những người bạn tri tâm, mà còn là dấu mốc mở màn đầy cảm xúc cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập với chủ đề “Vươn tầm từ di sản”.

Trên hành trình khai phá những tầng sâu cảm xúc, MSB xác lập vai trò là người đồng hành đặc biệt, lặng lẽ kết nối những tâm hồn đồng điệu để những hành trình riêng biệt tìm thấy nhau trong cùng một “nhịp chạm”. Đây cũng chính là sợi dây dẫn dắt những tri âm từng đồng hành cùng MSB qua chương hồi “Tâm thức tinh hoa” mùa 1 tái ngộ tại không gian SECC lần này.

NHỊP CHẠM KẾT NỐI NHỮNG TÂM HỒN ĐỒNG ĐIỆU

Sự hội ngộ không chỉ đơn thuần là một sự kiện âm nhạc tiếp nối, mà là bước chuyển mình để cùng nhau viết tiếp một chương mới sâu sắc và trọn vẹn hơn. Tại đây, di sản không chỉ là thành tựu, mà là nơi những rung động mong manh của ký ức hóa thân thành tinh túy, minh chứng cho cam kết gắn kết bền chặt của MSB trên hành trình thấu cảm khách hàng.

“Di sản tâm thức” là sự kiện mở màn chuỗi hoạt động chào mừng 35 năm thành lập MSB. Ảnh: MSB.

Với MSB, di sản quý giá nhất là niềm tin và sự thấu hiểu được bồi đắp qua thời gian. Ngân hàng chọn đồng hành, chọn tiếp nhịp cho khách hàng bởi niềm tin rằng mọi thành công đều khởi nguồn từ tinh thần độc bản – từ những con người dám sống, dám cảm và dám vươn lên theo cách của riêng mình. Để hiện thực hóa điều đó, hệ thống sân khấu 360 độ và công nghệ âm thanh quốc tế đã được đầu tư nhằm mục đích xóa nhòa mọi ranh giới, đưa nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả.

Với “Di sản tâm thức”, MSB không chỉ trình diễn công nghệ, mà dùng công nghệ để nâng tầm cảm xúc, biến mỗi khoảnh khắc hiện diện của khách hàng trở thành một trải nghiệm độc bản và trọn vẹn nhất.

HÀNH TRÌNH CẢM XÚC ĐA TẦNG

Xuyên suốt đêm diễn, khán giả được dẫn dắt qua một hành trình cảm xúc đa tầng, nơi những thanh âm từ trái tim khẽ dẫn lối chạm tới những miền sâu lắng nhất. Khởi đầu với “Di sản xúc cảm”, Văn Mai Hương và Quốc Thiên đã đánh thức những giai điệu mà mỗi người không chỉ lắng nghe bằng đôi tai mà bằng chính ký ức, nơi mỗi hành trình đều bắt đầu từ một “bình minh” riêng.

Màn song ca “Vùng trời bình yên” của Quốc Thiên và Văn Mai Hương. Ảnh: MSB.

Tiếp nối sự trong trẻo đó, “Tâm thức kết tinh” khắc họa quá trình tích lũy và trưởng thành qua giọng hát nội lực của Lâm Bảo Ngọc và Trung Quân. Hình tượng “nữ hoàng mạnh mẽ” hay “vị vua si tình” tại đây không chỉ nói về tình yêu, mà còn là cách con người đối diện với tổn thương, chuyển hóa trải nghiệm thành sức mạnh – cũng chính là cách “di sản tâm thức” được bồi đắp qua thời gian.

Hành trình khép lại đầy tự hào với “Tinh hoa vươn tầm”, nơi không gian nghệ thuật mở ra chiều sâu chiêm nghiệm và những khởi đầu mới. Sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD trong hình tượng “nhà khảo cổ tâm thức” đã gợi mở hành trình khám phá những giá trị nội tại của thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp tục viết tiếp di sản.

Cao trào của chương trình bùng nổ với sự hiện diện của Hà Anh Tuấn – “người bạn tri âm” của khán giả. Giọng hát và cách kể chuyện giàu chiêm nghiệm của anh không chỉ khép lại hành trình cảm xúc, mà còn mở ra một điểm chạm mới: nơi mỗi cá nhân nhìn lại di sản của chính mình để sẵn sàng vươn mình tới những vị thế kiêu hãnh và rực rỡ hơn.

Chương trình khép lại bằng phần trình diễn kéo dài đến gần 0h của Hà Anh Tuấn. Ảnh: MSB.

Chính cấu trúc cảm xúc đa tầng này đã tạo nên một mạch dẫn xuyên suốt từ ký ức, trải nghiệm đến chiêm nghiệm, nơi “di sản tâm thức” không chỉ được tái hiện mà còn được “kích hoạt” để trở thành nguồn nội lực mạnh mẽ hướng tới tương lai. Đây cũng chính là cách MSB hiện thực hóa thông điệp “Vươn tầm từ di sản” - khi những giá trị tích lũy không chỉ được gìn giữ như một báu vật quá khứ, mà thực sự trở thành bệ phóng vững chắc cho hành trình phát triển và bứt phá tiếp theo của ngân hàng cùng khách hàng.

“35 năm là hành trình đủ dài để định hình bản sắc, nhưng di sản quý giá nhất chính là sự tin tưởng của khách hàng. “Di sản tâm thức” là lời cam kết của chúng tôi trong việc tiếp tục lấy sự thấu hiểu khách hàng làm kim chỉ nam cho hành trình vươn tầm tiếp theo”, đại diện MSB chia sẻ.