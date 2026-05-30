Quảng Trị thúc đẩy hình thành trung tâm thương mại, logistics trên Hành lang kinh tế Đông – Tây
Nguyễn Thuấn
30/05/2026, 13:23
Quảng Trị đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Đề án Khu kinh tế Thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn và Đề án thí điểm Khu thương mại tự do tỉnh Quảng Trị. Đây được xem là những mô hình phát triển mang tính đột phá, mở ra không gian tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ Hành lang kinh tế Đông - Tây và thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực...
UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức họp
Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Khu kinh tế Thương mại qua biên giới
chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn và Đề án thí điểm Khu thương mại tự do tỉnh Quảng Trị
nhằm rà soát tiến độ triển khai và hoàn thiện các nội dung liên quan.
CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO MÔ HÌNH KINH TẾ MỚI
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Quảng Trị, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, bổ
sung nhiều nội dung phục vụ công tác chuẩn bị đàm phán Hiệp định thí điểm xây dựng
Khu kinh tế Thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn.
Các nội dung trọng tâm được tập
trung nghiên cứu gồm cơ chế ưu đãi và chính sách đặc thù về thương mại, đầu tư,
logistics, xuất nhập khẩu; đánh giá hiện trạng hạ tầng cửa khẩu, kho bãi, hạ tầng
số và kết nối giao thông. Đồng thời, tỉnh cũng rà soát cơ sở pháp lý, cơ chế đất
đai và các điều kiện cần thiết để triển khai mô hình khu kinh tế qua biên giới
trong thời gian tới.
Quá trình xây dựng đề án được thực
hiện qua nhiều vòng tham vấn với các bộ, ngành, chuyên gia và địa phương của Việt
Nam và Lào. Trên cơ sở ý kiến góp ý, dự thảo đề án đã liên tục được chỉnh sửa,
hoàn thiện nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai.
Đối với Đề án thí điểm Khu thương
mại tự do tỉnh Quảng Trị, tỉnh đã hoàn thiện các bước chuẩn bị về tổ chức và
pháp lý, từ thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc đến ban hành quy chế hoạt động
và phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng đề án.
Hiện Sở Công Thương Quảng Trị đã ký hợp đồng
với Học viện Chính sách và Phát triển để thực hiện gói thầu lập Đề án thí điểm
xây dựng Khu thương mại tự do tỉnh Quảng Trị.
KỲ VỌNG TẠO CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI
CHO QUẢNG TRỊ
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo
sát thực địa tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Cảng quốc tế Mỹ Thủy, Sân bay
Quảng Trị, các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay cùng các tuyến giao thông thuộc
Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC). Đồng thời, nhiều cảng biển và trung tâm
logistics khu vực miền Trung cũng được khảo sát để đánh giá lợi thế cạnh tranh
của Quảng Trị.
Các nội dung khảo sát tập trung
vào hiện trạng quy hoạch, hạ tầng giao thông, cảng biển, cửa khẩu, logistics,
môi trường đầu tư, nguồn nhân lực và mức độ sẵn sàng của các bên liên quan, qua
đó xây dựng cơ sở khoa học cho việc hình thành Khu thương mại tự do.
Tại cuộc họp, các đại biểu đánh
giá cả hai đề án đều nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và
UBND tỉnh. Tuy nhiên, đây là những mô hình mới, có tính đặc thù cao, liên quan
đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn và cơ chế chính sách vượt trội
để bảo đảm sức cạnh tranh.
Các đại biểu kiến nghị tỉnh tiếp
tục thuê đơn vị tư vấn chuyên sâu, bố trí kinh phí phù hợp để hoàn thiện Đề án
Khu kinh tế Thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn; đồng thời cập
nhật đầy đủ các yêu cầu, định hướng của Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung
ương.
Đối với Đề án Khu thương mại tự
do, nhiều ý kiến tập trung vào việc lựa chọn địa điểm, xây dựng cơ chế ưu đãi đặc
thù, giải pháp thu hút nhà đầu tư chiến lược và phát huy tối đa lợi thế kết nối
của Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây.
Tại cuộc họp, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến khẳng định việc xây dựng Khu kinh tế
Thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn và Khu thương mại tự do Quảng
Trị có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
trong giai đoạn mới.
Ông Tiến yêu cầu các đơn vị liên
quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ và cơ chế chính sách theo đúng yêu cầu
của Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương; đồng thời khẩn trương hoàn thiện
cơ sở pháp lý, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ đàm phán hiệp định.
Đối với Đề án Khu thương mại tự
do, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu nghiên cứu, kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm từ các địa
phương như Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời đề xuất các
cơ chế vượt trội, có tính cạnh tranh cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của
Quảng Trị.
Theo định hướng của tỉnh Quảng Trị,
việc xây dựng Khu thương mại tự do sẽ được gắn với phát triển hệ thống cảng biển,
logistics, cửa khẩu, hạ tầng giao thông và các khu kinh tế động lực, tạo sức
lan tỏa, mở rộng không gian phát triển và hình thành cực tăng trưởng mới cho Quảng
Trị trong những năm tới.
Đạt 4,5 doanh nghiệp/1.000 dân, mật độ doanh nghiệp Hà Tĩnh thấp hơn trung bình cả nước
Mật độ doanh nghiệp tại Hà Tĩnh còn rất thấp, chỉ đạt trung bình 4,5 doanh nghiệp/1.000 dân, chưa bằng một nửa mức trung bình cả nước, khoảng 9,3 doanh nghiệp/1.000 dân…
Để tăng cường thu hút đầu tư, Phú Thọ đang triển khai thí điểm cơ chế "luồng xanh" nhằm giải quyết thủ tục hành chính toàn trình chỉ trong 24 giờ và cắt giảm một nửa thời gian chờ đợi thông thường nhằm tăng cường thu hút đầu tư...
Với mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2026 - 2030, Hà Tĩnh đang xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thông qua cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh.
Bức tranh kinh tế Nghệ An 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận dấu ấn ngoạn mục khi dòng vốn thu hút đầu tư đạt gần 67,7 nghìn tỷ đồng, tăng gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái...
TP. Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương triển khai phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố trong giai đoạn đầu kéo dài 18 tháng nhằm tăng minh bạch, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đô thị...
