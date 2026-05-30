Quảng Trị thúc đẩy hình thành trung tâm thương mại, logistics trên Hành lang kinh tế Đông – Tây

Quảng Trị đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Đề án Khu kinh tế Thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn và Đề án thí điểm Khu thương mại tự do tỉnh Quảng Trị. Đây được xem là những mô hình phát triển mang tính đột phá, mở ra không gian tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ Hành lang kinh tế Đông - Tây và thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực...

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức họp Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Khu kinh tế Thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn và Đề án thí điểm Khu thương mại tự do tỉnh Quảng Trị nhằm rà soát tiến độ triển khai và hoàn thiện các nội dung liên quan.

CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO MÔ HÌNH KINH TẾ MỚI

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, bổ sung nhiều nội dung phục vụ công tác chuẩn bị đàm phán Hiệp định thí điểm xây dựng Khu kinh tế Thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn.

Các nội dung trọng tâm được tập trung nghiên cứu gồm cơ chế ưu đãi và chính sách đặc thù về thương mại, đầu tư, logistics, xuất nhập khẩu; đánh giá hiện trạng hạ tầng cửa khẩu, kho bãi, hạ tầng số và kết nối giao thông. Đồng thời, tỉnh cũng rà soát cơ sở pháp lý, cơ chế đất đai và các điều kiện cần thiết để triển khai mô hình khu kinh tế qua biên giới trong thời gian tới.

Quá trình xây dựng đề án được thực hiện qua nhiều vòng tham vấn với các bộ, ngành, chuyên gia và địa phương của Việt Nam và Lào. Trên cơ sở ý kiến góp ý, dự thảo đề án đã liên tục được chỉnh sửa, hoàn thiện nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Đối với Đề án thí điểm Khu thương mại tự do tỉnh Quảng Trị, tỉnh đã hoàn thiện các bước chuẩn bị về tổ chức và pháp lý, từ thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc đến ban hành quy chế hoạt động và phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng đề án.

Hiện Sở Công Thương Quảng Trị đã ký hợp đồng với Học viện Chính sách và Phát triển để thực hiện gói thầu lập Đề án thí điểm xây dựng Khu thương mại tự do tỉnh Quảng Trị.

KỲ VỌNG TẠO CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO QUẢNG TRỊ

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực địa tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Cảng quốc tế Mỹ Thủy, Sân bay Quảng Trị, các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay cùng các tuyến giao thông thuộc Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC). Đồng thời, nhiều cảng biển và trung tâm logistics khu vực miền Trung cũng được khảo sát để đánh giá lợi thế cạnh tranh của Quảng Trị.

Các nội dung khảo sát tập trung vào hiện trạng quy hoạch, hạ tầng giao thông, cảng biển, cửa khẩu, logistics, môi trường đầu tư, nguồn nhân lực và mức độ sẵn sàng của các bên liên quan, qua đó xây dựng cơ sở khoa học cho việc hình thành Khu thương mại tự do.

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cả hai đề án đều nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tuy nhiên, đây là những mô hình mới, có tính đặc thù cao, liên quan đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn và cơ chế chính sách vượt trội để bảo đảm sức cạnh tranh.

Các đại biểu kiến nghị tỉnh tiếp tục thuê đơn vị tư vấn chuyên sâu, bố trí kinh phí phù hợp để hoàn thiện Đề án Khu kinh tế Thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn; đồng thời cập nhật đầy đủ các yêu cầu, định hướng của Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương.

Đối với Đề án Khu thương mại tự do, nhiều ý kiến tập trung vào việc lựa chọn địa điểm, xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù, giải pháp thu hút nhà đầu tư chiến lược và phát huy tối đa lợi thế kết nối của Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến khẳng định việc xây dựng Khu kinh tế Thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn và Khu thương mại tự do Quảng Trị có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ông Tiến yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ và cơ chế chính sách theo đúng yêu cầu của Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương; đồng thời khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ đàm phán hiệp định.

Đối với Đề án Khu thương mại tự do, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu nghiên cứu, kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm từ các địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời đề xuất các cơ chế vượt trội, có tính cạnh tranh cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Quảng Trị.

Theo định hướng của tỉnh Quảng Trị, việc xây dựng Khu thương mại tự do sẽ được gắn với phát triển hệ thống cảng biển, logistics, cửa khẩu, hạ tầng giao thông và các khu kinh tế động lực, tạo sức lan tỏa, mở rộng không gian phát triển và hình thành cực tăng trưởng mới cho Quảng Trị trong những năm tới.