Uống nước đúng cách để bảo về thận trong những ngày nắng nóng
Hoài Phương
30/05/2026, 13:23
Theo y học cổ truyền, mùa hè thuộc hành Hỏa, dễ gây hao tổn tân dịch (dịch cơ thể), từ đó ảnh hưởng đến chức năng tạng phủ, đặc biệt là thận. Nguyên tắc “Thanh nhiệt - Sinh tân” được xem là nền tảng trong dự phòng bệnh lý liên quan đến mất nước và rối loạn chuyển hóa…
Một nam thanh niên 25 tuổi mới đây được đưa đến Bệnh viện Bạch
Mai (Hà Nội) trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ dữ dội và co rút
chân tay. Trước đó một ngày, anh làm việc liên tục ngoài trời nắng nóng nhưng gần
như quên uống nước vì quá tập trung công việc.
Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine - thước đo chức
năng lọc của thận - tăng vọt lên 400 µmol/L, cao gấp gần 4 lần mức bình thường.
Đây là dấu hiệu suy thận cấp, có nguy cơ phải lọc máu. ThS.BSNT. Tô Thị Ánh Huyền,
Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, cho biết nếu bệnh nhân tới viện muộn hơn,
khi độc chất tích tụ quá nhiều trong máu, bệnh viện có thể đã phải chỉ định lọc
máu cấp cứu.
May mắn, sau 3 ngày điều trị tích cực và bù dịch kịp thời,
chức năng thận của người bệnh đã hồi phục. Bác sĩ Huyền cho hay mỗi
mùa nắng nóng, số ca nhập viện vì suy thận cấp do mất nước và thời tiết cực
đoan gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp là người trẻ, khỏe mạnh. Khi làm việc
hoặc di chuyển nhiều giờ dưới trời nắng, cơ thể phải tiết nhiều mồ hôi để hạ
nhiệt. Nếu không được bù nước kịp thời, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng mất nước
nghiêm trọng, khiến lượng máu nuôi thận suy giảm.
Tương tự, những ngày vừa qua, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng
Ninh) thông tin đã tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân bị rối loạn điện giải,
suy thận cấp do cơ thể mất nước khi lao động ngoài trời nắng nóng. Điển hình,
trường hợp bệnh nhân L.V.T (46 tuổi, Sơn La) làm nghề xây dựng, cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng co rút
các cơ toàn thân, đặc biệt vùng bắp chân, huyết áp tăng.
Tương tự, trường hợp bệnh nhân Đ.V.T (64 tuổi, Quảng Ninh)
làm nghề đi biển, nhập viện với biểu hiện triệu chứng tê bì chân tay, chuột rút
liên tục, đau cơ. Qua thăm khám, hai trường hợp bệnh nhân trên đều có kết quả
xét nghiệm máu cô đặc, tăng men gan, suy thận cấp. Các bác sĩ đã chỉ định điều
trị truyền dịch, bù nước và điện giải....
BSCKI. Lương Minh Tuyến, Phó Trưởng Khoa Thận Lọc máu, Bệnh
viện Bãi Cháy, cho biết rối loạn điện giải có các biểu hiện triệu chứng như: nhức đầu, mệt mỏi, lả người,
ù tai, hoa mắt, tụt huyết áp, buồn nôn, tim đập nhanh và mạnh, chuột rút, tay
chân co quắp, co giật.
“Những trường hợp bệnh nhân nhập viện do nắng nóng ở mức độ
nhẹ có thể được điều trị tại khoa, thường sẽ bù nước và điện giải, tránh
suy thận cấp. Bệnh nhân nặng bị sốc nhiệt có thể phải lọc máu, điều trị hồi sức
tích cực”, bác sĩ Lương Minh Tuyến nói.
Các bác sĩ khuyến cáo, sau khi làm việc hoặc di
chuyển trong điều kiện nắng nóng kéo dài, người dân cần chú ý các dấu hiệu bất
thường như lượng nước tiểu giảm rõ rệt hoặc nhiều giờ không đi tiểu; nước tiểu
sẫm màu, vàng đậm hoặc đỏ như nước trà đặc; đau cơ dữ dội, chuột rút, co rút
chân tay liên tục; mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, lơ mơ... Đây có thể là biểu hiện của tình trạng mất nước nặng hoặc suy giảm chức
năng thận; người dân cần được thăm khám y tế sớm.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh
dưỡng Quốc gia, mỗi nhóm tuổi có nhu cầu nước uống khác nhau. Trẻ nhỏ nên uống hơn
50 ml nước/1 kg cân nặng; người trưởng thành cần uống 2 - 2,5 lít nước/ngày; người
thường xuyên vận động hoặc phải làm việc trực tiếp ngoài trời dưới nền nhiệt
cao, lượng nước cần bổ sung có thể lên tới 2,5 đến 3 lít mỗi ngày.
Tuy nhiên, việc uống nước quá mức và dồn dập cũng có thể gây
nguy hiểm cho sức khỏe. Cơ thể chúng ta có cơ chế tự cân bằng lượng nước và các
chất điện giải (đặc biệt là natri). Khi chúng ta uống quá nhiều nước trong một
thời gian ngắn, lượng nước này vượt quá khả năng đào thải của thận. Nước dư thừa
tích tụ trong máu sẽ làm hòa tan và hạ thấp nồng độ natri xuống mức nguy hiểm.
Khi nồng độ natri trong máu giảm sâu, nước sẽ thẩm thấu từ
máu vào bên trong các tế bào. Nguy hiểm nhất là khi các tế bào não bị phù, gây
ra áp lực trong hộp sọ, dẫn đến các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, lờ đờ,
trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây co giật, hôn mê.
Bên cạnh việc uống quá nhiều về số lượng, uống nước sai cách
cũng khiến cơ thể dễ mệt mỏi hơn. Nhiều người khi đi ngoài trời nắng về
cảm thấy háo nước và uống liền một lúc 1 - 2 cốc nước lớn sẽ khiến máu bị pha
loãng đột ngột, làm tăng lượng mồ hôi tiết ra nhiều hơn. Khi mồ hôi ra nhiều,
cơ thể lại tiếp tục mất thêm muối khoáng, cơ thể rơi vào vòng luẩn quẩn: càng uống
lại càng thấy khát và mệt.
Để bù nước an toàn trong mùa nóng, người dân nên uống nước thành từng ngụm nhỏ.
Luôn chia nhỏ lượng nước, uống từng ngụm từ 50 - 100 ml để các tế bào có thời
gian hấp thu từ từ. Nên ạn chế đồ uống chứa đường, caffeine hoặc cồn để tránh tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.
Nếu phải lao động hoặc di chuyển lâu dưới trời nắng gắt, lượng
mồ hôi đổ ra sẽ mang theo rất nhiều muối khoáng. Lúc này, việc người dân chỉ uống
nước lọc thông thường sẽ không đủ. Cần bổ sung thêm bằng nước nước dừa tươi hoặc các loại nước bù điện giải để cân bằng lại lượng
natri và kali cho cơ thể. Tăng cường ăn rau xanh, trái cây giàu nước và vi chất nhằm hỗ trợ thanh nhiệt, duy trì cân bằng điện giải.
Cùng với đó, trong điều kiện nắng nóng cực đoan, nhiều người
có xu hướng “giải nhiệt” nhanh bằng cách tắm nước lạnh hoặc sử dụng các biện
pháp làm mát đột ngột. Tuy nhiên, dưới góc nhìn sinh lý học, đây là thói quen
tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hệ tim mạch và cũng gián tiếp ảnh hưởng đến chức năng
thận.
Khi cơ thể đang ở trạng thái tăng thân nhiệt, hệ mạch ngoại
vi giãn rộng nhằm thải nhiệt. Tiếp xúc đột ngột với nước lạnh có thể gây co mạch
nhanh, dẫn đến rối loạn huyết động tạm thời, làm giảm lưu lượng máu đến các cơ
quan nội tạng, bao gồm cả thận. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, có thể
ảnh hưởng đến khả năng lọc và điều hòa dịch của thận.
Ngoài ra, thay đổi nhiệt độ đột ngột còn làm tăng nguy
cơ rối loạn nhịp tim, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền
như tăng huyết áp, bệnh tim mạch. Vì vậy, thay vì làm mát tức thì, cần hạ nhiệt
cơ thể từ từ để đảm bảo an toàn.
Tăng 20 - 30% số ca nhập viện cấp cứu vì nắng nóng
Tăng cường bảo vệ trẻ em trước “bộ 3” tác nhân hô hấp nguy hiểm
Hệ hô hấp dễ bị tổn thương, mắc bệnh bởi nhiều tác nhân bên ngoài, trong đó ba tác nhân chính là phế cầu khuẩn, virus hợp bào (RSV) và não mô cầu. Trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện là nhóm chịu tổn thương nặng nề nhất…
Tăng 20 - 30% số ca nhập viện cấp cứu vì nắng nóng
Mùa hè năm nay đến sớm cùng những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài kéo theo nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Hiện các bệnh viện đồng loạt triển khai phương tiện chống nóng và nước sinh hoạt nhằm xoa dịu người nhà cũng như bệnh nhân…
Bảo vệ thị lực cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè
Theo Khảo sát của Hội đồng Nhãn khoa Việt Nam năm 2024, cả nước có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, chiếm 30 - 40% lứa tuổi đi học. Ở Hà Nội và TP.HCM, hơn 50% trẻ ở lứa tuổi này bị ảnh hưởng tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm đa số…
Sốc nhiệt là tình trạng cần cấp cứu tối khẩn
Các nhóm có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi nắng nóng gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ; người lao động ngoài trời như công nhân, nông dân, bộ đội huấn luyện, nhân viên giao hàng… và người mắc bệnh mạn tính...
Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại TP. Hồ Chí Minh
Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân; sự kiện không chỉ là sân chơi mà còn giúp nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, vận động sức khỏe…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: