World Cup khó “cứu” du lịch Mỹ, nhưng vẫn mang lại lợi ích thương mại

Đội tuyển Iran sẽ trở thành trường hợp đặc biệt nhất tại World Cup 2026 khi phải đóng quân tại Mexico, dù toàn bộ các trận đấu vòng bảng của họ đều diễn ra trên đất Mỹ…

Theo Reuters, chính quyền Mỹ không chấp nhận để đội tuyển Iran lưu trú dài ngày, xuyên suốt trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Vì thế, FIFA đã phải làm việc với phía Mexico để bố trí đại bản doanh mới cho đội bóng Tây Á tại thành phố Tijuana, sát biên giới Mỹ - Mexico. Thông tin này được Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum xác nhận trong cuộc họp báo mới đây. "Chúng tôi không có lý do gì để từ chối", bà Sheinbaum nói.

Với động thái này, không chỉ đội tuyển Iran phải đối mặt lịch trình di chuyển cực kỳ vất vả mà dường như thiện cảm của du khách quốc tế với du lịch Mỹ lại giảm thêm một bậc. Trong bối cảnh lạm phát kéo dài và giá cả tại Mỹ liên tục tăng, không phải người hâm mộ nào cũng đủ khả năng theo chân đội tuyển yêu thích. Một số ý kiến còn nhận định mức chi tiêu tại Mỹ hiện cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia từng đăng cai World Cup, đặc biệt là chi phí di chuyển.

Bên cạnh đó, việc Mỹ tăng gần gấp đôi phí nhập cảnh trước thềm World Cup 2026 cũng được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng tới quyết định của du khách quốc tế. Thay vì tới sân vận động, nhiều người có xu hướng lựa chọn theo dõi giải đấu qua truyền hình hoặc các nền tảng trực tuyến để tiết kiệm chi phí.

Tại Kansas City - nơi diễn ra các trận đấu của Argentina, Hà Lan hay Áo, có tới 85% số khách sạn báo cáo tình trạng trống phòng. Tại các thành phố lớn khác như Boston, Seattle, Philadelphia và San Francisco, khoảng 80% chủ khách sạn thừa nhận tốc độ đặt phòng mùa hè năm nay chậm hơn so với chu kỳ thông thường.

Chưa hết, số liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium cho thấy lượng đặt vé máy bay trước cho tháng 7 giảm khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù giá vé máy bay từ châu Âu đến Dallas hay Boston duy trì ở mức tương đối dễ tiếp cận, nhưng nhu cầu dịch chuyển chung của du khách quốc tế vẫn không hề có sự đột biến.

Tờ CNN Travel mới đây nhận định, năm 2025 vốn dĩ đã đánh dấu một bước ngoặt đáng lo ngại đối với ngành du lịch Mỹ, khi lần đầu tiên kể từ sau đại dịch Covid-19, lượng khách quốc tế đến xứ cờ hoa sụt giảm theo năm. Điều đáng chú ý là sự suy giảm này không bắt nguồn từ các cú sốc khách quan, mà chủ yếu xuất phát từ các yếu tố chính trị và chính sách do chính nước Mỹ đưa ra.

Năm 2025, số lượng du khách nước ngoài đến Mỹ giảm khoảng 4 triệu lượt so với năm 2024, kéo theo tổng chi tiêu giảm hơn 8 tỷ USD. Bên cạnh yếu tố nhận thức, các rào cản thực tiễn đối với du khách cũng ngày càng gia tăng, như lo ngại về đề xuất thu phí “bảo đảm thị thực” lên tới 250 USD, giá nhiên liệu hàng không tăng cao, và việc cắt giảm ngân sách của Brand USA - tổ chức phụ trách quảng bá du lịch Mỹ ra quốc tế.

Không ít doanh nghiệp du lịch tại Mỹ từng kỳ vọng World Cup sẽ tạo ra làn sóng khách quốc tế khổng lồ tương tự Olympic hoặc các kỳ World Cup trước.

Dù khó tạo ra cú hích dài hạn cho toàn ngành du lịch, giới phân tích cho rằng World Cup 2026 vẫn được đánh giá là cơ hội rất lớn để Mỹ tìm kiếm lợi ích lớn về hình ảnh và thương mại.

Ngoài yếu tố chuyên môn, giải đấu còn được kỳ vọng mang lại nguồn thu lớn từ quảng cáo, truyền hình, lưu trú, ăn uống và các dịch vụ giải trí đi kèm. Các thương hiệu toàn cầu đã tăng tốc các chiến dịch tài trợ và truyền thông hướng tới World Cup 2026 nhờ sức lan tỏa đặc biệt của sự kiện này.

Tại những thành phố diễn ra các trận đấu, hiện nhiều doanh nghiệp nhỏ địa phương đang tận dụng sức hút của World Cup 2026 để tung ra các sản phẩm ẩm thực và quà lưu niệm dành cho người hâm mộ . Chẳng hạn, tại Kansas City, thương hiệu Betty Rae’s Ice Cream đã phát triển nhiều hương vị kem lấy cảm hứng từ các đội tuyển đặt đại bản doanh tại khu vực.

Ông Matt Shatto, chủ sở hữu Betty Rae’s, cho biết đối với người hâm mộ Lionel Messi và đội tuyển Argentina, cửa hàng giới thiệu phiên bản kem lấy cảm hứng từ món bánh alfajores nổi tiếng của nước này, kết hợp nền kem “dulce de leche” cùng các mẩu bánh truyền thống.

Công ty sữa Shatto Milk Co. cũng tung ra 9 hương vị giới hạn dành riêng cho các đội tuyển đến khu vực Kansas City, như chocolate cam cho Curacao, chai latte cho tuyển Anh hay bơ hồ đào cho Hà Lan. Ngoài lĩnh vực ẩm thực, nhiều doanh nghiệp thời trang và quà lưu niệm cũng tung ra sản phẩm theo chủ đề bóng đá.

Thương hiệu Sandlot Goods giới thiệu bộ sưu tập “Summer of Soccer” với các mẫu áo mang dòng chữ “Kansas City” nhưng sử dụng màu sắc đặc trưng của Argentina, Algeria, Anh và Hà Lan. Trong khi đó, doanh nghiệp Three KC đã bán ra nhiều mẫu áo lấy cảm hứng từ bóng đá thông qua cửa hàng trực tuyến và các điểm bán địa phương.

Cùng với đó, World Cup 2026 dự kiến sẽ mang lại giá trị lớn nhất ở khía cạnh “di sản nhân lực”. Với ước tính khoảng 185.000 việc làm mới tại Mỹ và hơn 800.000 trên quy mô toàn cầu, sự kiện không chỉ đơn thuần tạo ra các vị trí phục vụ ngắn hạn. ​Ngành dịch vụ và vận hành, với hệ thống khách sạn, nhà hàng, an ninh và giao thông công cộng chứng kiến làn sóng tuyển dụng khổng lồ. Đây là lực đẩy cần thiết cho thị trường lao động sau những biến động của giai đoạn trước.

Ở góc độ dài hạn, liên quan đến kỹ năng chuyên môn, điểm sáng của kỳ World Cup này là sự tham gia của các trường đại học và tập đoàn công nghệ. Việc quản lý một sự kiện quy mô toàn cầu bằng AI, thực tế tăng cường và hạ tầng số đòi hỏi lực lượng lao động có trình độ cao. Những người này có thể sẽ nắm giữ các vị trí quản trị tương lai trong ngành công nghiệp thể thao toàn cầu.

Dẫu vậy, giới phân tích vẫn giữ thái độ thận trọng. Bài học từ các kỳ đại hội thể thao trước đây cho thấy, các thành phố cần tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy “đầu tư quá tay”. ​World Cup 2026, về bản chất, là một bài kiểm tra năng lực đô thị (Urban Capacity Test).

Doanh thu cao không định nghĩa thành phố đăng cai thành công nhất, mà là nơi biết cách dùng “cú hích” World Cup để giải quyết các vấn đề tồn đọng, từ đó xây dựng thương hiệu thành phố như một điểm đến an toàn, thông minh và đầy triển vọng đối với các nhà đầu tư.