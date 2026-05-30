World Cup khó “cứu” du lịch Mỹ, nhưng vẫn mang lại lợi ích thương mại
Tường Bách
30/05/2026, 13:23
Đội tuyển Iran sẽ trở thành trường hợp đặc biệt nhất tại World Cup 2026 khi phải đóng quân tại Mexico, dù toàn bộ các trận đấu vòng bảng của họ đều diễn ra trên đất Mỹ…
Theo Reuters, chính quyền Mỹ không chấp nhận để đội tuyển
Iran lưu trú dài ngày, xuyên suốt trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Vì thế, FIFA đã
phải làm việc với phía Mexico để bố trí đại bản doanh mới cho đội bóng Tây Á tại
thành phố Tijuana, sát biên giới Mỹ - Mexico. Thông tin này được Tổng thống
Mexico Claudia Sheinbaum xác nhận trong cuộc họp báo mới đây. "Chúng tôi
không có lý do gì để từ chối", bà Sheinbaum nói.
Với động thái này, không chỉ đội tuyển Iran phải đối mặt lịch
trình di chuyển cực kỳ vất vả mà dường như thiện cảm của du khách quốc tế với
du lịch Mỹ lại giảm thêm một bậc. Trong bối cảnh lạm phát kéo dài và giá cả tại
Mỹ liên tục tăng, không phải người hâm mộ nào cũng đủ
khả năng theo chân đội tuyển yêu thích. Một số ý kiến còn nhận
định mức chi tiêu tại Mỹ hiện cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia từng đăng
cai World Cup, đặc biệt là chi phí di chuyển.
Bên cạnh đó, việc Mỹ tăng gần gấp đôi phí nhập cảnh trước thềm
World Cup 2026 cũng được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng tới quyết định của du
khách quốc tế. Thay vì tới sân vận động, nhiều người có xu hướng lựa chọn theo
dõi giải đấu qua truyền hình hoặc các nền tảng trực tuyến để tiết kiệm chi phí.
Tại Kansas City - nơi diễn ra các trận đấu của Argentina, Hà
Lan hay Áo, có tới 85% số khách sạn báo cáo tình trạng trống phòng. Tại các
thành phố lớn khác như Boston, Seattle, Philadelphia và San Francisco, khoảng
80% chủ khách sạn thừa nhận tốc độ đặt phòng mùa hè năm nay chậm hơn so với chu
kỳ thông thường.
Chưa hết, số liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium cho
thấy lượng đặt vé máy bay trước cho tháng 7 giảm khoảng 14% so với cùng kỳ năm
ngoái. Dù giá vé máy bay từ châu Âu đến Dallas hay Boston duy trì ở mức tương đối
dễ tiếp cận, nhưng nhu cầu dịch chuyển chung của du khách quốc tế vẫn không hề
có sự đột biến.
Tờ CNN Travel mới đây nhận định, năm 2025 vốn dĩ đã đánh
dấu một bước ngoặt đáng lo ngại đối với ngành du lịch Mỹ, khi lần đầu tiên kể từ
sau đại dịch Covid-19, lượng khách quốc tế đến xứ cờ hoa sụt giảm theo năm. Điều
đáng chú ý là sự suy giảm này không bắt nguồn từ các cú sốc khách quan, mà chủ yếu xuất phát từ các yếu tố chính trị và
chính sách do chính nước Mỹ đưa ra.
Năm 2025, số lượng du khách nước ngoài đến Mỹ giảm khoảng 4
triệu lượt so với năm 2024, kéo theo tổng chi tiêu giảm hơn 8 tỷ USD. Bên cạnh
yếu tố nhận thức, các rào cản thực tiễn đối với du khách cũng ngày càng gia
tăng, như lo ngại về đề xuất thu phí “bảo đảm thị thực” lên tới 250 USD, giá
nhiên liệu hàng không tăng cao, và việc cắt giảm ngân
sách của Brand USA - tổ chức phụ trách quảng bá du lịch Mỹ ra quốc tế.
Dù khó tạo ra cú hích dài hạn cho toàn ngành du lịch, giới
phân tích cho rằng World Cup 2026 vẫn được đánh giá là cơ hội rất lớn để Mỹ tìm
kiếm lợi ích lớn về hình ảnh và thương mại.
Ngoài yếu tố chuyên môn, giải đấu
còn được kỳ vọng mang lại nguồn thu lớn từ quảng cáo, truyền hình, lưu trú, ăn
uống và các dịch vụ giải trí đi kèm. Các thương hiệu toàn cầu đã tăng tốc các
chiến dịch tài trợ và truyền thông hướng tới World Cup 2026 nhờ sức lan tỏa đặc
biệt của sự kiện này.
Tại những thành phố diễn ra các trận đấu, hiện nhiều doanh nghiệp nhỏ địa phương đang tận dụng sức hút của World Cup 2026 để tung ra các sản phẩm ẩm thực và quà
lưu niệm dành cho người hâm mộ . Chẳng hạn, tại Kansas City, thương hiệu Betty Rae’s Ice
Cream đã phát triển nhiều hương vị kem lấy cảm hứng từ các đội tuyển đặt đại bản doanh tại khu vực.
Ông Matt Shatto, chủ sở hữu Betty Rae’s, cho biết đối với người hâm mộ Lionel Messi và đội tuyển Argentina, cửa
hàng giới thiệu phiên bản kem lấy cảm hứng từ món bánh alfajores nổi tiếng của
nước này, kết hợp nền kem “dulce de leche” cùng các mẩu bánh truyền thống.
Công ty sữa Shatto Milk Co. cũng tung ra 9 hương vị giới hạn dành
riêng cho các đội tuyển đến khu vực Kansas City, như chocolate cam cho Curacao,
chai latte cho tuyển Anh hay bơ hồ đào cho Hà Lan. Ngoài lĩnh vực ẩm thực, nhiều doanh nghiệp thời trang và quà
lưu niệm cũng tung ra sản phẩm theo chủ đề bóng đá.
Thương hiệu Sandlot Goods
giới thiệu bộ sưu tập “Summer of Soccer” với các mẫu áo mang dòng chữ “Kansas
City” nhưng sử dụng màu sắc đặc trưng của Argentina, Algeria, Anh và Hà Lan. Trong khi đó, doanh nghiệp Three KC đã bán ra nhiều mẫu áo lấy cảm hứng
từ bóng đá thông qua cửa hàng trực tuyến và các điểm bán địa phương.
Cùng với đó, World Cup 2026 dự kiến sẽ mang lại giá trị lớn nhất ở khía cạnh “di sản nhân lực”. Với ước
tính khoảng 185.000 việc làm mới tại Mỹ và hơn 800.000 trên quy mô toàn cầu, sự
kiện không chỉ đơn thuần tạo ra các vị trí phục vụ ngắn hạn. Ngành dịch vụ và
vận hành, với hệ thống khách sạn, nhà hàng, an ninh và giao thông công cộng chứng
kiến làn sóng tuyển dụng khổng lồ. Đây là lực đẩy cần thiết cho thị trường lao
động sau những biến động của giai đoạn trước.
Ở góc độ dài hạn, liên quan đến kỹ năng chuyên môn, điểm
sáng của kỳ World Cup này là sự tham gia của các trường đại học và tập đoàn
công nghệ. Việc quản lý một sự kiện quy mô toàn cầu bằng AI, thực tế tăng cường
và hạ tầng số đòi hỏi lực lượng lao động có trình độ cao. Những người này có thể sẽ nắm giữ
các vị trí quản trị tương lai trong ngành công nghiệp thể thao toàn cầu.
Dẫu vậy, giới phân tích vẫn giữ thái độ thận trọng. Bài học
từ các kỳ đại hội thể thao trước đây cho thấy, các thành phố cần tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy “đầu
tư quá tay”. World Cup 2026, về bản
chất, là một bài kiểm tra năng lực đô thị (Urban Capacity Test).
Doanh thu cao
không định nghĩa thành phố đăng cai thành công nhất, mà là nơi biết cách dùng
“cú hích” World Cup để giải quyết các vấn đề tồn đọng, từ đó xây dựng thương hiệu
thành phố như một điểm đến an toàn, thông minh và đầy triển vọng đối với các nhà đầu tư.
Tại Việt Nam, khảo sát từ các doanh nghiệp lữ hành cho thấy
thị trường hiện có nhiều gói sản phẩm với mức giá trải dài từ hơn 100 triệu đồng
tới gần 1,9 tỉ đồng/người tùy hạng vé, thời gian lưu trú và dịch vụ đi kèm.
Ở phân khúc phổ thông, một số doanh nghiệp triển khai các
gói “free & easy” gồm vé máy bay, khách sạn và hỗ trợ visa với giá khoảng
150 - 350 triệu đồng/người. Trong khi đó, các tour xem tứ kết tại Los Angeles
có giá từ khoảng 810 triệu đồng/người. Với mức giá này, du khách được lưu trú tại
khách sạn 5 sao, có xe đưa đón riêng và vé xem trận đấu kèm gói dịch vụ
Pitchside Lounge FIFA World Cup 2026.
Đắt đỏ nhất hiện nay là các tour theo dõi trận chung kết
World Cup 2026 với mức giá từ 1,5 - 1,9 tỉ đồng/người cho hành trình 6 ngày 5
đêm, áp dụng cho nhóm từ hai khách trở lên. Đây là dòng sản phẩm hướng tới nhóm
khách doanh nhân hoặc khách VIP muốn trải nghiệm các dịch vụ cao cấp trong mùa
World Cup.
