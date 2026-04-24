Địa ốc ven vịnh di sản tăng nhiệt khi “mọi ngả đường đổ về Bãi Cháy”
Tuấn Sơn
24/04/2026, 13:03
Nằm tại vị trí trung tâm vịnh di sản Hạ Long - tâm điểm du lịch miền Bắc, Bãi Cháy đang hưởng lợi “trên mọi mặt trận” để bứt phá mạnh mẽ. Đặc biệt khi Quảng Ninh sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cùng “cuộc cách mạng” chưa từng thấy về hạ tầng.
Một trong những lợi thế nổi bật của Quảng Ninh là hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ bậc nhất Việt Nam, có thể nói tạo nên một “cuộc cách mạng” quy mô. Địa phương này hiện là một trong số ít nơi hội tụ đầy đủ các loại hình kết nối: Cao tốc, cảng biển, sân bay và cửa khẩu quốc tế.
Sở hữu tuyến cao tốc nội tỉnh dài nhất cả nước, Quảng Ninh rút ngắn thời gian di chuyển về Hà Nội chỉ còn khoảng 2 giờ, mở rộng đáng kể thị trường khách nội địa. Trong khi đó, sân bay Vân Đồn và Cảng tàu khách Hạ Long đóng vai trò cửa ngõ đón khách quốc tế, đặc biệt là các thị trường tiềm năng tại Đông Bắc Á qua đường không và đường biển.
HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ MỞ ĐƯỜNG CHO TĂNG TRƯỞNG
Quảng Ninh đang tiếp tục dồn lực cho “cách mạng hạ tầng lần 2”. Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vừa khởi công ngày 12/4 vừa qua, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa 3 cực của tam giác tăng trưởng miền Bắc: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh chỉ còn dưới 30 phút, tạo cú hích mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế. Chưa kể tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái đang được quy hoạch cũng sẽ giúp đa dạng hóa phương thức di chuyển và gia tăng năng lực đón khách trong tương lai.
Trong bức tranh đó, Bãi Cháy với vai trò là lõi trung tâm hiện hữu của Quảng Ninh, chính là khu vực hưởng lợi trực tiếp và rõ nét nhất. Nằm ngay bên bờ vịnh Hạ Long, khu vực này vừa là cửa ngõ tiếp cận di sản, vừa là trung tâm lưu trú, vui chơi và giải trí sôi động. Khác với nhiều điểm đến chỉ phát triển một chức năng, Bãi Cháy hội tụ đầy đủ các yếu tố: Cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng đồng bộ, dịch vụ du lịch đa dạng và khả năng kết nối linh hoạt.
Đặc biệt, quỹ đất ven biển tại Bãi Cháy ngày càng khan hiếm khiến những dự án sở hữu vị trí trung tâm du lịch, cận kề di sản trở nên đặc biệt giá trị và lọt tầm ngắm của các nhà đầu tư lớn. Khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, dòng khách đổ về Bãi Cháy sẽ không ngừng gia tăng, và tọa độ “kim cương” này sẽ trở thành điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá vùng đất di sản của du khách.
HỆ SINH THÁI HOÀN CHỈNH: “CHÌA KHÓA” GIỮ CHÂN KHÁCH
Tại Bãi Cháy, yếu tố này đang dần được hoàn thiện nhờ sự góp mặt của các nhà phát triển lớn, đặc biệt là Sun Group. Với chiến lược đầu tư bài bản, Tập đoàn này không chỉ xây dựng các công trình đơn lẻ mà kiến tạo cả một hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí - lễ hội. Tiêu biểu là quần thể Sun Elite City quy mô 324ha - một “thành phố không ngủ” đang dần hình thành tại trung tâm Bãi Cháy, hội tụ nhiều hạng mục đã đi vào vận hành, đồng thời liên tục được nâng cấp, bổ sung các sản phẩm mới, tạo nên tâm điểm du lịch hiện hữu sôi động bậc nhất miền Bắc.
Điểm nhấn đặc biệt của Sun Elite City là sở hữu trọn vẹn hơn 4km đường bao biển Kỳ Quan. Dọc theo tuyến đường này là bãi cát trắng mịn trải dài, rộng hơn 100m, được xem là bãi biển rộng và đẹp nhất Quảng Ninh cũng như khu vực miền Bắc. Từ đây, du khách có thể phóng tầm nhìn không giới hạn ra toàn cảnh vịnh di sản.
Không chỉ sở hữu lợi thế cảnh quan, Sun Elite City còn được định vị như “kinh đô lễ hội không ngủ”, nơi các hoạt động vui chơi, giải trí, sự kiện diễn ra xuyên suốt ngày đêm với hàng loạt tiện ích nổi bật: Ga cáp treo Nữ Hoàng, Sun World Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, chợ đêm VUI-Fest cùng những chương trình nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D Mapping tại Ngọn Hải Đăng… Nhờ sở hữu sức hút đặc biệt đối với cư dân và du khách, Sun Elite City khiến Bãi Cháy không chỉ là điểm đến tham quan mà còn là nơi trải nghiệm trọn vẹn 24/7.
ĐỘNG LỰC CHO BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH BỨT PHÁ
Sự cộng hưởng giữa vị trí, hạ tầng và hệ sinh thái định hình một thói quen cho du khách: khi đến Quảng Ninh thì Bãi Cháy trở thành điểm đến không thể bỏ qua. Từ việc tham quan vịnh Hạ Long, nghỉ dưỡng ven biển đến trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội, mọi nhu cầu của du khách đều được đáp ứng trong một không gian tập trung. Điều này giúp gia tăng thời gian lưu trú, thúc đẩy chi tiêu du lịch.
Theo các chuyên gia, mô hình phát triển quần thể “all-in-one” như tại Bãi Cháy chính là xu hướng của ngành du lịch hiện đại. Thay vì di chuyển nhiều điểm, du khách sẽ lựa chọn những khu vực có đầy đủ tiện ích để tối ưu thời gian và trải nghiệm.
Khi ngành công nghiệp không khói phát triển mạnh mẽ, bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng luôn là lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp. Sự gia tăng lượng khách kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú, dịch vụ và thương mại. Những sản phẩm bất động sản nằm trong các quần thể du lịch - giải trí như Sun Elite City sẽ có lợi thế vượt trội, cả về khả năng khai thác kinh doanh lẫn tiềm năng tăng giá dài hạn.
Không chỉ là điểm đến của hiện tại, Bãi Cháy còn là trung tâm của tương lai, nơi du lịch được nâng tầm, trải nghiệm được làm mới và giá trị bất động sản được củng cố. Đặc biệt, khi Bãi Cháy dần định hình là “trung tâm không ngủ”, dòng tiền từ du lịch sẽ không còn mang tính mùa vụ mà trở nên ổn định quanh năm. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp bất động sản khu vực này có sức hấp dẫn bền vững.
The Reflection West Lake: Tâm điểm trên hành lang phát triển chiến lược Hồ Tây - Sông Hồng
Hành lang Hồ Tây – Sông Hồng từ lâu gắn liền với dòng chảy văn hóa Thủ đô, nơi tụ khí sinh tài và là biểu tượng của một Hà Nội thanh lịch, hào hoa. Trong sự phát triển của Thủ đô giai đoạn mới, khu vực này đang vươn mình để trở thành “xương sống” kinh tế, hạ tầng trọng điểm của Hà Nội.
Phát triển Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia
Theo Nhiệm vụ quy hoạch, Thành phố Cần Thơ được xác định là đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò hạt nhân phát triển, trung tâm tổng hợp về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu...
TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội thuộc top đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới
Hai đô thị lớn nhất Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về tiềm năng tăng trưởng trong thập kỷ tới, qua đó, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét đối với chuỗi giá trị khu vực...
Dòng vốn mua bán – sáp nhập bất động sản lan tỏa rộng sang nhiều phân khúc
Thị trường mua bán – sáp nhập bất động sản tại Việt Nam đang chứng kiến dòng vốn lan tỏa rộng hơn sang nhiều phân khúc. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô giao dịch, mà còn ở sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư…
TP.Hồ Chí Minh kiến nghị hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội
TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội trong bối cảnh nhu cầu của người thu nhập thấp, công nhân và lao động đô thị ngày càng gia tăng. Trên thực tiễn triển khai, nhiều vướng mắc pháp lý, đặc biệt liên quan đến đất đai và thủ tục đầu tư, đang trở thành điểm nghẽn lớn, khiến không ít dự án chậm tiến độ hoặc chưa thể khởi động.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: