Năm nay, giá Bitcoin có khả năng biến động từ "đáy" 75.000 USD đến kỳ vọng "trần" 225.000 USD

Theo báo cáo dự báo diễn biến thị trường tiền điện tử năm nay từ các tên tuổi hàng đầu trong ngành do CNBC công bố, kịch bản giá Bitcoin được phác họa với biên độ dao động rất rộng. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới có thể điều chỉnh sâu về quanh mốc 75.000 USD, nhưng cũng không loại trừ khả năng bứt tốc mạnh, vươn lên vùng 225.000 USD trong năm 2026.

Một trong những "tiếng nói" luôn được giới đầu tư theo dõi là bà Carol Alexander, Giáo sư tài chính tại Đại học Sussex. Theo bà, Bitcoin trong năm 2026 nhiều khả năng vẫn nằm trong một “vùng biến động lớn”, dao động từ 75.000 đến 150.000 USD, với vùng giá trung tâm quanh mốc 110.000 USD.

Lý giải cho nhận định này, bà Carol Alexander cho biết thị trường tiền điện tử đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng. Nếu trong quá khứ, các chu kỳ tăng giá của Bitcoin chủ yếu được dẫn dắt bởi dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân, thì hiện nay cấu trúc thanh khoản đang dần thay đổi.

Ngày càng nhiều tổ chức tài chính tham gia thị trường, từ các quỹ đầu tư, ngân hàng cho tới các doanh nghiệp lớn, khiến động lực tăng giá diễn biến chậm hơn nhưng cũng bền vững hơn.

Ở góc nhìn khác, ông James Butterfill, Giám đốc Nghiên cứu của CoinShares, một công ty quản lý tài sản chuyên về tiền điện tử, kỳ vọng Bitcoin trong năm 2026 sẽ dao động trong khoảng từ 120.000 đến 170.000 USD.

Ông Butterfill cho rằng một trong những biến số lớn nhất mà thị trường đang theo dõi là sự thay đổi nhân sự của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Tuy nhiên, diễn biến khi đó sẽ khiến thị trường không phản ứng ngay lập tức mà cần thời gian để “xác nhận” định hướng mới, trước khi định giá lại các tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin.

Giới đầu tư đang dõi theo triển vọng của dự án Đạo luật Clarity của Mỹ, một dự luật nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho việc quản lý và giám sát tài sản số.

Ông Butterfill cũng lưu ý các cú sốc vĩ mô, như lạm phát tăng trở lại hoặc sai lầm trong điều hành chính sách của Fed, có thể khiến nhà đầu tư tìm đến những “tài sản tiền tệ thay thế, không mang tính chủ quyền” như Bitcoin để phòng ngừa rủi ro.

Chuyên gia này từng dự báo vào tháng 12/2024 rằng Bitcoin có thể giảm về quanh mốc 80.000 USD trong năm 2025. Điều này đã thực sự xảy ra. Tuy nhiên, dự báo Bitcoin có thể vươn tới 150.000 USD trong năm ngoái thì đã không trở thành hiện thực.

Ngân hàng Standard Chartered hiện đưa ra dự báo giá Bitcoin ở mức 150.000 USD cho năm 2026, hạ kỳ vọng so với dự báo 300.000 USD từng được đưa ra trước đó. Theo ông Geoff Kendrick, Giám đốc Nghiên cứu Tài sản Kỹ thuật số Toàn cầu của ngân hàng này, đợt giảm giá tương tự năm 2025 vẫn có khả năng xảy ra.

Cụ thể, ông Kendrick cho rằng làn sóng mua Bitcoin của các công ty kho bạc tài sản số (Digital Asset Treasury – DAT) có thể đã đi đến giai đoạn chững lại. Khi mặt bằng định giá không còn đủ hấp dẫn, các DAT khó có thể tiếp tục mở rộng quy mô mua vào như trước. Thay vì một đợt bán tháo, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn hợp nhất, song lực đỡ từ các DAT sẽ suy yếu rõ rệt.

DAT là những tổ chức chuyên mua và nắm giữ Bitcoin với kỳ vọng cao. Tuy nhiên, sự sụt giảm giá thị trường tiền điện tử vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp tới định giá và khả năng huy động vốn của các công ty này. Theo Kendrick, trong bối cảnh đó, các DAT khó có thể tiếp tục mua Bitcoin với quy mô lớn để nâng đỡ thị trường như giai đoạn trước.

Ngược lại, Standard Chartered đánh giá các quỹ ETF Bitcoin là động lực quan trọng nâng đỡ thị trường trong năm 2026.

Ở góc nhìn lạc quan hơn, ông Sidney Powell, Tổng giám đốc Maple Finance, đặt mục tiêu giá Bitcoin trong năm 2026 ở mức 175.000 USD. Theo ông, triển vọng này được hỗ trợ bởi khả năng lãi suất sẽ được hạ thấp và Bitcoin đang ngày càng được các tổ chức tài chính chấp nhận như một loại tài sản.

Ông Powell tin rằng năm 2026 có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi tổng quy mô các khoản vay được thế chấp bằng Bitcoin có thể vượt mốc 100 tỷ USD.

Trong khi đó, ông Youwei Yang, Kinh tế trưởng của Bit Mining, cho rằng Bitcoin sẽ tiếp tục biến động mạnh trong năm 2026. Theo ông, đồng tiền số này có thể dao động trong một biên độ rất rộng, từ 75.000 đến 225.000 USD.

“Năm 2026 có thể là một năm thuận lợi cho Bitcoin, nhờ kỳ vọng cắt giảm lãi suất và cách tiếp cận cởi mở hơn của các cơ quan quản lý đối với tiền điện tử. Tuy nhiên, thị trường vẫn khó tránh khỏi những đợt biến động lớn, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn", ông Yang nhận định.