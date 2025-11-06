Bất chấp rủi ro margin, VN-Index dự báo sẽ đạt 1.788 điểm vào cuối năm nay

Một yếu tố kỹ thuật đáng theo dõi là dư nợ margin của thị trường, hiện đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, khiến các nhịp điều chỉnh có thể diễn ra mạnh hơn khi xuất hiện "cơn gió ngược" ngắn hạn.

Chứng khoán Rồng Việt vừa có báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 11 trong đó nhấn mạnh bước sang quý cuối năm, môi trường đầu tư đang xuất hiện nhiều tín hiệu đan xen giữa cơ hội và rủi ro.

Ở bên ngoài, thỏa thuận "đình chiến" thương mại tạm thời giữa Mỹ và Trung Quốc - dù mong manh - cùng với hàng loạt hiệp định thương mại song phương được ký kết với Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước ASEAN trong đó có Việt Nam, được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định thương mại toàn cầu ít nhất đến giữa năm 2026, khi các cuộc gặp cấp cao và bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra.

Thị trường quốc tế sẽ theo sát cuộc họp FOMC tháng 12, trong bối cảnh khả năng Fed tiếp tục trì hoãn cắt giảm lãi suất đang tăng lên do lo ngại hai rủi ro chính: nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa và biến động giá năng lượng từ cú sốc nguồn cung. Dư địa nới lỏng vẫn còn, song thời điểm hành động phụ thuộc vào cách các thành viên Fed đánh giá cán cân rủi ro kinh tế - lạm phát.

Đáng chú ý, ngày 5/11/2025, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ mở phiên tranh luận về tính hợp pháp của chính sách thuế quan đối ứng. Theo dự đoán của Polymarket, khả năng Tòa đứng về phía chính quyền duy trì mức thuế hiện tại chỉ còn 40%.

Nếu các mức thuế theo Đạo luật IEEPA bị tuyên vô hiệu, phạm vi áp thuế sẽ được thu hẹp về một số lĩnh vực cụ thể, giúp một số ngành xuất khẩu của Việt Nam như thủy sản, dệt may được hưởng lợi cho đến khi khung pháp lý mới được ban hành.

Ở trong nước, tâm điểm chú ý của thị trường hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (tháng 1/2026). Thống kê ba kỳ Đại hội gần nhất cho thấy biến động thị trường thường chịu tác động lớn từ bối cảnh vĩ mô và lợi nhuận doanh nghiệp hơn là yếu tố chính trị.

Bên cạnh đó, chênh lệch tỷ giá tự do và chính thức đang tạo áp lực lên chi phí vốn, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ 10 năm đã tăng thêm khoảng 30 điểm cơ bản so với dự báo đầu năm.

Một yếu tố kỹ thuật đáng theo dõi là dư nợ margin của thị trường, hiện đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, khiến các nhịp điều chỉnh có thể diễn ra mạnh hơn khi xuất hiện "cơn gió ngược" ngắn hạn.

Dù vậy, rủi ro hệ thống vẫn chưa đến mức đáng quan ngại khi đòn bẩy trung bình đã hạ nhiệt nhiều nhà đầu tư mới tiếp tục gia nhập thị trường, lượng tiền mặt trên tài khoản nhà đầu tư tăng, và nhiều công ty chứng khoán lớn tiếp tục mở rộng hạn mức cho vay nhờ tăng vốn và tỷ lệ cho vay trên quy định vẫn còn dư địa.

Về triển vọng lợi nhuận, các động lực chủ chốt như kích cầu tiêu dùng nội địa, ổn định xuất khẩu, đẩy mạnh đầu tư công và tăng trưởng tín dụng tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng của khối doanh nghiệp niêm yết. Ước tính lợi nhuận toàn thị trường quý 4/2025 tăng khoảng 26% so với cùng kỳ, với đóng góp chính từ bất động sản, ngân hàng, dịch vụ tài chính và nhóm phi tài chính.

Đến cuối quý 3/2025, EPS 4 quý gần nhất của VN-Index đạt khoảng 113 đồng/cổ phiếu, và dự kiến tăng lên 120-124 đồng/cổ phiếu trong quý tới. Nhờ đó P/E thị trường đã giảm về 14,2 lần (ngày 3/11/2025). Bên cạnh đó, VDSC điều chỉnh vùng định giá mục tiêu P/E của VN-Index về 12,7x-14,5x để phản ánh biến động tăng của lãi suất phi rủi ro. Theo đó, vùng dao động hợp lý của VN-Index trong 3 tháng tới được xác định trong khoảng 1.427-1.788 điểm.

Trong bối cảnh thị trường tiếp tục đan xen giữa cơ hội và rủi ro trong quý cuối năm, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, qua đó giữ dư địa linh hoạt cho các nhịp điều chỉnh ngắn hạn và tối ưu hóa lợi nhuận khi thị trường hồi phục sau biến động. Hiện tại, định giá thị trường đã tiệm cận vùng mục tiêu, song vẫn có sự thiên lệch do nhóm vốn hóa lớn giao dịch ở mức P/E cao hơn tăng trưởng lợi nhuận thực tế.

Theo đó, thị trường có thể không còn nhiều dư địa tăng mạnh, nhưng dòng tiền sẽ ưu tiên cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững, định giá hấp dẫn, trong khi thanh khoản toàn thị trường vẫn duy trì tích cực.

Trong kỳ báo cáo này, VDSC tiếp tục đa dạng hóa danh mục nhằm hạn chế rủi ro tập trung và tận dụng các cơ hội mới xuất hiện. Cụ thể, danh mục chiến lược được bổ sung các mã POW và MSH, đồng thời tạm thời loại VHC. Tỷ trọng đầu tư sẽ được ưu tiên vào các nhóm ngành chiến lược gồm ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng, xuất khẩu và hạ tầng đầu tư công - và lựa chọn những cổ phiếu có mức chiết khấu hấp dẫn kết hợp với yếu tố xúc tác rõ rệt trong ngắn hạn.

Về ý tưởng đầu tư, bên cạnh MSH - doanh nghiệp đang hưởng lợi từ đà phục hồi đơn hàng và tín hiệu tích cực sau mùa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025, VDSC cũng đánh giá ngành điện nổi lên như một điểm sáng mới.