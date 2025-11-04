Khối ngoại bắt đáy mạnh, gom ròng 1.200 tỷ tập trung nhóm chứng khoán, bất động sản

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay gom ròng 1135.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1180.4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Bất động sản.

Vẻ đẹp của thị trường chứng khoán thể hiện ở những phiên bất ngờ "vít ga" tăng thốc khiến nhà đầu tư không kịp trở tay. VN-Index hôm nay buổi sáng còn rớt thảm cổ phiếu điều chỉnh nặng hơn chỉ số chung khiến tâm trạng nhà đầu tư một màu u ám.

Tuy nhiên, bước vào phiên chiều hàng loạt cổ phiếu được đánh bật lên mạnh mẽ, cổ phiếu nhuộm tím cả ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Hàng loạt mã bật tăng hết biên độ như VPB, SSI, VIX, VND, VRE, DXG, DIG, PDR. Dòng tiền đầu cơ quay trở lại mạnh mẽ hơn.

Nhóm chứng khoán vốn dĩ gặp áp lực bán ra suốt từ tuần giao dịch trước đó chủ yếu nhà đầu tư lo sợ Thông tư 102 Bộ Tài chính mới bán hành sẽ tác động lên các doanh nghiệp ngành chứng khoán. Tuy nhiên, ảnh hưởng này được giới phân tích cho rằng không đáng lo, cổ phiếu chứng khoán hôm nay tăng bù lại cho những phiên vừa qua.

Hàng loạt cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn dù không "tím lịm" nhưng cũng tăng rất khá như BID, CTG, TCB, MBB, STB, VIB. Nhóm Vin dấu ấn mờ nhạt khi hôm nay VIC tăng 2,87% và VHM tăng 1,73%. Cổ phiếu thuộc nhóm Gelex cũng quay lại tăng hết biên độ như GEX, VIX.

Nhóm tiêu dùng thiết yếu và nguyên vật liệu ghi nhận sự tích cực ở MCH, MSN, HPG, GVR. Ngược lại, công nghệ thông tin, năng lượng, tiêu dùng không thiết yếu, hàng không, tiện ích tạm thời bị dòng tiền ngó lơ. Nhiều cổ phiếu vẫn chìm nghỉm như VGI, VPL, ACV, HVN, GAS và hôm nay khi thị trường bùng nổ FPT quay đầu giảm 1,82%.

Độ rộng thị trường đang rất đẹp với 189 mã tăng trên 117 mã giảm điểm. Thanh khoản cũng tăng khá nhưng chưa thể về vùng đỉnh trung bình cũ, ba sàn hôm nay khớp lệnh gần 38.000 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bắt đáy mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài gom ròng 1135.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1180.4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, VPB, MSN, ACB, FPT, CII, VSC, CTG, KDH, DXG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bán lẻ. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HDB, STB, TCB, VHM, VCB, GEX, HPG, DIG, ANV.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 746.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 188.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HDB, HPG, TCB, VJC, CTD, VCG, VHM, PVD, DIG, SHB.

Phía bán ròng khớp lệnh, nhóm này bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: FPT, MSN, VIX, VSC, HAG, KBC, VTP, KDH, VPI.

Tự doanh bán ròng 1160.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh tự doanh bán ròng 109.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, TCB, PLX, MSN, HPG, VJC, LPB, SHB, DGC, MWG.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HDB, VHM, CTG, GEX, VCG, MBB, SSI, VIX, ACB, BSR.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 788.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 1260.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 15/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có VIX, VPB, ACB, VJC, MSN, ClI, PVD, DXG, FPT, HPG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng có STB, HDB, VHM, GEX, SSI, HAG, VPI, GMD, VTP, HCM.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.539,9 tỷ đồng, tăng +87,5% so với phiên liền trước và đóng góp 9,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu FPT, với hơn 7 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 730, 1 tỷ đồng được Tự doanh trong nước và nước ngoài bán thỏa thuận cho Tổ chức trong nước và nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Bán lẻ trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Thiết bị điện, Công nghệ thông tin. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.