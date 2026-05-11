Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc
Anh Nhi
11/05/2026, 19:13
Từ mô hình “6 nhà” với sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung số đến việc ứng dụng Starlink để xóa những vùng “lõm sóng”, phiên đối thoại VPSF 2026 tại Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để biến những khó khăn đặc thù của vùng cao thành cơ hội bứt phá trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới…
Ngày 10/5/2026, phiên đối thoại địa phương thứ tư của Diễn
đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) đã diễn ra tại tỉnh Điện Biên. Với
chủ đề “Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”, các ý kiến trao đổi giữa chính quyền
địa phương và doanh nghiệp đã đưa ra nhiều gợi ý và giải pháp cho chiến lược
kinh tế mới nhằm đưa Điện Biên trở thành một cực tăng trưởng năng động của khu
vực miền núi phía Bắc.
KHÁT VỌNG “CỰC TĂNG TRƯỞNG” MỚI CỦA TÂY BẮC
Mở đầu phiên đối thoại, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội
Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026, đã nhấn mạnh về vị thế mới của
kinh tế tư nhân. Theo ông, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kinh tế tư
nhân không còn chỉ dừng lại ở vai trò “động lực quan trọng” mà đã được xác lập
là “lực lượng tiên phong” trong đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ”.
“Vì vậy, điểm khác biệt cốt lõi của VPSF 2026 chính là sự
thay đổi về tư duy tiếp cận: chuyển từ mô hình “kiến nghị - tháo gỡ” sang “đồng
kiến tạo” các giải pháp, chính sách thực chất nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng
trưởng GRDP hai con số của tỉnh trong những năm tới”, ông Hồng Anh khẳng định.
Điện Biên hiện đang đứng trước những “bước ngoặt” quan trọng
trong việc định hướng phát triển. Với tốc độ GRDP đạt được 8,5% trong năm 2025,
Điện Biên đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ với mức tăng trưởng trên 11% trong năm
2026. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã đạt 5.370
tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước tăng 1,2 lần.
Theo ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, tỉnh
xác định 03 trụ cột phát triển chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 bao gồm: (i) Nông
nghiệp xanh, thông minh và tuần hoàn (tập trung vào các sản phẩm giá trị cao
như mắc ca với hiện có gần 12.360 ha và cà phê 8.377 ha); (ii) Du lịch lịch sử
- sinh thái - nghỉ dưỡng (tận dụng giá trị toàn cầu của chiến thắng Điện Biên
Phủ và bản sắc 19 dân tộc) và (iii) Năng lượng tái tạo và hạ tầng chiến lược (đẩy
nhanh tiến độ cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang và các dự án điện
gió, điện mặt trời).
Sức hút của Điện Biên còn được minh chứng qua sự hiện diện của
các “sếu đầu đàn”. Điển hình là dự án khu đô thị mới Tây Bắc của Tập đoàn
Vingroup với tổng mức đầu tư kỷ lục trên 23.660 tỷ đồng. Sun Group cũng tham
gia với tổ hợp cáp treo và du lịch văn hóa trên 2.000 tỷ đồng, trong khi Tập
đoàn TH đầu tư khu nghỉ dưỡng khoáng nóng 2.500 tỷ đồng.
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHO KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG
Dù sở hữu tiềm năng to lớn, cộng đồng doanh nghiệp địa
phương vẫn đang phải đối mặt với những “lực cản” đáng kể. Tại phiên đối thoại,
các doanh nghiệp đã thẳng thắn chỉ ra 04 nhóm rào cản chính, bao gồm: Hạ tầng
giao thông chưa đồng bộ khiến chi phí logistics duy trì ở mức cao; Khó khăn
trong tiếp cận đất đai và nguồn vốn tín dụng đặc thù; Năng lực đổi mới sáng tạo
và ứng dụng công nghệ còn hạn chế và Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được
yêu cầu của kinh tế số.
"Điện Biên đã tập
trung thu hút và triển khai nhiều dự án động lực quy mô lớn trong các lĩnh vực
du lịch, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và hạ tầng hiện
đại. Đây không chỉ là những dự án đầu tư đơn lẻ mà đang từng bước hình thành hệ
sinh thái phát triển mới cho tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tới".
Phiên đối thoại cũng ghi nhận tổng cộng 33 nhóm kiến nghị từ
cộng đồng doanh nghiệp, trong đó 15% ý kiến được giải đáp trực tiếp tại chỗ, 3%
được cam kết xử lý với lộ trình và thời hạn cụ thể và 82% còn lại sẽ được tổng
hợp để báo cáo tại Đối thoại cấp cao VPSF 2026 với Thủ tướng Chính phủ.
Những sáng kiến như “Cơ chế luồng xanh” giúp cắt giảm 70–90%
thời gian thủ tục hành chính, hay việc thành lập Quỹ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
theo mô hình hợp tác công – tư đã nhận được sự đồng thuận cao từ lãnh đạo tỉnh.
Đặc biệt, đối thoại ghi nhận nhiều đề xuất đáng chú ý. Đơn cử,
ông Trần Văn Sơn, Giám đốc HTX Vì một Điện Biên phát triển, đã đề xuất chiến lược
“Trận chiến 3 mặt trận” để tạo đột phá. Đó là trận chiến về thay đổi tư duy (chuyển
từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp), trận chiến về kỹ thuật -
công nghệ (ứng dụng AI, IoT) và trận chiến về thị trường - đầu ra.
Đặc biệt, một sáng kiến quan trọng được ông Sơn đưa ra là mô
hình “6 nhà”, bổ sung thêm “Nhà sáng tạo nội dung số” để quảng bá nông sản trực
tiếp qua livestream, biến mỗi bản làng thành một trung tâm thương mại số.
Trong bối cảnh địa hình chia cắt, chuyển đổi số được xem là
giải pháp để “xóa nhòa khoảng cách địa lý”, ông Lê Minh Dương, Giám đốc Viettel
Điện Biên, đề xuất mô hình ứng dụng Blockchain để truy xuất nguồn gốc cà phê và
mắc ca, sử dụng cảm biến IoT để quản lý sức khỏe cây trồng và camera AI để giám
sát vùng trồng quy mô lớn.
Đáng chú ý, để giải quyết bài toán “lõm sóng” tại 200 thôn bản,
Viettel dự kiến triển khai công nghệ vệ tinh tầm thấp Starlink từ tháng 7/2026.
Đây sẽ là hạ tầng quan trọng để hỗ trợ người dân tộc thiểu số tham gia vào mô
hình “Sustainable Livestream Hub” – đào tạo kỹ năng bán hàng số để tạo sinh kế
bền vững.
Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Điện Biên năm 2026, địa phương đã chào đón hơn 750 đại biểu, doanh nhân và nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham dự. Sự kiện ghi nhận 22 nhà đầu tư ký biên bản hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng; đồng thời 11 nhà đầu tư được trao 12 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 48.320 tỷ đồng...
