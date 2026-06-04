Hà Nội kích hoạt chính sách hỗ trợ cho các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Nhằm khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thành phố sẽ hỗ trợ 100% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp hạ tầng khoa học, công nghệ, đối với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này...

Tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2026-2031) vào ngày 2/6, các đại biểu đã chính thức thông qua Nghị quyết về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố.

Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; các tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số đối với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc thành phố. Đồng thời, thành phố hỗ trợ 100% chi phí vận hành các hạ tầng này trong 3 năm đầu kể từ khi đưa vào khai thác.

Đối với các trung tâm nghiên cứu và phát triển công lập, phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo thuộc cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước không thuộc thành phố, Hà Nội hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp. Riêng các dự án đầu tư mới còn được hỗ trợ tối đa 50% chi phí vận hành trong 3 năm đầu hoạt động.

Theo thống kê của Thành phố Hà Nội, Hà Nội hiện đang là địa bàn của 221 doanh nghiệp khoa học công nghệ, 10.996 doanh nghiệp công nghệ số và hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tập trung hơn 70% tổ chức khoa học và công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu của cả nước; 82% phòng thí nghiệm, trong đó có 14 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Thành phố cũng dành mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục đại học tư thục, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và doanh nghiệp tư nhân. Với các phòng thí nghiệm được đầu tư mới, mức hỗ trợ vận hành tối đa 30% được áp dụng trong 3 năm đầu kể từ khi đi vào khai thác.

Đáng chú ý, các tổ chức, doanh nghiệp triển khai hạ tầng theo hình thức xã hội hóa sẽ được miễn phí sử dụng vị trí đặt thiết bị và cáp viễn thông trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị thông minh của thành phố trong thời hạn 2 năm.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ hạ tầng, Hà Nội cũng đưa ra nhiều ưu đãi về tài chính cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể, các đơn vị này được hưởng mức lãi suất cho vay thấp nhất khi tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố để triển khai các dự án đầu tư mới về hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số.

Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ số và các doanh nghiệp sở hữu sản phẩm khoa học - công nghệ, thành phố hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng khi tham gia các triển lãm, hội chợ và sự kiện công nghệ quốc tế nằm trong chương trình xúc tiến của Hà Nội.