Thứ Tư, 03/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hải Phòng đôn đốc tiến độ triển khai 24 dự án cụm công nghiệp

Nam Khánh

03/06/2026, 18:13

Trong số 24 dự án cụm công nghiệp đang triển khai tại Hải Phòng, các dự án tại khu vực phía Đông được tăng tốc triển khai còn các dự án tại phía Tây vẫn vướng giải phóng mặt bằng…

Phối cảnh dự án cụm công nghiệp Tiên Cường 3 đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng chuẩn bị bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án.
Phối cảnh dự án cụm công nghiệp Tiên Cường 3 đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng chuẩn bị bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Ngày 3/6, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết trên địa bàn thành phố đang triển khai đầu tư 24 cụm công nghiệp với tổng diện tích sử dụng đất hơn 1.116ha tổng mức đầu tư 12.564 tỷ đồng nhằm mở rộng quỹ đất sản xuất. Tuy nhiên, trong khi các cụm công nghiệp ở phía Đông Hải Phòng đang tăng tốc triển khai thì các dự án tại phía Tây Hải Phòng đang gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

16 CỤM CÔNG NGHIỆP PHÍA ĐÔNG TĂNG TỐC TRIỂN KHAI

Trong số 24 dự án cụm công nghiệp đang triển khai tại Hải Phòng thì khu vực phía Đông thành phố có 16 dự án cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 713,53ha, phân bố tại các địa bàn Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên và Khu kinh tế ven biển phía Nam. Tại đây có nhiều dự án quy mô lớn, trong đó, lớn nhất là cụm công nghiệp Lê Thiện - Đại Bản có quy mô khoảng 60ha, tổng mức đầu tư lên tới khoảng 1.250 tỷ đồng.

Tiếp đó là các dự án cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ (diện tích 64,75ha, vốn đầu tư 905,4 tỷ đồng), cụm công nghiệp Tiên Cường 3 (diện tích 57,24ha, vốn đầu tư 750 tỷ đồng), cụm công nghiệp Quyết Tiến (diện tích 50ha, vốn đầu tư 909,4 tỷ đồng), cụm công nghiệp Tân Trào (diện tích 49,97ha, vốn đầu tư 680,7 tỷ đồng), cụm công nghiệp Cửa Hoạt - Quán Thắng (diện tích 45ha, vốn đầu tư 694,9 tỷ đồng).

Theo báo cáo của UBND TP. Hải Phòng, phần lớn các dự án cụm công nghiệp tại khu vực phía Đông được triển khai tích cực, nhiều dự án đã chuyển sang giai đoạn xây dựng hạ tầng. Cụ thể, cụm công nghiệp Đại Thắng (diện tích 21,3ha, vốn đầu tư 124,3 tỷ đồng) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật ngầm và lắp đặt thiết bị xử lý nước thải, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2026.

Tương tự, các cụm công nghiệp Chiến Thắng (diện tích 30ha, vốn đầu tư 392,6 tỷ đồng), An Thọ (diện tích 49,94ha, vốn đầu tư 479,5 tỷ đồng), Dũng Tiến - Giang Biên (diện tích 49,97ha, vốn đầu tư 486,9 tỷ đồng) và Cẩm Vân (diện tích 34,88ha, vốn đầu tư 479,6 tỷ đồng) đều đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Các dự án dự kiến khởi công trong năm 2026 như cụm công nghiệp Quang Phục, cụm công nghiệp Tân Trào, cụm công nghiệp Tiên Cường 3, cụm công nghiệp Tràng Duệ cũng đang được các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo điều kiện triển khai đầu tư theo kế hoạch. Tại khu vực phía Đông Hải Phòng đang hình thành chuỗi dự án cụm công nghiệp có tiến độ tương đối đồng đều, nhiều dự án sắp bước sang giai đoạn thi công hạ tầng, tạo ra nguồn cung đất công nghiệp quan trọng giúp Hải Phòng duy trì lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

CÁC DỰ ÁN PHÍA TÂY GẶP VƯỚNG MẮC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Trong khi đó, khu vực phía Tây có 8 dự án cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 409,1 ha đang được triển khai nhưng tiến độ triển khai được xác định chậm hơn so với kỳ vọng. Điển hình như cụm công nghiệp Thăng Long có quy mô khoảng 50ha đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Dự án mới hoàn thành kiểm đếm đối với 534 trong tổng số 662 hộ dân và phê duyệt phương án bồi thường đợt đầu trên diện tích 5,24ha.

Cụm công nghiệp phía Tây Việt Hòa quy mô 59,9ha được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 4/2024 hiện cũng mới tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng để chuẩn bị triển khai. Tương tự, các dự án cụm công nghiệp Cộng Hoà, cụm công nghiệp Văn Tố, cụm công nghiệp dịch vụ thương mại Lương Điền, cụm công nghiệp An Phụ, cụm công nghiệp Toàn Thắng đều đang phải xử lý các tồn tại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Tại cụm công nghiệp dịch vụ thương mại Lương Điền còn 26 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng với diện tích 15.593m2. Cụm công nghiệp An Phụ còn 8.162m2 chưa giải phóng mặt bằng (gồm 5.977m2 đất nông nghiệp cùng 20 ngôi mộ cần di dời). Để bảo đảm tiến độ các dự án, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu 9 xã phường khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại 8 cụm công nghiệp đang triển khai trên địa bàn Tây Hải Phòng.

Việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp về phía Tây thành phố là phù hợp với định hướng phát triển dài hạn bởi khu vực này còn quỹ đất tương đối lớn. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy nhiều dự án vẫn phụ thuộc đáng kể vào tiến độ giải phóng mặt bằng và sự phối hợp của chính quyền cơ sở. Đây đang là yếu tố quyết định khả năng đưa các dự án vào triển khai đúng theo lộ trình đã được phê duyệt.

UBND TP. Hải Phòng đánh giá khi hoàn thành, 24 cụm công nghiệp sẽ cung cấp thêm khoảng 1.116,8ha đất sản xuất, góp phần mở rộng không gian công nghiệp và nâng cao năng lực tiếp nhận các dự án đầu tư thứ cấp cho thành phố. Hải Phòng đang tập trung duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở mức cao trong những năm tới, việc sớm hoàn thành đầu tư các cụm công nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng để bổ sung động lực tăng trưởng.

Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 112 dự án trong quý 2/2026

17:16, 19/05/2026

Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 112 dự án trong quý 2/2026

Hải Phòng khởi công Khu công nghiệp Hoàng Diệu gần 3.400 tỷ đồng

13:42, 14/05/2026

Hải Phòng khởi công Khu công nghiệp Hoàng Diệu gần 3.400 tỷ đồng

Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát

15:23, 28/04/2026

Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát

Từ khóa:

các dự án phía Đông các dự án phía Tây cụm công nghiệp Hải Phòng đầu tư cụm công nghiệp giải phóng mặt bằng

Đọc thêm

Đồng Nai sắp khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm trong tháng 6/2026

Đồng Nai sắp khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm trong tháng 6/2026

Trong tháng 6/2026, Đồng Nai dự kiến khởi công 6 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, những dự án này được kỳ vọng từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối nội thành, liên vùng và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới...

TP.Hồ Chí Minh tăng cường quản lý các công trình biển quảng cáo

TP.Hồ Chí Minh tăng cường quản lý các công trình biển quảng cáo

Việc lắp đặt biển quảng cáo, biển thông tin cổ động trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang được TP.Hồ Chí Minh siết chặt quản lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ hạ tầng kỹ thuật và tạo điều kiện cho việc đầu tư, mở rộng các công trình giao thông trong tương lai.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột trước ngày 2/9

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột trước ngày 2/9

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu cần tăng tốc thi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 để thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9...

Việt Nam thu hút gần 25 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm

Việt Nam thu hút gần 25 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm

Dòng vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi tổng số vốn FDI đăng ký trong 5 tháng đầu năm nay đạt 24,81 tỷ USD (tăng 34,9% so với cùng kỳ); tổng số vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm vừa qua...

TP.Hồ Chí Minh khó đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn bồi thường năm 2026

TP.Hồ Chí Minh khó đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn bồi thường năm 2026

Trong bối cảnh lãnh đạo Thành phố đặt mục tiêu đến cuối quý III/2026 phải đạt trên 90% và cả năm hoàn thành 100% tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thấy nhiều nguyên nhân khiến vốn dự kiến không giải ngân đạt mục tiêu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lãi suất qua giảm từ gần 11% về 5,4% sau 2 phiên

Tài chính

2

Cho vay tiêu dùng bứt tốc, nợ xấu giảm mạnh từ mức đỉnh

Tài chính

3

Thủ tướng yêu cầu ổn định thanh khoản ngân hàng, giữ mặt bằng lãi suất và thúc đẩy thị trường vốn

Tài chính

4

Greenfeed: Chăn nuôi bền vững nhờ dữ liệu và công nghệ

Doanh nghiệp

5

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Giải quyết các vấn đề cốt lõi của người lao động

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy