Hải Phòng đôn đốc tiến độ triển khai 24 dự án cụm công nghiệp

Trong số 24 dự án cụm công nghiệp đang triển khai tại Hải Phòng, các dự án tại khu vực phía Đông được tăng tốc triển khai còn các dự án tại phía Tây vẫn vướng giải phóng mặt bằng…

Ngày 3/6, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết trên địa bàn thành phố đang triển khai đầu tư 24 cụm công nghiệp với tổng diện tích sử dụng đất hơn 1.116ha tổng mức đầu tư 12.564 tỷ đồng nhằm mở rộng quỹ đất sản xuất. Tuy nhiên, trong khi các cụm công nghiệp ở phía Đông Hải Phòng đang tăng tốc triển khai thì các dự án tại phía Tây Hải Phòng đang gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

16 CỤM CÔNG NGHIỆP PHÍA ĐÔNG TĂNG TỐC TRIỂN KHAI

Trong số 24 dự án cụm công nghiệp đang triển khai tại Hải Phòng thì khu vực phía Đông thành phố có 16 dự án cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 713,53ha, phân bố tại các địa bàn Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên và Khu kinh tế ven biển phía Nam. Tại đây có nhiều dự án quy mô lớn, trong đó, lớn nhất là cụm công nghiệp Lê Thiện - Đại Bản có quy mô khoảng 60ha, tổng mức đầu tư lên tới khoảng 1.250 tỷ đồng.

Tiếp đó là các dự án cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ (diện tích 64,75ha, vốn đầu tư 905,4 tỷ đồng), cụm công nghiệp Tiên Cường 3 (diện tích 57,24ha, vốn đầu tư 750 tỷ đồng), cụm công nghiệp Quyết Tiến (diện tích 50ha, vốn đầu tư 909,4 tỷ đồng), cụm công nghiệp Tân Trào (diện tích 49,97ha, vốn đầu tư 680,7 tỷ đồng), cụm công nghiệp Cửa Hoạt - Quán Thắng (diện tích 45ha, vốn đầu tư 694,9 tỷ đồng).

Theo báo cáo của UBND TP. Hải Phòng, phần lớn các dự án cụm công nghiệp tại khu vực phía Đông được triển khai tích cực, nhiều dự án đã chuyển sang giai đoạn xây dựng hạ tầng. Cụ thể, cụm công nghiệp Đại Thắng (diện tích 21,3ha, vốn đầu tư 124,3 tỷ đồng) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật ngầm và lắp đặt thiết bị xử lý nước thải, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2026.

Tương tự, các cụm công nghiệp Chiến Thắng (diện tích 30ha, vốn đầu tư 392,6 tỷ đồng), An Thọ (diện tích 49,94ha, vốn đầu tư 479,5 tỷ đồng), Dũng Tiến - Giang Biên (diện tích 49,97ha, vốn đầu tư 486,9 tỷ đồng) và Cẩm Vân (diện tích 34,88ha, vốn đầu tư 479,6 tỷ đồng) đều đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Các dự án dự kiến khởi công trong năm 2026 như cụm công nghiệp Quang Phục, cụm công nghiệp Tân Trào, cụm công nghiệp Tiên Cường 3, cụm công nghiệp Tràng Duệ cũng đang được các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo điều kiện triển khai đầu tư theo kế hoạch. Tại khu vực phía Đông Hải Phòng đang hình thành chuỗi dự án cụm công nghiệp có tiến độ tương đối đồng đều, nhiều dự án sắp bước sang giai đoạn thi công hạ tầng, tạo ra nguồn cung đất công nghiệp quan trọng giúp Hải Phòng duy trì lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

CÁC DỰ ÁN PHÍA TÂY GẶP VƯỚNG MẮC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Trong khi đó, khu vực phía Tây có 8 dự án cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 409,1 ha đang được triển khai nhưng tiến độ triển khai được xác định chậm hơn so với kỳ vọng. Điển hình như cụm công nghiệp Thăng Long có quy mô khoảng 50ha đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Dự án mới hoàn thành kiểm đếm đối với 534 trong tổng số 662 hộ dân và phê duyệt phương án bồi thường đợt đầu trên diện tích 5,24ha.

Cụm công nghiệp phía Tây Việt Hòa quy mô 59,9ha được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 4/2024 hiện cũng mới tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng để chuẩn bị triển khai. Tương tự, các dự án cụm công nghiệp Cộng Hoà, cụm công nghiệp Văn Tố, cụm công nghiệp dịch vụ thương mại Lương Điền, cụm công nghiệp An Phụ, cụm công nghiệp Toàn Thắng đều đang phải xử lý các tồn tại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Tại cụm công nghiệp dịch vụ thương mại Lương Điền còn 26 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng với diện tích 15.593m2. Cụm công nghiệp An Phụ còn 8.162m2 chưa giải phóng mặt bằng (gồm 5.977m2 đất nông nghiệp cùng 20 ngôi mộ cần di dời). Để bảo đảm tiến độ các dự án, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu 9 xã phường khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại 8 cụm công nghiệp đang triển khai trên địa bàn Tây Hải Phòng.

Việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp về phía Tây thành phố là phù hợp với định hướng phát triển dài hạn bởi khu vực này còn quỹ đất tương đối lớn. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy nhiều dự án vẫn phụ thuộc đáng kể vào tiến độ giải phóng mặt bằng và sự phối hợp của chính quyền cơ sở. Đây đang là yếu tố quyết định khả năng đưa các dự án vào triển khai đúng theo lộ trình đã được phê duyệt.

UBND TP. Hải Phòng đánh giá khi hoàn thành, 24 cụm công nghiệp sẽ cung cấp thêm khoảng 1.116,8ha đất sản xuất, góp phần mở rộng không gian công nghiệp và nâng cao năng lực tiếp nhận các dự án đầu tư thứ cấp cho thành phố. Hải Phòng đang tập trung duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở mức cao trong những năm tới, việc sớm hoàn thành đầu tư các cụm công nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng để bổ sung động lực tăng trưởng.