Diễn đàn Kinh tế Xanh 2025: Biến tham vọng khí hậu thành các giải pháp khả thi.

Diễn đàn Kinh tế xanh (Green Economy Forum - GEF) 2025, với chủ đề “Tiên phong đổi mới, Kiến tạo Tương lai”, do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức ngày 27/11/2025 tại Hà Nội, được kỳ vọng trở thành "đầu mối" đối thoại giải pháp giữa nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp...

Biến đổi khí hậu, sự khan hiếm tài nguyên và căng thẳng thương mại toàn cầu đang ngày càng đặt ra thách thức lớn đối với khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, một chân lý không thể phủ nhận vẫn luôn hiện hữu: tăng trưởng bền vững chỉ có thể được xây dựng từ bên trong, thông qua việc phát triển các nền kinh tế vững mạnh hơn, thiết lập các mối quan hệ đối tác sâu sắc hơn và hướng tới những mục tiêu chung.

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xanh (GEF) 2025 tại Hà Nội vào ngày 27 tháng 11 năm 2025. Với chủ đề “Tiên phong đổi mới, Kiến tạo Tương lai”, GEF 2025 tiếp tục sáng kiến xanh chủ đạo của EuroCham, thu hút sự tham gia các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đổi mới sáng tạo để biến tham vọng về khí hậu thành các giải pháp khả thi.

TÍNH CẤP THIẾT CỦA CHUYỂN ĐỔI XANH

Việt Nam đang phải đối mặt với những tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu, từ những trận lũ lụt nghiêm trọng tại thủ đô cho đến những biến động thời tiết ngày càng khó lường trên khắp cả nước, đe dọa sinh kế của người dân, cộng đồng. Tuy nhiên, giữa những thách thức này lại mở ra một cơ hội quý giá: hướng tới một tương lai tăng trưởng bền vững thông qua việc thúc đẩy tính bền vững, khả năng phục hồi và đổi mới sáng tạo.

Trên khắp các châu lục, các chính phủ đang chạy đua để dung hòa an ninh năng lượng với quá trình khử cacbon, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đồng thời bảo vệ hệ sinh thái và đảm bảo sự thịnh vượng mang lại lợi ích cho cả con người và hành tinh.

Châu Âu dẫn đầu cuộc đua này thông qua các khuôn khổ mang tính chuyển đổi như Thỏa thuận Xanh Châu Âu, Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu, Đạo luật Công nghiệp Không Phát thải và Đạo luật Kinh tế Tuần hoàn – tất cả đều được thiết kế để củng cố năng lực cạnh tranh công nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Châu Âu dẫn đầu cuộc đua này thông qua các khuôn khổ mang tính chuyển đổi như Thỏa thuận Xanh Châu Âu, Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu, Đạo luật Công nghiệp Không Phát thải và Đạo luật Kinh tế Tuần hoàn – tất cả đều được thiết kế để củng cố năng lực cạnh tranh công nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Tầm nhìn chung này có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại Việt Nam. Là một trong những nền kinh tế mới nổi năng động nhất châu Á và là quốc gia cam kết vững chắc đạt mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2050, Việt Nam đang hiện đại hóa hệ thống năng lượng, cải cách thị trường điện và mở rộng năng lực tái tạo – cân bằng giữa khả năng chi trả và khả năng cạnh tranh dài hạn.

“Có thể tôi chưa đại diện cho khối nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, nhưng tôi đại diện cho một khối đầu tư có mục đích," Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert chia sẻ.

Theo ông, "đầu tư của châu Âu tập trung vào những lĩnh vực thúc đẩy phát triển bền vững – những lĩnh vực không chỉ mang ý nghĩa cho tăng trưởng hôm nay mà còn cho các thế hệ mai sau. Không chỉ các doanh nghiệp lớn với tiềm lực mạnh đang tiên phong trong hành trình xanh hóa; ngày càng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang nỗ lực đổi mới sáng tạo từ gốc rễ xanh, cùng chung tay xây dựng một tương lai bền vững hơn, tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.”

Bên cạnh đó, các khuôn khổ như Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) và Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) đang tiếp tục gắn kết các mục tiêu kinh tế và môi trường giữa EU và Việt Nam.

Đồng tình quan điểm này, Ngài Julien Guerrier, Đại sứ EU tại Việt Nam, chia sẻ: Tại Diễn đàn Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu 2025 tổ chức ở Brussels tháng trước, JETP tiếp tục cụ thể hóa các cam kết tài chính của EU cho những dự án chuyển đổi năng lượng. Điều này được đánh dấu bằng lễ ký kết gói tài chính trị giá 430 triệu euro giữa Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Cao ủy EU về Đối tác Quốc tế Jozef Síkela.

"Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, những mối quan hệ đối tác như giữa EU và Việt Nam càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng," Đại sứ nhấn mạnh. "Tôi tin rằng trong những năm tới, hợp tác giữa chúng ta sẽ tiếp tục được củng cố, mang lại những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp, người dân và quan trọng nhất là cho hành tinh chung của chúng ta.”

TỪ GEFE ĐẾN GEF: MỘT PHONG TRÀO ĐANG PHÁT TRIỂN

Diễn đàn Kinh tế Xanh được xây dựng dựa trên di sản Diễn đàn & Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) của EuroCham – được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2022 nhằm thúc đẩy đối thoại cởi mở giữa các bên liên quan trong khu vực công và tư nhân về khả năng phục hồi khí hậu và đầu tư bền vững.

Sau ba kỳ diễn ra với những dấu ấn quan trọng – GEFE 2022, GEF 2023 và GEFE 2024 – đã thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao, như Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (hiện là Tổng Thư ký NATO), cùng với một số Cao ủy EU như Valdis Dombrovskis, Margaritis Schinas và Virginijus Sinkevičius. Kỳ họp năm 2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục nâng tầm các cuộc thảo luận này, với một định dạng tập trung và mang tính cấp cao hơn.

Từ năng lượng sạch đến kỹ năng xanh, chín phiên Diễn đàn năm nay sẽ hiện thực hóa tính bền vững – kết nối các xu hướng toàn cầu với những hành động thiết thực mà doanh nghiệp và cộng đồng có thể thực hiện ngay hôm nay.

Ông Nguyễn Phan Đính, Đồng Chủ tịch Ủy ban Ngành Tăng trưởng Xanh của EuroCham và Thành viên Tổ Công tác Chương trình GEF, giải thích: “GEF 2025 không chỉ là các khuôn khổ – mà còn là cách thức bền vững có thể được sống và áp dụng hàng ngày. Cho dù đó là giao thông sạch hơn, nhà ở hiệu quả hơn hay sản xuất thông minh hơn, mọi thảo luận tại đây đều liên quan trực tiếp đến cách thức vận hành của con người và doanh nghiệp.”

Tiếp nối tinh thần hợp tác đã định hình nên chương trình nghị sự xanh của EuroCham, bà Pauline Duterte, Quản lý Dự án GEF kiêm Trưởng phòng Truyền thông của EuroCham, chia sẻ: “Điểm nhấn của diễn đàn năm nay là ba hội thảo thực hành do các hiệp hội doanh nghiệp châu Âu đồng hành tổ chức – tiếp nối tinh thần đồng đội giữa các quốc gia châu Âu khăng khít từ GEFE năm ngoái. Các hội thảo này được thiết kế để cung cấp cho người tham dự không chỉ ý tưởng mà còn cả những lộ trình thực tế để hành động.”