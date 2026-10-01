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Thanh Hóa tháo gỡ 95% dự án khó khăn, vướng mắc

Thanh Hóa tháo gỡ 95% dự án khó khăn, vướng mắc

N Nguyễn Thuấn

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, UBND tỉnh Thanh Hóa tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đến nay, toàn tỉnh đã rà soát 303 dự án. Trong đó, 287 dự án đã hoàn thành xử lý, tháo gỡ, đạt gần 95%; 16 dự án đang tiếp tục được tập trung giải quyết.

Đáng chú ý, từ ngày 12/8 đến nay, Thanh Hóa đã tháo gỡ khó khăn cho 97 dự án, qua đó góp phần giải phóng nguồn vốn đầu tư hơn 144.571 tỷ đồng và gần 2.086 ha đất.

Trong số 287 dự án đã được xử lý, có 87 dự án đã hoàn thành, đưa vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư 4.688 tỷ đồng; 128 dự án được tháo gỡ về cơ chế, chủ trương và đang tiếp tục các bước đầu tư, với tổng vốn hơn 128.048 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi 72 dự án không bảo đảm điều kiện gia hạn, với tổng vốn đăng ký 11.855 tỷ đồng, diện tích 439 ha, qua đó tạo quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư có năng lực.

Hiện 16 dự án còn lại đang tiếp tục được tháo gỡ. Trong đó, 14 dự án chưa có cơ sở pháp lý, tỉnh đang đề xuất Trung ương ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn phù hợp. 2 dự án gồm Nhà máy xi măng Thanh Sơn và Thủy điện Hồi Xuân thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương và đang được tỉnh phối hợp xử lý.

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