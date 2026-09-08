Thanh Hóa nằm trong nhóm giải ngân vốn đầu tư công rất tốt

Đến hết tháng 8/2026, Thanh Hóa đã giải ngân trên 7.360 tỷ đồng nguồn vốn kế hoạch năm 2026, đạt 91,60 điểm, xếp thứ 17 trong số 34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm giải ngân rất tốt.

KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC, TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

Trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội, kết quả này không chỉ phản ánh tốc độ đưa vốn vào các công trình, dự án mà còn cho thấy khả năng kiến tạo, tổ chức thực hiện của các chủ đầu tư, địa phương và cơ quan quản lý. Bởi đằng sau mỗi đồng vốn được giải ngân là khối lượng xây dựng được tạo ra, công trình được triển khai, hạ tầng được hoàn thiện, việc làm được duy trì và năng lực phát triển mới được hình thành.

Đáng chú ý, nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026 đã giải ngân hơn 1.550 tỷ đồng, đạt 95,58 điểm, xếp thứ 12 trong số 34 tỉnh, thành phố. So với kỳ chấm điểm tháng 7, thứ hạng nguồn vốn này tăng 7 bậc, từ mức độ tốt lên rất tốt. Kết quả này cho thấy những nguồn lực từ các dự án chuyển tiếp đang từng bước được khơi thông, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hạn chế tình trạng nguồn lực đã được bố trí nhưng chậm đi vào thực tế.

Nếu đầu tư công được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả lan tỏa sẽ không chỉ nằm trong phạm vi từng dự án. Hạ tầng giao thông được hoàn thiện sẽ mở rộng không gian phát triển; các công trình đầu tư mới tạo thêm nhu cầu về vật liệu, xây dựng, vận tải, dịch vụ; các dự án hạ tầng quan trọng hoàn thành sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và thu hút thêm các dòng vốn xã hội.

Tinh thần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng cũng được thể hiện rõ tại Hội nghị xúc tiến, đối thoại của lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp. Thông điệp của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng về “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”, cùng phương châm “Nhanh hơn trong giải quyết công việc - Rõ hơn trong hướng dẫn, trả lời - Giữ lời trong thực hiện cam kết”, cho thấy yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tại hội nghị, tỉnh công bố 13.099 tỷ đồng chủ trương, chứng nhận đầu tư; đồng thời ra mắt Quỹ Đầu tư mạo hiểm và Trung tâm Đổi mới sáng tạo. Những con số và quyết sách này cho thấy Thanh Hóa đang hướng tới việc huy động đồng thời nhiều nguồn lực cho phát triển, trong đó đầu tư công giữ vai trò tạo nền tảng, còn khu vực doanh nghiệp là lực lượng quan trọng đưa vốn, công nghệ, năng lực quản trị và thị trường vào nền kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa chúc mừng ban lãnh đạo Công ty CP Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Đông

Tổng số dự án tồn đọng, kéo dài có khó khăn, vướng mắc đã được các ngành, các cấp rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ là 303 dự án. Đến hết ngày 31/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã chỉ đạo các ngành, các cấp hoàn thành xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 287 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 236.603 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 1.982 ha. Hiện các đơn vị chức năng đang gấp rút hoàn thành việc xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 16 dự án còn lại. Đây là những kết quả rõ nét cho thấy tinh thần quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn đang được đặt trong tổng thể điều hành phát triển, từ đầu tư công, đất đai, dự án tồn đọng đến thu hút đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh.

QUYẾT LIỆT TỪNG DỰ ÁN, TĂNG TỐC ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Kết quả tích cực về thứ hạng giải ngân là nền tảng quan trọng, nhưng để biến nguồn vốn thành động lực tăng trưởng, yếu tố quyết định vẫn là tiến độ thực hiện thực tế của từng dự án.

Theo kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2026 do Bộ Tài chính công bố, đến hết tháng 8, tỷ lệ giải ngân vốn kế hoạch năm 2026 của Thanh Hóa đạt 48,78%; nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026 đạt 32,63%. Những con số này cho thấy khối lượng công việc còn lại rất lớn, đồng thời mở ra dư địa để các chủ đầu tư, địa phương tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các chủ đầu tư rà soát toàn bộ dự án dừng thực hiện hoặc giải ngân chậm, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án theo phương châm “6 rõ và 1 xuyên suốt”, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cá nhân, đơn vị. Đây là cách tiếp cận nhằm đưa công tác giải ngân từ yêu cầu chung thành nhiệm vụ cụ thể của từng dự án, từng chủ đầu tư và từng khâu công việc.

Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân đang được đẩy nhanh tiến độ sau thời gian tạm dừng. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Cùng với đó, các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công. Bởi trên thực tế, khi mặt bằng được bàn giao đến đâu, công trường có điều kiện mở rộng đến đó; khi khối lượng thi công được tạo ra, nguồn vốn mới có cơ sở để giải ngân.

Tỉnh cũng tập trung xử lý các điểm nghẽn về vật liệu xây dựng và thủ tục, trong đó có tháo gỡ khó khăn trong cấp phép khai thác vật liệu xây dựng, định kỳ công bố giá vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng, đồng thời rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế, dự toán. Đây là những giải pháp trực tiếp giúp rút ngắn khoảng thời gian từ quyết định đầu tư đến triển khai thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành.

Tại Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn, các nhà thầu đang tổ chức thi công trên phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng. Hình ảnh công trường đang ngày càng được mở rộng với tốc độ nhanh cũng chính là biểu hiện cụ thể nhất của quá trình đưa nguồn lực đầu tư vào thực tế: mặt bằng được tháo gỡ, vật liệu được bảo đảm, nhà thầu tăng tốc thì khối lượng hoàn thành và khả năng giải ngân được nâng lên.

Đáng chú ý, theo kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2026 do Bộ Tài chính công bố, nguồn vốn kế hoạch năm 2026 của Thanh Hóa xếp thứ 17/34, giảm 7 bậc so với vị trí thứ 10 trong kỳ chấm điểm tháng 7. Trong khi đó, nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026 tăng 7 bậc, từ mức “tốt” lên “rất tốt”. Sự biến động giữa hai nhóm nguồn vốn càng cho thấy yêu cầu phải bám sát tiến độ từng dự án, nhận diện đúng điểm nghẽn và tập trung nguồn lực xử lý những dự án có khả năng tạo khối lượng lớn.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái trực tiếp kiểm tra thực địa nhiều dự án tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn phường Hạc Thành. Ảnh: Minh Hiếu

Từ nay đến cuối năm, mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công là nhiệm vụ lớn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để Thanh Hóa tạo thêm một cú hích cho tăng trưởng. Mỗi công trình được đẩy nhanh một bước, mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ, mỗi dự án được khơi thông sẽ tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Kết quả xếp thứ 17/34 tỉnh, thành phố về giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2026 và thứ 12/34 về nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026 là nền tảng tích cực để Thanh Hóa tiếp tục tăng tốc. Quan trọng hơn, tinh thần điều hành quyết liệt, lấy tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và đồng hành cùng doanh nghiệp làm trọng tâm đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự cộng hưởng giữa đầu tư công và đầu tư tư nhân.

Khi chính quyền quyết liệt tháo gỡ, đồng hành, kiến tạo, chủ đầu tư quyết tâm thực hiện, nhà thầu tăng tốc trên công trường và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, nguồn lực sẽ được chuyển hóa nhanh hơn thành công trình, sản phẩm, việc làm và tăng trưởng. Đó cũng là cơ sở để Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ giải ngân năm 2026, biến nguồn vốn đầu tư công thành những công trình cụ thể, những năng lực phát triển mới và động lực tăng trưởng thực chất cho nền kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



