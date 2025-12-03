Điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt giai đoạn 2 Dự án Cảng hàng không Long Thành

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 03/12/2025
Minh Kiệt
03/12/2025, 13:11
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề xuất của Chính phủ cho phép phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 dự án Long Thành theo thẩm quyền, nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư...
Chiều 2/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành bởi Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội liên quan chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Trình bày tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết Chính phủ đề xuất điều chỉnh khoản 6, Điều 2 của Nghị quyết số 94/2015 theo hướng: cho phép Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 theo thẩm quyền, không phải trình Quốc hội thông qua như quy định hiện nay. Lý do điều chỉnh xuất phát từ thực tiễn triển khai dự án và những thay đổi về quy định pháp luật.
Theo Thứ trưởng, Luật Đầu tư công năm 2014 quy định Thủ tướng quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, do Long Thành là dự án lớn, phức tạp, lần đầu tiên triển khai, Quốc hội năm 2015 đã yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội trước khi quyết định đầu tư từng giai đoạn.
Trong giai đoạn 1, Quốc hội đã có ngoại lệ tại Nghị quyết số 174/2024, cho phép Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh đường cất hạ cánh số 2 theo thẩm quyền. Bước sang giai đoạn 2, báo cáo nghiên cứu khả thi đề xuất đầu tư đường cất hạ cánh thứ ba và nhà ga hành khách thứ hai trong giai đoạn 2028–2032.
Tuy nhiên, với kịch bản tăng trưởng GDP từ năm 2026 đạt hai con số, nhu cầu qua các cảng hàng không, đặc biệt Long Thành, sẽ tăng cao hơn dự báo, đòi hỏi triển khai nghiên cứu giai đoạn 2 sớm hơn.
Thứ trưởng Phạm Minh Hà cho biết việc đầu tư ngay đường cất hạ cánh thứ ba giúp tận dụng nhân lực, máy móc đang thi công, tiết kiệm thời gian và chi phí, rút ngắn tiến độ, đồng thời giảm ảnh hưởng đến khai thác khi thực hiện các hạng mục ở giai đoạn sau.
Việc này cũng đảm bảo vận hành liên tục trong trường hợp cần bảo trì, sửa chữa đường cất hạ cánh số 1 và số 2. Nếu Quốc hội cho phép điều chỉnh, Chính phủ sẽ chủ động trong phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 theo tinh thần phân cấp, phù hợp Luật Đầu tư công năm 2024.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban đánh giá đề xuất của Chính phủ là xác đáng, phù hợp pháp luật và chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Thường trực Ủy ban thống nhất đưa nội dung “cho phép Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2” vào dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.
Kết luận thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với kiến nghị của Chính phủ. Việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 sớm hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả triển khai dự án.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện nội dung trình Quốc hội. Ông giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức trình tại Kỳ họp thứ 10 theo quy định.
Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư hai đường cất hạ cánh phía Bắc, một nhà ga hành khách và các hạng mục phụ trợ đồng bộ, bảo đảm công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác chậm nhất ngày 31/12/2026.
Giai đoạn 2 tiếp tục xây dựng thêm một đường cất hạ cánh cấu hình mở và một nhà ga hành khách, nâng công suất lên 50 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
Giai đoạn 3 sẽ hoàn thiện toàn bộ các hạng mục còn lại, hoàn thành mục tiêu vận hành đồng bộ và đạt quy mô tối đa của dự án.
16:58, 13/11/2025
08:35, 03/11/2025
