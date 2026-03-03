Cảnh báo doanh nghiệp hàng hải Việt Nam chủ động ứng phó rủi ro tại Trung Đông

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các chủ tàu Việt Nam, công ty cung ứng thuyền viên và doanh nghiệp vận tải biển thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, chủ động phòng ngừa và ứng phó kịp thời với các rủi ro có thể phát sinh...

Theo đó, các doanh nghiệp cần cập nhật đầy đủ cảnh báo an toàn và thông tin từ nhà chức trách hàng hải các nước, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cùng các nguồn chính thức khác; đồng thời chủ động đánh giá rủi ro, điều chỉnh kế hoạch khai thác và phương án tuyến vận tải biển thay thế khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn cho tàu và thuyền viên.

Chủ tàu và doanh nghiệp vận tải biển được yêu cầu triển khai các biện pháp an ninh ở mức cao nhất theo kế hoạch an ninh tàu biển; duy trì liên lạc thông suốt, báo cáo vị trí đúng hạn, bảo đảm hệ thống nhận diện tự động (AIS) hoạt động chính xác và sẵn sàng điều chỉnh theo hướng dẫn của chính quyền hàng hải để tránh nguy cơ nhận diện nhầm.

Doanh nghiệp cũng cần rà soát, cập nhật thông tin về tàu và thuyền viên đang hoạt động trong khu vực chịu tác động của xung đột; chủ động liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực vùng Vịnh và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam qua các đường dây nóng để được hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết.

Bên cạnh yếu tố an ninh, cơ quan quản lý lưu ý doanh nghiệp đánh giá tác động về chi phí, trong bối cảnh giá dầu, giá cước và các loại phụ phí vận tải có thể biến động. Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kịch bản phòng ngừa, thích ứng nhằm hạn chế rủi ro trong thương mại và vận chuyển quốc tế, bảo đảm chuỗi cung ứng không bị gián đoạn.

Đối với các tàu đang hoạt động tại khu vực Trung Đông, chủ tàu được yêu cầu chỉ đạo tàu tăng cường chế độ trực ca, sẵn sàng phương án ứng phó sự cố khẩn cấp, hạn chế đi qua khu vực có hoạt động quân sự hoặc chủ động đổi hướng về lãnh hải các nước trung lập khi cần thiết.

Khi hành trình qua eo biển Hormuz, các tàu được khuyến cáo áp dụng biện pháp an ninh ở mức cao, hạn chế thuyền viên làm việc trên boong hở, đồng thời có giải pháp ổn định tâm lý thuyền viên và phối hợp với cơ quan chức năng để hỗ trợ hồi hương an toàn nếu phát sinh nhu cầu.

Đối với các công ty cung ứng thuyền viên, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu thường xuyên cập nhật, phổ biến tới thuyền viên về nguy cơ mất an toàn tại khu vực Trung Đông; quán triệt thực hiện nghiêm kế hoạch an ninh tàu biển đã được phê duyệt và tuân thủ các khuyến cáo của các tổ chức quốc tế liên quan đến an toàn, an ninh hàng hải.