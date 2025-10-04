Thứ Bảy, 04/10/2025

Sân bay Long Thành chính thức đón máy bay thương mại vào tháng 6/2026

Đan Tiên

04/10/2025, 20:42

Cục Hàng không Việt Nam công bố kế hoạch khai thác Cảng HKQT Long Thành từ năm 2026...

VnEconomy

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành được đưa vào khai thác theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, dự kiến từ tháng 12/2025, sân bay sẽ phục vụ các chuyến bay kỹ thuật để kiểm tra và đánh giá toàn bộ hạ tầng trước khi chính thức hoạt động. Giai đoạn tiếp theo, từ tháng 6/2026, Long Thành sẽ chính thức đón các chuyến bay thương mại.

Được biết, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành nằm tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 km về phía Đông. Với vị trí này, sân bay Long Thành được định hướng chia sẻ áp lực khai thác với sân bay Tân Sơn Nhất vốn đang quá tải, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng tăng cao.

Cảng hàng không mới mang chỉ địa danh ICAO là VVLT và mã IATA là LTH. Sân bay được xây dựng ở độ cao 60 mét so với mực nước biển, với hai đường cất hạ cánh song song 05R/23L và 05L/23R, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đây được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng, tạo nền tảng để Long Thành vận hành như một trung tâm hàng không hiện đại.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết toàn bộ thông tin chi tiết liên quan đến khai thác sẽ được công bố trong Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC, dự kiến có hiệu lực từ ngày 11/6/2026. Đây là căn cứ quan trọng để các hãng hàng không trong và ngoài nước lên kế hoạch khai thác, đảm bảo hoạt động an toàn và đồng bộ.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh rằng, mọi thay đổi liên quan đến kế hoạch này sẽ được cập nhật và thông báo kịp thời trong các Thông tri hàng không tiếp theo  nhằm đảm bảo tính minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khai thác hàng không chủ động điều chỉnh hoạt động.

Việc đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác không chỉ có ý nghĩa đối với ngành hàng không, mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của cả nước. Khi đi vào vận hành, Long Thành được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực, góp phần nâng cao vị thế hàng không Việt Nam trên bản đồ thế giới.

