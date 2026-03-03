Xử lý gần 200 trường hợp vi phạm tại đường ngang đường sắt

Ngày 2/3, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có cần chắn tự động, theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông...

Theo Cục Cảnh sát giao thông, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua cơ bản triển khai nghiêm túc. Đội Cảnh sát giao thông đường sắt số 1 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội tăng cường ghi hình, xử lý các hành vi vượt đèn đỏ, lách qua cần chắn khi tín hiệu cảnh báo đã kích hoạt.

Trong ngày, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 193 trường hợp vi phạm (13 ôtô, 180 xe máy), trong đó 144 trường hợp bị xử lý trực tiếp, 49 trường hợp xử lý qua hình ảnh. Tổng số tiền phạt gần 135 triệu đồng.

Các vi phạm chủ yếu gồm: 29 trường hợp vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng nhưng cần chắn chưa hạ; 21 trường hợp vượt khi đèn đỏ bật sáng, cần chắn đang hạ; 2 trường hợp vượt khi cần chắn đã hạ hoàn toàn; 67 trường hợp dừng, đỗ trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt; 15 trường hợp vi phạm khác.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết số trường hợp vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng vẫn ở mức cao, chủ yếu là người điều khiển xe máy.

TP HCM ghi nhận nhiều vi phạm nhất với 68 trường hợp, tiếp đến Hà Nội 20 trường hợp, Khánh Hòa 16 trường hợp. Lào Cai, Đà Nẵng, Ninh Bình mỗi địa phương 11 trường hợp; Lâm Đồng 8; Thanh Hóa và Đồng Nai mỗi nơi 7; Quảng Trị và Phú Thọ mỗi nơi 5; Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ngãi mỗi nơi 4; Gia Lai và Nghệ An mỗi nơi 3; Hải Phòng và Hưng Yên mỗi nơi 2; Đắk Lắk và Hà Tĩnh mỗi nơi 1. Các địa phương còn lại chưa ghi nhận vi phạm.

Thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục yêu cầu công an các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường sắt; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Trước đó, tối 25/2, tại địa phận xã Ngọc Hồi, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và ôtô khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, lái xe tải đã không chấp hành hiệu lệnh báo hiệu đường sắt (báo hiệu, gác chắn tự động) tại đường ngang. Tài xế cũng không dừng xe nhường đường cho tàu hỏa, dẫn đến xe bị mắc kẹt trên đường sắt và tai nạn xảy ra. Đáng chú ý, khi rào chắn tự động đã hạ xuống, xe tải đang nằm trên đường ray nhưng vẫn có nhiều người đi xe máy cố tình vượt qua.