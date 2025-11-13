Tổng Bí thư: Long Thành phải trở thành hình mẫu mới cho hạ tầng hàng không Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải trở thành hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh, đóng vai trò động lực chiến lược cho phát triển vùng Đông Nam Bộ và cả nước, khẳng định vị thế địa chiến lược của Việt Nam trên bản đồ hàng không khu vực và toàn cầu...

Sáng 13/11, tại tỉnh Đồng Nai, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư về tình hình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành – công trình được xác định là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển hạ tầng, kết nối vùng và hội nhập quốc tế.

ĐỘNG LỰC CHIẾN LƯỢC CỦA VÙNG VÀ QUỐC GIA

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp Nhà nước.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô 5.000 ha, tổng công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, được chia làm 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện đầu tư xây dựng 2 đường cất hạ cánh ở phía Bắc và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Theo chỉ đạo của Chính phủ, đến ngày 19/12/2025 sẽ cơ bản hoàn thành phần xây dựng giai đoạn 1, tổ chức bay kỹ thuật và khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Về tình hình triển khai, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, gồm 4 dự án thành phần. Cụ thể, Dự án thành phần 1 gồm 6 dự án công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước (Trụ sở Cảng vụ hàng không miền Nam; Trụ sở Hải quan; Trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trụ sở Công an địa phương; Trụ sở Kiểm dịch động vật và Trụ sở Kiểm dịch thực vật), đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành cơ bản xây dựng, đang triển khai công tác hoàn thiện, đảm bảo hoàn thành trước ngày 19/12/2025.

Dự án thành phần 2 gồm các công trình đảm bảo hoạt động bay do Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư, đã hoàn thành xây dựng, đang lắp đặt thiết bị, sẵn sàng phục vụ bay kỹ thuật trong tháng 12/2025.

Dự án thành phần 3 – các công trình thiết yếu như đường cất, hạ cánh, nhà ga hành khách – gồm 15 gói thầu, hiện 3 gói đã hoàn thành, 12 gói còn lại đang thi công, dự kiến hoàn thành cơ bản phần xây dựng vào cuối năm 2025, vận hành thử và khai thác thương mại nửa đầu năm 2026.

Dự án thành phần 4 là các công trình khác. Đối với các dự án đang được ưu tiên triển khai để phục vụ khai thác giai đoạn 1 cho Dự án đang được các nhà đầu tư tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành cơ bản phần xây dựng ngày 19/12/2025; đảm bảo sẵn sàng đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 6/2026. Các hạng mục còn lại đang được các nhà đầu tư Vietnam Airlines, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Nai (cơ quan chủ quản) triển khai đầu tư theo kế hoạch.

Chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam nghiên cứu triển khai giai đoạn 2, với kế hoạch khởi công đường cất, hạ cánh thứ 3 vào ngày 19/12/2025.

XÂY DỰNG HÌNH MẪU VỀ SÂN BAY XANH, THÔNG MINH

Sau khi nghe báo cáo, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tiến độ chung của dự án, khẳng định các hạng mục đang được triển khai đúng hướng, “bước đầu chứng minh năng lực tự chủ, hiệu quả tài chính và trình độ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng hàng không.”

Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, đảm bảo tiến độ. Theo Tổng Bí thư, Long Thành không chỉ là một sân bay mà là “động lực chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.”

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh, cần phát huy tầm nhìn cạnh tranh quốc gia, khu vực và quốc tế: “Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải được xây dựng, vận hành với tinh thần tiên phong, vượt lên khác biệt, trở thành hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành phối hợp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế của Long Thành, chú trọng ba nhóm yếu tố: chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách; năng suất, hiệu quả khai thác; khả năng kết nối và trung chuyển trong mạng lưới hàng không khu vực. Mục tiêu là đưa Long Thành trở thành điểm đến hàng không hàng đầu Đông Nam Á, sánh ngang và vượt các sân bay lớn trong khu vực.

Về hiệu quả đầu tư, Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đánh giá tổng thể cả về tài chính, kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh. “Mỗi đồng vốn đầu tư cho Long Thành phải mang lại giá trị lan tỏa lớn hơn cho vùng và quốc gia”, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm công trình “thế kỷ” này minh bạch và hiệu quả.

Tổng Bí thư cũng lưu ý cần chủ động chuẩn bị cho giai đoạn 2, đề xuất đầu tư thêm nhà ga, đường băng, khai thác tối đa thiết bị, máy móc để sớm nâng công suất; đồng thời phát triển đồng bộ kết nối vùng và hệ sinh thái dịch vụ hàng không.

HẠ TẦNG KẾT NỐI ĐỒNG BỘ, HƯỚNG TỚI “THÀNH PHỐ SÂN BAY”

Để Long Thành phát huy tối đa hiệu quả khi đi vào vận hành, Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện hệ thống kết nối hạ tầng đa phương thức giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Long Thành; đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần sớm khởi công tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – Long Thành, kết nối trực tiếp metro nội đô đến sân bay; đồng thời quy hoạch trung tâm trung chuyển hành khách và logistics liên vùng ngay tại khu vực sân bay để giảm chi phí logistics toàn vùng, tăng năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hàng không hiện đại, gồm khu lưu trú, khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại, y tế, đào tạo, hậu cần kỹ thuật, tài chính, thuế quan…, hướng tới hình thành mô hình đô thị sân bay (aerotropolis) – “thành phố sân bay hiện đại”, trở thành trung tâm logistics và trung chuyển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Để tăng sức hút quốc tế, Tổng Bí thư giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng chính sách thu hút các hãng hàng không quốc tế đến khai thác; thiết lập cơ chế cạnh tranh về phí, lệ phí, dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng, trung chuyển hàng hóa; đồng thời triển khai chiến lược quảng bá và xúc tiến thị trường toàn cầu, biến Long Thành thành “cửa ngõ mới của Việt Nam ra thế giới.”

“Mục tiêu là hành khách quốc tế chọn đến Việt Nam qua Long Thành vì tiện ích, tiện lợi và hài lòng; các hãng bay chọn Long Thành vì hiệu quả, chất lượng dịch vụ và môi trường đầu tư hấp dẫn,” Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư khẳng định khi hoàn thành, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ giảm tải cho Tân Sơn Nhất, thúc đẩy liên kết vùng Đông Nam Bộ, và nâng vị thế địa chiến lược của Việt Nam trên bản đồ hàng không châu Á – Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và tinh thần cống hiến của hàng vạn người lao động, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đạt chuẩn quốc tế, an toàn tuyệt đối, trở thành biểu tượng của Việt Nam hiện đại, năng động và phát triển bền vững.

Trước khi làm việc, Tổng Bí thư và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và động viên các đơn vị thi công tại khu vực đường cất, hạ cánh thứ nhất và khu sân đỗ, ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các lực lượng trên công trường.