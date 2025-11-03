Sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tăng tốc thi công để kịp tiến độ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị thi công sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ vật liệu, tổ chức thi công ngày đêm trong mùa khô nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ cam kết...
Ngày 2/11, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm Trưởng đoàn kiểm tra thực tế tiến độ thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.
Tại hiện trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận nỗ lực của các chủ đầu tư và nhà thầu trong việc vượt qua khó khăn, duy trì tiến độ thi công các dự án hạ tầng trọng điểm.
Tư lệnh ngành Xây dựng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, huy động đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, đặc biệt là đảm bảo nguồn cung đá xây dựng để sẵn sàng thi công liên tục ngày đêm trong mùa khô, hướng tới mục tiêu hoàn thành đúng cam kết.
Đối với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, theo Ban Quản lý dự án 85 – chủ đầu tư Dự án thành phần 2, đến nay sản lượng thi công đạt trên 70% giá trị hợp đồng. Dự án dài hơn 18 km, trong đó phần nền đường đã cơ bản hoàn thành đắp đất K95, đang triển khai cấp phối đá dăm, gia cố xi măng và thảm bê tông nhựa. Các hạng mục cầu trên tuyến đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, mố trụ và đúc phiến dầm.
Tuy nhiên, trong khoảng ba tháng gần đây, mưa lớn kéo dài gây nhiều khó khăn cho công tác đắp nền và vận chuyển vật liệu. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường biện pháp kỹ thuật, tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi, đảm bảo tiến độ chung của dự án.
Tại sân bay Long Thành, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh yêu cầu tập trung hoàn thành các hạng mục trọng yếu như đường dẫn từ tuyến T1 đến nhà ga hành khách và đường cất hạ cánh số 1, nhằm đạt mục tiêu đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025.
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện có khoảng 17.000 nhân công và máy móc đang thi công “3 ca, 4 kíp” tại các gói thầu. Tiến độ tổng thể cơ bản đảm bảo, trong đó các tuyến tuynen kỹ thuật đã hoàn thành khoảng 20/22 km.
Nhà ga hành khách đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, đang triển khai các hạng mục hoàn thiện mái, kết cấu thép khu cầu ống lồng, lắp đặt vách kính, ốp lát đá và hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy.
Một số thiết bị kỹ thuật tại nhà ga đã bắt đầu được lắp đặt. Đường cất hạ cánh số 1 đã cơ bản hoàn thành, trong khi các gói thầu phụ trợ như hệ thống cung cấp nhiên liệu, nhà để xe, hệ thống quản lý sân bay, nhà ga hàng hóa số 1, đường cất hạ cánh số 2 và giao thông kết nối hiện vượt tiến độ từ 3–6 tháng.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu ACV phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đường cất hạ cánh thứ 3 và giai đoạn 2 của dự án sân bay Long Thành, đồng thời duy trì giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ, an toàn và hiệu quả đầu tư
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: