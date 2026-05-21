Điều hòa Daikin FTKM cho phép tùy chỉnh độ ẩm theo nhu cầu
Tuấn Sơn
21/05/2026, 09:00
Daikin chính thức ra mắt dòng điều hòa dân dụng cao cấp FTKM, là cột mốc trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn “Perfecting the Air - Không khí lý tưởng mọi không gian”.
Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), con người dành phần lớn thời gian trong các không gian kín, cho thấy chất lượng không khí ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cảm giác dễ chịu mỗi ngày.
Nhu cầu điều hòa đang dịch chuyển từ làm mát đơn thuần sang trải nghiệm không khí toàn diện hơn. Người dùng không chỉ quan tâm đến nhiệt độ, mà ngày càng chú ý đến cảm giác dễ chịu trong suốt quá trình sử dụng. Trong đó, độ ẩm là yếu tố quan trọng, dù thường khó nhận biết rõ ràng. Khảo sát toàn cầu của Daikin năm 2024 cũng cho thấy, bên cạnh nhiệt độ, độ ẩm ảnh hưởng rõ rệt nhưng chưa được kiểm soát tương xứng trong nhiều thiết bị gia dụng.
Trên thị trường, một số dòng điều hòa đã bắt đầu mở rộng vai trò từ làm mát sang kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến cảm giác dễ chịu. Trong đó, Daikin là một trong những thương hiệu sớm phát triển công nghệ kiểm soát độ ẩm. Theo đại diện Daikin Việt Nam, người dùng hiện nay không chỉ tìm kiếm một không gian mát, mà còn quan tâm đến môi trường không khí dễ chịu trong suốt quá trình sử dụng.
Trước đó, tính năng Humi Comfort đã được Daikin đưa vào một số dòng sản phẩm từ năm 2025, giúp người dùng làm quen với khả năng kiểm soát độ ẩm mục tiêu 65%. Tiếp nối hướng đi này, năm 2026, Daikin giới thiệu Humi Comfort Plus trên dòng FTKM, cho phép thiết lập nhiều mức độ ẩm thay vì duy trì một ngưỡng cố định. Cụ thể, người dùng có thể lựa chọn ba mức 45%, 55% và 65% tùy theo nhu cầu.
Cơ sở của việc điều chỉnh độ ẩm đến từ cách cơ thể cảm nhận môi trường xung quanh. Ngay cả khi nhiệt độ không đổi, sự thay đổi độ ẩm vẫn có thể khiến không gian trở nên nóng hơn, khô hơn hoặc dễ chịu hơn. Theo tiêu chuẩn ASHRAE, độ ẩm trong khoảng 40 - 60% được xem là phù hợp cho sự thoải mái. Tuy nhiên, khi độ ẩm tăng từ khoảng 45% lên 65%, khả năng tản nhiệt của cơ thể giảm, khiến cảm giác nhiệt có thể chênh lệch 1 - 3°C dù nhiệt độ thực tế không thay đổi.
Dựa trên nguyên lý này, FTKM được trang bị Humi Comfort Plus tích hợp cảm biến độ ẩm, cho phép thiết lập ba mức ẩm theo từng nhu cầu sử dụng.Việc thiết lập có thể thực hiện trực tiếp bằng remote hoặc thông qua ứng dụng, giúp người dùng chủ động điều chỉnh môi trường không khí theo từng thời điểm trong ngày.
Cụ thể, mức 45% giúp không gian khô thoáng hơn, phù hợp khi sinh hoạt buổi sáng, dọn dẹp, làm việc tại nhà hoặc tại các khu vực dễ ẩm như bếp, phòng chứa đồ. Mức 55% duy trì độ ẩm cân bằng, góp phần giảm cảm giác khô da khi sử dụng điều hòa trong thời gian dài, phù hợp cho sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt vào thời điểm nắng nóng. Mức 65% tạo môi trường êm dịu hơn, giúp giảm cảm giác khô họng, phù hợp cho thư giãn và giấc ngủ.
Ngoài khả năng kiểm soát độ ẩm linh hoạt, dòng sản phẩm mới này còn được tích hợp các tiện ích thông minh, cho phép người dùng điều khiển và theo dõi tập trung các tính năng trên ứng dụng Daikin Air Select. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể kích hoạt GPS Interlock để điều hòa tự bật khi sắp về đến nhà và tự tắt khi rời đi dựa trên định vị điện thoại, giúp không gian luôn sẵn sàng sử dụng đồng thời hạn chế lãng phí điện năng. Bên cạnh đó, chế độ Comfort Sleep hỗ trợ thiết bị tự điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn giấc ngủ nhằm duy trì môi trường ổn định trong suốt đêm. Tính năng Bill on Demand cho phép theo dõi mức tiêu thụ điện theo ngày, tháng và thiết lập ngưỡng cảnh báo khi mức điện có xu hướng vượt dự kiến.
Bên cạnh đó, FTKM còn được trang bị hệ thống lọc khí với công nghệ Streamer và phin lọc Enzyme Blue + PM2.5, hỗ trợ loại bỏ bụi mịn và các tác nhân gây dị ứng. Các tính năng này được tích hợp trong thiết kế hai tông màu trắng - xám, phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.
Đại diện Daikin Việt Nam cho biết: “Chúng tôi phát triển FTKM với định hướng giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh môi trường không khí theo nhu cầu sinh hoạt. Việc thiết lập linh hoạt ba mức độ ẩm cùng các tính năng trên ứng dụng giúp hệ thống thích ứng tốt hơn với từng trạng thái sử dụng trong ngày”, ông Yoshida Ryosuke - Phó Giám đốc Khối Truyền thông tiếp thị
Hiện dòng điều hòa FTKM đã được phân phối tại hệ thống siêu thị điện máy và các đại lý Daikin trên toàn quốc.
