Hợp tác giữa MB Bank và Ardingly College thúc đẩy mô hình chiến lược liên kết tài chính - giáo dục

Trong bối cảnh chi phí giáo dục ngày càng trở thành “bài toán” dài hạn của nhiều gia đình, các giải pháp liên kết tài chính - giáo dục mới được giới thiệu với kỳ vọng giúp phụ huynh chủ động kế hoạch học tập cho con và giảm áp lực trước biến động học phí…

Hiện nay, sự ra đời của các mô hình kết hợp giữa tài chính và giáo dục không chỉ mở rộng thêm lựa chọn cho phụ huynh mà còn phản ánh xu hướng tìm kiếm các giải pháp bền vững, giúp giảm áp lực chi phí và chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư cho tương lai. Đồng thời, xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc xây dựng niềm tin, nâng cao chất lượng và tạo ra giá trị dài hạn cho khách hàng.

Trong bối cảnh đó, ngày 20/05/2026, Trường Ardingly College tiếp tục hợp tác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank) chính thức ký kết hợp tác, ra mắt gói giải pháp tài chính “World Ready” áp dụng tại dự án Trường Ardingly College Việt Nam.

Ông Trần Công Sơn, Giám đốc Chi nhánh Nam Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), cho biết trong bối cảnh xã hội và nền kinh tế không ngừng chuyển đổi, đầu tư cho giáo dục ngày càng trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều gia đình cũng như toàn xã hội. Tư tưởng “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị, nhấn mạnh vai trò nền tảng của giáo dục đối với sự phát triển bền vững.

Theo ông Sơn, việc hợp tác với Ardingly College Việt Nam thông qua chương trình “World Ready” không chỉ là sự kết nối giữa lĩnh vực tài chính và giáo dục mà còn hướng tới tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng. Chương trình được kỳ vọng sẽ hỗ trợ phụ huynh tiếp cận các giải pháp tài chính linh hoạt để con em có cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế chất lượng cao.

Ngân hàng kỳ vọng sự hợp tác với Ardingly College Việt Nam sẽ mở ra hành trình đồng hành dài hạn, góp phần tạo thêm cơ hội tiếp cận giáo dục tiên tiến cho học sinh Việt Nam.

Bà Trịnh Quang Đồng Thảo, Tổng Giám Đốc Công ty Ardingly College Vietnam ký kết hợp đồng hợp tác với ông Trần Công Sơn, Giám đốc Chi nhánh Nam Sài Gòn Ngân hàng MB Bank

Ông Trịnh Quang Khôi Nguyên, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Khôi Nguyên - KNI (Đơn vị phát triển Ardingly College Việt Nam tại Lào Cai), cho biết sau quá trình khảo sát và đánh giá, đơn vị đã lựa chọn hợp tác với hệ thống giáo dục IOA Intel - một đơn vị có uy tín học thuật, giàu truyền thống và sở hữu môi trường giáo dục nội trú toàn diện.

“Việc hợp tác với MB mang ý nghĩa chiến lược, bởi mục tiêu không chỉ là phát triển một mô hình giáo dục chất lượng cao mà còn hướng đến việc đưa nền tảng giáo dục tiên tiến đến gần hơn với cộng đồng Việt Nam và rộng hơn là khu vực châu Á”, ông Nguyên nhận định.

Thỏa thuận cung cấp công cụ hoạch định tài chính dài hạn, cho phép phụ huynh và doanh nghiệp bảo toàn 100% vốn gốc thông qua cơ chế gửi tiết kiệm thanh toán học phí.

Theo đại diện nhà trường, “World Ready” không chỉ là tên chương trình mà còn phản ánh triết lý giáo dục của Ardingly College Việt Nam: Trang bị cho học sinh tư duy, kỹ năng và khả năng thích ứng để sẵn sàng bước vào một thế giới nhiều biến động.

Ardingly College Việt Nam sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông quốc tế dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 (Sixth Form), hướng tới các chứng chỉ IGCSE và A-Levels. Trường tuyển sinh học sinh nội trú từ 11–18 tuổi, không phân biệt quốc tịch và giới tính. Trong năm học đầu tiên 2026 - 2027, nhà trường triển khai 100 gói Tài chính - Giáo dục “World Ready” dành cho học sinh đăng ký sớm, với chính sách giữ nguyên học phí trong toàn bộ thời gian học; 100 suất tiếp theo áp dụng mức điều chỉnh tối đa 2,5% mỗi năm.

Được xây dựng trên cơ sở hợp tác giữa lĩnh vực tài chính và giáo dục, chương trình hướng tới hỗ trợ các gia đình chủ động kế hoạch học tập dài hạn.

Theo đó, phụ huynh thực hiện một khoản tiền gửi ban đầu theo các phương án lựa chọn và tham gia chương trình “World Ready”, qua đó MB Bank đảm bảo chi trả học phí cùng các khoản phí liên quan trong toàn bộ quá trình học tập của học sinh tại Ardingly College Việt Nam.

Sau khi hoàn tất chương trình học theo thỏa thuận, phụ huynh được hoàn trả khoản vốn gốc ban đầu cùng phần lãi tích lũy còn lại theo từng lựa chọn cụ thể. Giải pháp hướng tới hỗ trợ phụ huynh chủ động tài chính dài hạn, đồng thời phù hợp với doanh nghiệp trong triển khai chính sách phúc lợi giáo dục.