Điều khiến TT AVIO liên tục gây “sốt” tại thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM

Người Nhật thiên về tính mộc mạc, trong khi người Việt ưa thích sự sang trọng, đẳng cấp. Tất cả hội tụ tinh tế và hài hòa tại TT AVIO. Giá trị của dự án nằm ở từng chi tiết nhỏ rất riêng biệt, không “mô phỏng” bất cứ mô hình nào trên thị trường bất động sản.

TT AVIO là sản phẩm đầu tay của liên doanh Nhật Bản Cosmos Initia – TT Capital – Koterasu Group tại Việt Nam, vì thế mỗi chi tiết từ thi công, thiết kế đến vận hành đều được chăm chút tỉ mỉ.

TỔ ẤM VIỆT, TRỌN TINH THẦN NHẬT

Ông Leo Lam Vương - CEO Vertical Studio, đơn vị thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan cho nhiều công trình cao cấp trong và ngoài nước, đồng thời cũng tư vấn thiết kế cho TT AVIO đã chia sẻ: “TT AVIO không tìm kiếm sự đồ sộ hay cầu kỳ, mà toả sáng từ những chi tiết tinh tế, độc bản, không lặp lại ở bất cứ dự án nào.”

Sảnh đón theo phong cách “Quiet Luxry” của TT AVIO – Tháp Orion.

Ngay từ khi bước chân vào sảnh đón, cư dân có thể cảm nhận rõ tinh thần Nhật Bản được hoà quyện khéo léo trong văn hoá Việt: sáng tạo nhưng hài hoà, tối giản nhưng giàu cảm xúc. TT AVIO kiến tạo hệ tiện ích toàn diện cho nhiều đối tượng - từ người trẻ độc thân, gia đình trẻ đến tổ ấm đa thế hệ - với trải nghiệm sống không thua kém các khu căn hộ cao cấp hay resort 5 sao, dù ở mức giá hợp lý.

Trong đó, tháp Orion đang trở thành tâm điểm thị trường BĐS khu Đông TP.HCM với loạt tiện ích “quiet luxury” hiếm có trong phân khúc. Từng gam màu, từng khối vật liệu đều được chọn lọc kỹ lưỡng: sự mộc mạc của Nhật Bản kết hợp nét hiện đại của Việt Nam, tối đa ánh sáng tự nhiên và mở rộng không gian sống. Chính vì vậy, các căn hộ đều mang lại cảm giác thông thoáng, tiện nghi với sự bố trí chung - riêng tinh tế, thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày.

TT AVIO sở hữu 89 tiện ích nổi bật, được bố trí hài hoà cùng mảng xanh, mang đến nhiều tầng trải nghiệm cho cư dân và cả những vị khách ghé thăm. Từ Amazon Park xanh mát, hồ bơi điện phân muối khoáng theo công nghệ Nhật, đến phòng tiệc liền kề khu vui chơi trẻ em, co-working space sang trọng, rạp chiếu phim ngoài trời... tất cả đều tạo nên một cộng đồng hiện đại nhưng gần gũi, nơi mỗi thành viên gia đình đều tìm thấy niềm vui.

Hồ bơi muối khoáng công nghệ Nhật Bản của TT AVIO mang đến trải nghiệm khác biệt.

Toạ lạc ngay mặt tiền ĐT743C (TP.HCM mới), cư dân Orion còn được thừa hưởng mạng lưới tiện ích ngoại khu đầy đủ: Siêu thị, bệnh viện, trường học, chợ truyền thống... chỉ trong 5–10 phút di chuyển. TT AVIO không chỉ là nơi để trở về, mà còn là không gian gắn kết, nơi bạn bè, hàng xóm gặp gỡ và sẻ chia. Với phong cách Re.chill (Relax & Chill), dự án mang con người trở về với thiên nhiên, mang đến sự cân bằng và chữa lành – tinh thần rất Nhật trong nhịp sống hiện đại.

Không khó hiểu khi tháp Avis có hơn 1.000 cư dân lựa chọn làm chốn an cư lâu dài chỉ trong thời gian ngắn bung thị trường. Tháp Orion tiếp tục trở thành lựa chọn “xứng đồng tiền” của cư dân hiện đại khi ghi nhận hơn 500 chủ sở hữu ngay trong ngày công bố.

MUA CĂN HỘ CAO CẤP TT AVIO - CHẲNG NẶNG GÁNH LO ÂU TÀI CHÍNH

Sở hữu căn hộ Nhật chất lượng, giá hợp lý cùng chính sách bán hàng đặc biệt đã khiến TT AVIO trở thành cơ hội cuối cùng còn xuất hiện trên thị trường bất động sản TP.HCM (mới).

Điều bất ngờ là dù hưởng hệ tiện ích cao cấp nhưng giá mỗi căn hộ Orion chỉ từ 33,6 triệu đồng/m2. Tiềm năng tăng trưởng là rất rõ ràng trong tương lai khi Bình Dương đã “về một nhà” với Tp.HCM. Mỗi chủ nhân sở hữu căn hộ tại đây tự hiểu rằng: Họ đã lời ngay từ khi vừa “xuống tiền”!

Càng nhẹ nhàng tài chính hơn khi vào mùa cuối năm, Liên doanh Nhật “chơi lớn” với chính sách bán hàng “đặc quyền thanh toán – One on One” – ghi dấu cột mốc đáng chú ý cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư. Bởi lẽ, với chính sách này, khách hàng không cần đắn đo tính toán vì được thương thảo thanh toán chính sách với chủ đầu tư theo khả năng tài chính riêng - điều mà rất hiếm xuất hiện trên thị trường địa ốc.

Cụ thể, với chính sách chỉ góp từ 6 triệu đồng/tháng không cần vay ngân hàng, người mua chỉ cần đóng 20% trong 6 tháng. Đến thời điểm ký hợp đồng mua bán chỉ cần đóng thêm 10%, sau đó chỉ trả góp 6 triệu đồng mỗi tháng đến ngày nhận nhà - số tiền này được trực tiếp trừ vào giá trị căn hộ. Người mua không vay, không áp lực lãi suất và chẳng cần nặng gánh lo âu.

Đáng nói, khách hàng có thể đàm phán thêm với chính sách này bằng phương án thanh toán theo dòng tiền chủ động, một hình thức tích luỹ cá nhân khi thanh toán nhiều hơn 6 triệu đồng/tháng sẽ được hưởng mức chiết khấu 9%/năm.

Với chính sách cho khách hàng lựa chọn vay ngân hàng để mua căn hộ thì chỉ cần thanh toán 20% và sẽ không phải thanh toán thêm trong 30 tháng tiếp theo đến khi nhận nhà. Lợi ích của phương thức này là khách hàng hoàn toàn có thể chủ động dòng tiền trong suốt thời gian nhận nợ. Sau nhận nhà, chủ nhân tháp Orion - TT AVIO có thể cho thuê căn hộ, sinh dòng tiền để đóng tiếp vào khoản vay ngân hàng, rất nhẹ nhàng.

“Vị trí vàng – kết nối ngàn điểm đến” của TT AVIO.

Như vậy, với cơ chế đàm phán linh hoạt theo thu nhập và kế hoạch tài chính, mỗi người, mỗi nhà đều có cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Nhật Bản ngay giữa “ngưỡng cửa” thị trường bất động sản bước vào chu kì tăng trưởng mới. Nếu ngoài kia bất động sản liên tục bão giá thì tại TT AVIO giấc mơ có nhà trọn vẹn trong tầm tay. Những người trẻ thu nhập ổn định, luôn ấp ủ giấc mơ về tổ ấm mới sẽ không cần đắn đo trong quyết định.