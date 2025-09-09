Điều khiến TT AVIO liên tục gây “sốt” tại thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM
Lan Anh
09/09/2025, 08:01
Người Nhật thiên về tính mộc mạc, trong khi người Việt ưa thích sự sang trọng, đẳng cấp. Tất cả hội tụ tinh tế và hài hòa tại TT AVIO. Giá trị của dự án nằm ở từng chi tiết nhỏ rất riêng biệt, không “mô phỏng” bất cứ mô hình nào trên thị trường bất động sản.
TT AVIO là sản phẩm đầu tay của liên doanh Nhật Bản Cosmos Initia – TT Capital – Koterasu Group tại Việt Nam, vì thế mỗi chi tiết từ thi công, thiết kế đến vận hành đều được chăm chút tỉ mỉ.
TỔ ẤM VIỆT, TRỌN TINH THẦN NHẬT
Ông Leo Lam Vương - CEO Vertical Studio, đơn vị thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan cho nhiều công trình cao cấp trong và ngoài nước, đồng thời cũng tư vấn thiết kế cho TT AVIO đã chia sẻ: “TT AVIO không tìm kiếm sự đồ sộ hay cầu kỳ, mà toả sáng từ những chi tiết tinh tế, độc bản, không lặp lại ở bất cứ dự án nào.”
Ngay từ khi bước chân vào sảnh đón, cư dân có thể cảm nhận rõ tinh thần Nhật Bản được hoà quyện khéo léo trong văn hoá Việt: sáng tạo nhưng hài hoà, tối giản nhưng giàu cảm xúc. TT AVIO kiến tạo hệ tiện ích toàn diện cho nhiều đối tượng - từ người trẻ độc thân, gia đình trẻ đến tổ ấm đa thế hệ - với trải nghiệm sống không thua kém các khu căn hộ cao cấp hay resort 5 sao, dù ở mức giá hợp lý.
Trong đó, tháp Orion đang trở thành tâm điểm thị trường BĐS khu Đông TP.HCM với loạt tiện ích “quiet luxury” hiếm có trong phân khúc. Từng gam màu, từng khối vật liệu đều được chọn lọc kỹ lưỡng: sự mộc mạc của Nhật Bản kết hợp nét hiện đại của Việt Nam, tối đa ánh sáng tự nhiên và mở rộng không gian sống. Chính vì vậy, các căn hộ đều mang lại cảm giác thông thoáng, tiện nghi với sự bố trí chung - riêng tinh tế, thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày.
TT AVIO sở hữu 89 tiện ích nổi bật, được bố trí hài hoà cùng mảng xanh, mang đến nhiều tầng trải nghiệm cho cư dân và cả những vị khách ghé thăm. Từ Amazon Park xanh mát, hồ bơi điện phân muối khoáng theo công nghệ Nhật, đến phòng tiệc liền kề khu vui chơi trẻ em, co-working space sang trọng, rạp chiếu phim ngoài trời... tất cả đều tạo nên một cộng đồng hiện đại nhưng gần gũi, nơi mỗi thành viên gia đình đều tìm thấy niềm vui.
Toạ lạc ngay mặt tiền ĐT743C (TP.HCM mới), cư dân Orion còn được thừa hưởng mạng lưới tiện ích ngoại khu đầy đủ: Siêu thị, bệnh viện, trường học, chợ truyền thống... chỉ trong 5–10 phút di chuyển. TT AVIO không chỉ là nơi để trở về, mà còn là không gian gắn kết, nơi bạn bè, hàng xóm gặp gỡ và sẻ chia. Với phong cách Re.chill (Relax & Chill), dự án mang con người trở về với thiên nhiên, mang đến sự cân bằng và chữa lành – tinh thần rất Nhật trong nhịp sống hiện đại.
Không khó hiểu khi tháp Avis có hơn 1.000 cư dân lựa chọn làm chốn an cư lâu dài chỉ trong thời gian ngắn bung thị trường. Tháp Orion tiếp tục trở thành lựa chọn “xứng đồng tiền” của cư dân hiện đại khi ghi nhận hơn 500 chủ sở hữu ngay trong ngày công bố.
MUA CĂN HỘ CAO CẤP TT AVIO - CHẲNG NẶNG GÁNH LO ÂU TÀI CHÍNH
Sở hữu căn hộ Nhật chất lượng, giá hợp lý cùng chính sách bán hàng đặc biệt đã khiến TT AVIO trở thành cơ hội cuối cùng còn xuất hiện trên thị trường bất động sản TP.HCM (mới).
Điều bất ngờ là dù hưởng hệ tiện ích cao cấp nhưng giá mỗi căn hộ Orion chỉ từ 33,6 triệu đồng/m2. Tiềm năng tăng trưởng là rất rõ ràng trong tương lai khi Bình Dương đã “về một nhà” với Tp.HCM. Mỗi chủ nhân sở hữu căn hộ tại đây tự hiểu rằng: Họ đã lời ngay từ khi vừa “xuống tiền”!
Càng nhẹ nhàng tài chính hơn khi vào mùa cuối năm, Liên doanh Nhật “chơi lớn” với chính sách bán hàng “đặc quyền thanh toán – One on One” – ghi dấu cột mốc đáng chú ý cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư. Bởi lẽ, với chính sách này, khách hàng không cần đắn đo tính toán vì được thương thảo thanh toán chính sách với chủ đầu tư theo khả năng tài chính riêng - điều mà rất hiếm xuất hiện trên thị trường địa ốc.
Cụ thể, với chính sách chỉ góp từ 6 triệu đồng/tháng không cần vay ngân hàng, người mua chỉ cần đóng 20% trong 6 tháng. Đến thời điểm ký hợp đồng mua bán chỉ cần đóng thêm 10%, sau đó chỉ trả góp 6 triệu đồng mỗi tháng đến ngày nhận nhà - số tiền này được trực tiếp trừ vào giá trị căn hộ. Người mua không vay, không áp lực lãi suất và chẳng cần nặng gánh lo âu.
Đáng nói, khách hàng có thể đàm phán thêm với chính sách này bằng phương án thanh toán theo dòng tiền chủ động, một hình thức tích luỹ cá nhân khi thanh toán nhiều hơn 6 triệu đồng/tháng sẽ được hưởng mức chiết khấu 9%/năm.
Với chính sách cho khách hàng lựa chọn vay ngân hàng để mua căn hộ thì chỉ cần thanh toán 20% và sẽ không phải thanh toán thêm trong 30 tháng tiếp theo đến khi nhận nhà. Lợi ích của phương thức này là khách hàng hoàn toàn có thể chủ động dòng tiền trong suốt thời gian nhận nợ. Sau nhận nhà, chủ nhân tháp Orion - TT AVIO có thể cho thuê căn hộ, sinh dòng tiền để đóng tiếp vào khoản vay ngân hàng, rất nhẹ nhàng.
Như vậy, với cơ chế đàm phán linh hoạt theo thu nhập và kế hoạch tài chính, mỗi người, mỗi nhà đều có cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Nhật Bản ngay giữa “ngưỡng cửa” thị trường bất động sản bước vào chu kì tăng trưởng mới. Nếu ngoài kia bất động sản liên tục bão giá thì tại TT AVIO giấc mơ có nhà trọn vẹn trong tầm tay. Những người trẻ thu nhập ổn định, luôn ấp ủ giấc mơ về tổ ấm mới sẽ không cần đắn đo trong quyết định.
Ecopark ra mắt Sky Premium - bộ sưu tập căn hộ đặc biệt tại Sky Retreat
Đây là dòng sản phẩm được thiết kế riêng cho 2 tầng đặc biệt: Căn hộ Garden villa tại tầng tiện ích và căn hộ Sky duplex nằm tại cao độ trung tâm của tòa tháp Sky Retreat.
The Pearl: Dòng chảy sông nước tiếp nối mạch nguồn thịnh vượng
Là khu compound cao cấp nhất đại đô thị tích hợp Waterpoint, The Pearl nằm trên địa thế đắt giá với hai mặt giáp thủy, tiếp nối những giá trị thịnh vượng mà dòng sông Vàm Cỏ Đông đã nuôi dưỡng hàng trăm năm.
Nobu Danang - Một dòng bất động sản hàng hiệu “giao thoa” dành cho nhà đầu tư hiện đại
Những cá nhân kiệt xuất không còn phải lựa chọn giữa nơi ở, chốn nghỉ dưỡng hay cơ hội đầu tư, bởi Nobu Danang đã khai mở một dòng sản phẩm “giao thoa” đầy tài tình. Đây là nơi chuẩn sống hàng hiệu hòa quyện cùng thiên đường trải nghiệm tận hưởng và hiệu suất đầu tư, tất cả hội tụ trong một biểu tượng duy nhất.
Dream Dragon Resort - Biểu tượng nghỉ dưỡng mới của Đồ Sơn
Tọa lạc giữa quần thể Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Dream Dragon Resort vươn mình kiêu hãnh như một biểu tượng mới của sự thịnh vượng và sang trọng.
Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm sốc sau báo cáo việc làm
Đây là mức lãi suất cho vay thế chấp nhà thấp nhất ở Mỹ kể từ ngày 3/10 năm ngoái và đánh dấu cú giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2024...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: