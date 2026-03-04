Định giá chứng khoán Việt Nam hấp dẫn nhờ mức tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng 18% năm 2026

Ngành Ngân hàng và Bất động sản được dự báo tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận sàn HoSE trong năm 2026, đóng góp lần lượt 60,6% và 11,2% vào tổng lợi nhuận

Chứng khoán VnDirect vừa đưa ra dự phóng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết năm 2026 và định giá thị trường dựa trên kỳ vọng lợi nhuận.

Trước đó, kết quả kinh doanh quý 4/2025 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, qua đó đưa tăng trưởng lợi nhuận ròng cả năm 2025 của các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE lên mức 28,2%, vượt xa dự báo của giới phân tích thuộc các công ty chứng khoán trên thị trường. Động lực cải thiện này tạo nền tảng thuận lợi cho triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026.

Doanh thu thuần của các doanh nghiệp trên HoSE tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với mức tăng tích cực trong quý 4/2025 tăng 31,2% so với cùng kỳ, trong đó động lực quan trọng đến từ mức tăng đột biến của nhóm bất động sản tăng 130,9% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố này, doanh thu thuần của các doanh nghiệp trên HoSE vẫn ghi nhận mức tăng 16% so với cùng kỳ, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của phần còn lại của thị trường tiếp tục cải thiện.

Sau ba quý giảm tốc liên tiếp, lợi nhuận cốt lõi (EBIT) của các doanh nghiệp trên HoSE phục hồi mạnh trong quý 4/2025, tăng 43,2% so với quý trước và tăng 31,9% so với cùng kỳ. Sự bứt phá này chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm bất động sản.

Trường hợp loại trừ nhóm bất động sản, lợi nhuận cốt lõi của các doanh nghiệp trên HoSE tăng 13,3% so với quý trước và tăng 16,8% so với cùng kỳ – thấp hơn mức 19,8% so với cùng kỳ của quý 3/2025 nhưng vẫn duy trì ở vùng tăng trưởng cao, phản ánh xu hướng cải thiện lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính dù tốc độ có phần chậm lại.

Về mặt định giá, P/E trượt 12 tháng của VN-Index giảm về mức 14,8 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,4 lần nhờ tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 4/2025 và nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường cuối tháng 1/2026.

Trường hợp nếu loại cổ phiếu VIC ra khỏi rổ chỉ số, thì P/E trượt 12 tháng của VN-Index hiện chỉ là 13 lần. Dù định giá không còn rẻ, định giá thị trường đang được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô vững chắc, triển vọng nâng hạng thị trường và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết khả quan trong năm 2026.

VnDirect dự phóng các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE sẽ đạt tăng trưởng lợi nhuận 18% trong năm 2026. Theo đó sẽ đưa P/E dự phóng 2026 của VN-Index về quanh mức 12,6 lần, qua đó giữ cho định giá thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức khá hấp dẫn.

Mặt bằng định giá của các nhóm ngành trên sàn HoSE hiện đang phân hóa rõ rệt khi so sánh với mức trung bình 10 năm. Nhìn chung, phần lớn các nhóm ngành vẫn đang giao dịch quanh hoặc thấp hơn mức định giá P/E bình quân 10 năm, điều này cho thấy dư địa tái định giá vẫn còn nếu đà tăng trưởng lợi nhuận được duy trì trong các quý tới.

Trong đó, nhóm Ngân hàng nổi bật với định giá hấp dẫn khi P/E và P/B đều thấp hơn hoặc chỉ tiệm cận mức trung bình dài hạn, trong bối cảnh NIM tạo đáy và tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng cải thiện, mở ra dư địa tăng giá gắn với sự phục hồi ROE.

Nhóm Xây dựng & Vật liệu Xây dựng cũng đang ở vùng chiết khấu mạnh theo P/E, phản ánh lợi nhuận chưa quay lại mức bình thường và cho thấy tiềm năng tái định giá nếu đầu tư công và thị trường Bất động sản tiếp tục khởi sắc.

Ngược lại, nhóm Công nghệ, Hóa chất đang giao dịch với P/B cao hơn mức lịch sử, cho thấy kỳ vọng tăng trưởng đã phần nào được phản ánh vào giá và dư địa mở rộng định giá sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào tăng trưởng lợi nhuận thực tế.

Trên đà tăng trưởng cao của năm 2025, VnDirect dự báo lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HoSE sẽ đạt tăng trưởng 18% vào năm 2026.

Mức tăng trên được hỗ trợ bởi: Tăng trưởng GDP dự kiến tiếp tục tăng tốc; Triển vọng lợi nhuận nhiều nhóm ngành khả quan nhờ mở rộng chính sách tài khóa có chọn lọc, thúc đẩy kinh tế tư nhân, FDI cải thiện và tiêu dùng phục hồi;Chính sách tiền tệ nới lỏng có kiểm soát và áp lực tỷ giá giảm bớt cùng với lộ trình dỡ bỏ dần trần tăng trưởng tín dụng từ năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngành Ngân hàng và Bất động sản được dự báo tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận sàn HoSE trong năm 2026, đóng góp lần lượt 60,6% và 11,2% vào tổng lợi nhuận sàn HoSE năm 2026. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao trong năm 2026, ngành Ngân hàng được dự báo duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ 19%, củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Ngành Bất động sản Khu công nghiệp và ngành Điện cũng được dự báo sẽ ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2026 khi một số doanh nghiệp lớn của 2 nhóm ngành này ghi nhận thêm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2026.