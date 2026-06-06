TKV tiêu thụ hơn 22 triệu tấn than trong 5 tháng đầu năm 2026

Bất chấp thời tiết nắng nóng cực đoan kèm giông lốc và mưa lớn bất thường, TKV đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong tháng 5, với doanh thu hợp nhất đạt 16.914 tỷ đồng, nâng lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 lên 77.073 tỷ đồng...

Theo báo cáo từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), tháng 5/2026 là tháng có nhu cầu tiêu thụ than cao nhất từ đầu năm đến nay, một phần do nắng nóng kéo dài làm tăng mạnh phụ tải điện toàn quốc, qua đó kéo theo nhu cầu than cho sản xuất điện tăng đột biến.

Trong bối cảnh đó, sản lượng tiêu thụ than toàn tập đoàn trong tháng 5 ước đạt 4,92 triệu tấn, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 22,17 triệu tấn. Riêng than cung cấp cho sản xuất điện trong tháng 5 đạt 4,07 triệu tấn, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 18,36 triệu tấn.

SẢN XUẤT THAN DUY TRÌ MỨC CAO, KHOÁNG SẢN ỔN ĐỊNH

Về sản xuất, than nguyên khai tháng 5 ước đạt 3,13 triệu tấn, bằng 101,9% kế hoạch tháng; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 16,29 triệu tấn. Than sạch sản xuất ước đạt 3,2 triệu tấn, lũy kế 5 tháng đạt 16,31 triệu tấn. Đây là mức sản xuất được TKV đánh giá cao hơn mức trung bình kế hoạch cả năm, thể hiện nỗ lực duy trì kỷ luật điều hành sản xuất trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Bên cạnh than, lĩnh vực khoáng sản cũng duy trì được sự ổn định. Cụ thể, sản xuất Alumina tháng 5 ước đạt 122 nghìn tấn, lũy kế 5 tháng đạt 583,9 nghìn tấn; tiêu thụ đạt 103,7 nghìn tấn, bằng 101% kế hoạch tháng. Tinh quặng đồng sản xuất ước đạt 8,79 nghìn tấn, lũy kế 5 tháng đạt 47,24 nghìn tấn. Đồng tấm sản xuất đạt 2,52 nghìn tấn, tiêu thụ ước đạt 2,7 nghìn tấn. Kẽm thỏi sản xuất đạt 1,0 nghìn tấn; phôi thép đạt 17,47 nghìn tấn, tiêu thụ 23,17 nghìn tấn.

Sản xuất điện trong tháng 5 đạt 1,006 tỷ kWh, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 4,763 tỷ kWh. Thuốc nổ sản xuất đạt 5.300 tấn, cung ứng 8.000 tấn; Amon nitrat sản xuất đạt 18.000 tấn, tiêu thụ 15.800 tấn.

Về thu nhập người lao động, tiền lương bình quân toàn tập đoàn tháng 5 ước đạt 19,8 triệu đồng/người/tháng; riêng khối sản xuất than đạt 21 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách Nhà nước trong tháng 5 đạt 3.227 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 12.424 tỷ đồng.

THÁNG 6 ĐỐI MẶT VỚI HAI ÁP LỰC LỚN

Bước sang tháng 6/2026, TKV xác định hai áp lực lớn sẽ đặt ra nhiều thách thức cho hoạt động điều hành của tập đoàn.

Thứ nhất: Xung đột tại Trung Đông dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo theo biến động giá nhiên liệu và vật tư đầu vào, làm tăng chi phí sản xuất.

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát và biến động tỷ giá cũng được TKV xác định là yếu tố rủi ro cần theo dõi sát.

Thứ hai: Nhu cầu tiêu thụ than tháng 6 được dự báo có xu hướng giảm so với tháng 5, không phải do kinh tế chậm lại, mà vì lượng mưa lớn hơn sẽ tạo điều kiện để các hồ thủy điện tăng công suất phát điện, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào điện than.

Đây là logic vận hành của hệ thống điện Việt Nam mỗi khi bước vào mùa mưa, nhưng đặt ra yêu cầu điều tiết linh hoạt hơn từ phía TKV giữa áp lực duy trì sản xuất và tín hiệu cầu thị trường có thể giảm.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 6 được TKV xây dựng thận trọng. Cụ thể, than nguyên khai giữ nguyên mức 3,13 triệu tấn, trong khi than sạch sản xuất tăng nhẹ lên 3,3 triệu tấn.

Kế hoạch tiêu thụ than đặt ở mức 5,02 triệu tấn, trong đó than cung cấp cho sản xuất điện kế hoạch đạt 4,13 triệu tấn. Alumina sản xuất kế hoạch 127 nghìn tấn, tiêu thụ 115,1 nghìn tấn. Tinh quặng đồng sản xuất 11,85 nghìn tấn; kẽm thỏi 1,04 nghìn tấn; đồng tấm 2,01 nghìn tấn; phôi thép 15,0 nghìn tấn. Sản xuất điện kế hoạch 950 triệu kWh; thuốc nổ sản xuất 5,8 nghìn tấn, cung ứng 9,0 nghìn tấn; Amon nitrat sản xuất 18,0 nghìn tấn, tiêu thụ 15,5 nghìn tấn.

TKV đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn tháng 6 ước đạt 16.513 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 400 tỷ so với mức thực hiện tháng 5. Điều này phản ánh tác động từ việc nhu cầu than cho sản xuất điện dự kiến giảm khi thủy điện tăng công suất.