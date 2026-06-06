Huế chủ động tiếp cận các nguồn lực tài chính xanh từ châu Âu

Thông qua chuỗi hoạt động đối ngoại tại Luxembourg và Bỉ đầu tháng 6/2026, thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng hợp tác quốc tế về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Điều này giúp Huế tiếp cận các mô hình phát triển tiên tiến của châu Âu, mở ra cơ hội huy động các nguồn lực tài chính xanh phục vụ các dự án trọng điểm trong tương lai...

Thực hiện chương trình đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2026, đoàn công tác của UBND thành phố Huế do ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, dẫn đầu đã tham dự Hội thảo quốc tế về Tài chính khí hậu năm 2026 (Luxembourg International Climate Finance Days 2026) diễn ra tại Luxembourg từ ngày 3 đến 6/6.

Sự kiện do Bộ Môi trường, Khí hậu và Đa dạng sinh học Luxembourg cùng Bộ Tài chính Luxembourg tổ chức, thu hút hơn 400 đại biểu cấp cao đến từ Liên minh châu Âu, Ngân hàng Phát triển châu Âu, các tổ chức tài chính quốc tế, các sàn giao dịch xanh cùng đại diện nhiều quốc gia trên thế giới.

TÌM KIẾM CƠ HỘI TỪ TÀI CHÍNH KHÍ HẬU TOÀN CẦU

Tại đây, các nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và chuyên gia quốc tế tập trung thảo luận về việc phát triển thị trường tài chính xanh, trái phiếu xanh, tín dụng carbon và các cơ chế huy động nguồn lực phục vụ các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ hội thảo, ông Hoàng Hải Minh đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Bộ Môi trường, Khí hậu và Đa dạng sinh học Luxembourg, Bộ Tài chính Luxembourg, Cơ quan Hợp tác phát triển Luxembourg (LuxDev), Quỹ Môi trường xanh (GCF), Sáng kiến Tài chính bền vững Luxembourg (LSFI), WWF quốc tế cùng nhiều đối tác phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh chụp ảnh với ông Serge Wilmes - Bộ trưởng Bộ Môi trường, Khí hậu và Đa dạng sinh học hiện tại của Luxembourg

Lãnh đạo Thành phố Huế đã giới thiệu các định hướng phát triển trong giai đoạn tới, đặc biệt là chiến lược tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển thuận thiên đối với hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Thành phố cũng bày tỏ mong muốn tìm hiểu các cơ chế huy động tài chính khí hậu, phát triển trái phiếu xanh, tín dụng carbon và các giải pháp bảo hiểm rủi ro thiên tai mà Luxembourg đang có nhiều kinh nghiệm triển khai.

Theo lãnh đạo thành phố Huế, từ năm 2024, Việt Nam và Luxembourg đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về tài chính xanh. Luxembourg cũng là một trong những quốc gia tích cực hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng thị trường vốn xanh và các tiêu chuẩn tín dụng xanh.

Luxembourg là quốc gia tiên phong xây dựng sàn giao dịch xanh từ năm 2016 và hiện là một trong những trung tâm tài chính xanh hàng đầu thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn vốn cho các dự án môi trường và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Riêng tại Huế, trong hơn 20 năm qua, LuxDev đã tài trợ 7 dự án phát triển với tổng nguồn vốn viện trợ vượt 20 triệu euro, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực quản lý địa phương.

Những kết quả hợp tác này được xem là nền tảng thuận lợi để thành phố Huế tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác Luxembourg trong các lĩnh vực môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.

HỌC HỎI KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SINH THÁI TẠI BỈ

Trước khi tham dự hội thảo tại Luxembourg, trong 2 ngày 1 và 2/6, đoàn công tác thành phố Huế đã có chuyến làm việc tại Bỉ theo lời mời của LuxDev, WWF Việt Nam và WWF Bỉ.

Tại thành phố Bruxelles, đoàn đã khảo sát thực tế nhiều mô hình đô thị sinh thái và thích ứng khí hậu. Đại diện chính quyền đô thị Bruxelles giới thiệu khu đô thị sinh thái Trivoli Eco-district - mô hình tiêu biểu trong việc áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để kiểm soát dòng chảy nước mưa, giảm thiểu nguy cơ ngập lụt và hạn chế hiệu ứng đảo nhiệt trong đô thị.

Làm việc với Giám đốc các chương trình quốc tế của WWF Bỉ

Đoàn công tác cũng tìm hiểu các giải pháp quản lý đất ngập nước tại khu vực đầm lầy Ganshoren và mô hình phát triển công viên sinh thái Vua Baudouin, nơi kết hợp hài hòa giữa hạ tầng công cộng, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Tại buổi làm việc với WWF Bỉ, các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về bảo tồn hệ sinh thái, phục hồi thiên nhiên, quản lý tài nguyên nước, xây dựng hành lang sinh thái cũng như huy động sự tham gia của khu vực tư nhân trong các chương trình bảo tồn và phát triển bền vững.

Trong các cuộc trao đổi, lãnh đạo thành phố Huế đã giới thiệu quy hoạch phát triển thành phố cùng các đề án trọng điểm về bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển xanh, phát triển thuận thiên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Hai bên cũng trao đổi nhiều định hướng hợp tác mới giữa Huế với chính quyền Bruxelles, WWF Bỉ, WWF Việt Nam và LuxDev trong giai đoạn tới.