Doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm sẽ bị phạt nặng hơn

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, cùng có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã làm rõ và tăng cường các chế tài xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi an sinh của người lao động.

Theo quy định mới, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hành vi chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kể từ sau ngày đóng chậm nhất.

Không lập danh sách, hoặc lập không đầy đủ số người phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định.

Còn trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hành vi người sử dụng lao động không lập danh sách hoặc lập danh sách không đầy đủ số người phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sau 60 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định.

Không đóng, hoặc đóng không đầy đủ số tiền đã đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sau 60 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chậm nhất theo quy định, và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc theo quy định.

Về chế tài xử lý, theo quy định mới, doanh nghiệp không chỉ bắt buộc phải nộp đủ số tiền chậm đóng, trốn đóng, mà còn phải nộp thêm số tiền bằng 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền và số ngày vi phạm vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Mức phạt lãi cố định hàng ngày này được đánh giá là nghiêm khắc hơn, theo hướng theo hướng tăng tổng số tiền phạt theo thời gian nếu người sử dụng lao động không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Quy định cũ là nộp lãi bằng hai lần mức lãi suất đầu tư quỹ, hoặc lãi suất liên ngân hàng.

Đặc biệt, với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đơn vị sử dụng lao động còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và không được xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.