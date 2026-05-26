Doanh nghiệp chung tay xây nền tảng dinh dưỡng khoa học cho cộng đồng

Giữa “ma trận” lời khuyên dinh dưỡng thiếu kiểm chứng, các nỗ lực chuẩn hóa và lan tỏa tri thức dinh dưỡng khoa học cộng đồng đang nhận được sự chung tay giữa viện nghiên cứu, giới chuyên môn và doanh nghiệp đầu ngành.

“Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2045” đang ghi nhận những bước tiến trong mục tiêu tăng cường giáo dục dinh dưỡng trên nền tảng số. Trong bối cảnh thông tin sức khỏe ngày càng đa dạng, nhiều chương trình đã được triển khai nhằm chuẩn hóa nội dung và lan tỏa kiến thức dinh dưỡng đến cộng đồng, góp phần hạn chế tình trạng “chuyên gia tự phong” và các xu hướng dinh dưỡng thiếu cơ sở khoa học trên mạng xã hội.

NỖ LỰC TIÊN PHONG ĐƯA DINH DƯỠNG KHOA HỌC ĐẾN CỘNG ĐỒNG

Viện Dinh dưỡng TP.HCM (NRI), hợp tác cùng mạng lưới chuyên gia và bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực dinh dưỡng, giàu kinh nghiệm công tác tại các bệnh viện và cơ sở y tế lớn trên cả nước như: PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, PGS.TS.BS Lê Thị Minh Hương; TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục; ThS.BS.CKII Phạm Công Luận; TTƯT.BS. Trương Hữu Khanh; TTƯT.BS. Đặng Thị Kim Huyên, đã ra mắt “Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng”.Hội đồng hướng đến xây dựng nền tảng tri thức về dinh dưỡng dài hạn cho cộng đồng, thông qua các diễn đàn khoa học định kỳ, thảo luận về các chủ đề “nóng” về dinh dưỡng đang được quan tâm hoặc tranh luận trong cộng đồng và lan tỏa kiến thức chuẩn xác trên các nền tảng số.

Sự kiện ra mắt Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học ứng dụng ngày 17/5 vừa qua. Ảnh: Nutifood.

Trong quá trình triển khai các nền tảng và diễn đàn chuyên môn, doanh nghiệp đóng vai trò hỗ trợ nguồn lực triển khai và hạ tầng tổ chức, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận của các hoạt động giáo dục dinh dưỡng đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc kết nối với mạng lưới chuyên gia quốc tế cũng giúp bổ sung góc nhìn đa chiều cho các hoạt động chuyên môn. Thông qua hợp tác với các Viện nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu, các diễn đàn khoa học có thêm điều kiện tiếp cận những khuyến nghị dựa trên y học chứng cứ, phù hợp với bối cảnh dinh dưỡng hiện đại.

Mô hình hợp tác đa bên (multi-stakeholder) đang mở ra tiềm năng nâng cao kiến thức dinh dưỡng cho cộng đồng trên quy mô lớn. Cách tiếp cận cộng hưởng giữa nguồn lực công & doanh nghiệp không chỉ giúp mở rộng độ phủ, mà còn góp phần xây dựng nguồn thông tin dinh dưỡng đáng tin cậy, đủ sức cạnh tranh với “ma trận” thông tin thiếu kiểm chứng trên môi trường số.

Nutifood đồng hành cùng Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học ứng dụng với vai trò nhà tài trợ cho các hoạt động hội thảo chuyên ngành. Ảnh: Nutifood.

Trong mô hình này, vai trò của doanh nghiệp được đặt trong cơ chế minh bạch và tách bạch chuyên môn, nhằm đảm bảo nội dung khoa học được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia độc lập. Đây cũng là một trong những nguyên tắc cốt lõi của các hoạt động hợp tác đa bên trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng hiện nay.

NUTIFOOD ĐỒNG HÀNH NÂNG CAO KIẾN THỨC DINH DƯỠNG CỘNG ĐỒNG

Trong những năm gần đây, Nutifood đã tham gia đồng hành cùng nhiều dự án trong lĩnh vực dinh dưỡng, bao gồm các chương trình hội thảo, tư vấn và truyền thông y khoa, phối hợp với giới chuyên gia và các tổ chức liên quan. Các hoạt động này góp phần hỗ trợ lan tỏa những thực hành dinh dưỡng phù hợp đến cộng đồng.

Định hướng này gắn liền với sứ mệnh “nâng chuẩn dinh dưỡng cho người Việt” mà doanh nghiệp theo đuổi. Được sáng lập bởi đội ngũ Bác Sĩ và Chuyên Gia Dinh Dưỡng, Nutifood phát triển theo hướng kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn, với mục tiêu rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức chuyên môn và ứng dụng đúng vào chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng hằng ngày.

Từ năm 2021, Nutifood mở rộng hợp tác với mạng lưới chuyên gia quốc tế nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển. Đồng thời, doanh nghiệp cũng ưu tiên tạo kết nối với các tổ chức và chuyên gia dinh dưỡng trong và ngoài nước nhằm đánh giá hiệu quả ứng dụng của các giải pháp dinh dưỡng cho từng nhóm tuổi khác nhau. Việc thành lập Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), cùng các hợp tác với đối tác khoa học toàn cầu, góp phần chuẩn hóa hoạt động từ nghiên cứu đến ứng dụng, phù hợp với xu hướng dinh dưỡng hiện đại.

Viện nghiên cứu dinh dưỡng NutiFood Thuỵ Điển. Ảnh: Nutifood.

Nutifood luôn đồng hành với vai trò hỗ trợ triển khai nguồn lực, góp phần đảm bảo tính liên tục của các hoạt động khoa học và giáo dục dinh dưỡng đến cộng đồng, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao nhận thức và sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời tạo điều kiện để các chuyên gia tập trung vào giá trị chuyên môn cốt lõi. Những nỗ lực này cho thấy cách tiếp cận toàn diện của doanh nghiệp trong việc kết hợp giữa nghiên cứu, truyền thông và hoạt động cộng đồng. Qua đó, góp phần tạo ra tác động bền vững trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành vi dinh dưỡng tích cực trong xã hội.