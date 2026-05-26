NS BlueScope Việt Nam chính thức khởi động Giải thưởng Kiến trúc Thép Việt Nam 2026
Thu Ngân
26/05/2026, 08:00
NS BlueScope Việt Nam chính thức công bố khởi động Giải thưởng Kiến trúc Thép Việt Nam 2026, một sân chơi chuyên môn quy mô toàn quốc nhằm tôn vinh các công trình và ý tưởng kiến trúc tiêu biểu ứng dụng vật liệu thép, đồng thời, thúc đẩy xu hướng thiết kế bền vững trong ngành xây dựng.
Giải thưởng được tổ chức với sự phối hợp của Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, hướng tới kết nối cộng đồng kiến trúc – xây dựng, từ các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu đến chủ công trình và sinh viên ngành kiến trúc trên toàn quốc.
Tiếp nối mùa giải 2024, Giải thưởng 2026 quay trở lại với chủ đề “Kiến tạo tương lai bền vững: Giá trị trường tồn trong thiết kế với vật liệu tôn mạ”. Không chỉ tìm kiếm và tôn vinh những công trình cùng ý tưởng kiến trúc ứng dụng thép nổi bật tại Việt Nam, Giải thưởng năm nay còn hướng đến góp phần thúc đẩy sáng tạo kiến trúc với việc ứng dụng vật liệu thép, đồng thời tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các công trình đã triển khai, đặc biệt từ những dự án ứng dụng giải pháp và vật liệu của NS BlueScope Việt Nam. Từ đó, góp phần truyền tải thông điệp rằng vật liệu thép không chỉ góp phần giải quyết bài toán kết cấu và độ bền công trình, mà còn ngày càng trở thành một phần của ngôn ngữ thiết kế kiến trúc, gắn với tính linh hoạt, hiệu quả sử dụng và định hướng phát triển bền vững.
Đại diện NS BlueScope Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi công trình thép mạ đều có thể trở thành ‘Timeless Design’ – thiết kế trường tồn theo thời gian. Giải thưởng này là nền tảng để tôn vinh những thiết kế xuất sắc, đồng thời lan tỏa tư duy sáng tạo, ứng dụng vật liệu tiên tiến nhằm kiến tạo những công trình hướng đến giá trị bền vững cho thế hệ tiếp nối.”
Giải thưởng được triển khai trên phạm vi toàn quốc với hai hạng mục chính: Chuyên nghiệp và Sinh viên. Hạng mục chuyên nghiệp dành cho các công ty tư vấn thiết kế, kiến trúc sư, nhà thầu, hoặc bộ phận thiết kế của chủ đầu tư có pháp nhân hoạt động tại Việt Nam với hai nhóm công trình Công nghiệp và Thương mại. Hạng mục sinh viên với đề tài thiết kế kiến trúc công nghiệp. Đặc biệt, năm 2026 cũng là lần đầu tiên Giải thưởng mở rộng hạng mục Sinh viên, hướng đến việc tạo thêm không gian để các ý tưởng kiến trúc công nghiệp được kết nối rộng hơn với cộng đồng kiến trúc và thực tiễn ngành xây dựng.
Các tác phẩm tham dự sẽ được đánh giá theo hệ tiêu chí riêng cho từng hạng mục. Với Hạng mục Chuyên nghiệp, các công trình được đánh giá dựa trên ba nhóm tiêu chí: Thiết kế xuất sắc (50%), Sáng tạo trong ứng dụng vật liệu và giải pháp thép (30%) và Bền vững (20%). Các công trình tham dự thuộc hai nhóm Công nghiệp và Thương mại cần là công trình thực tế đã hoàn tất xây dựng và đưa vào sử dụng tại Việt Nam, đồng thời ứng dụng vật liệu tôn COLORBOND® hoặc ZINCALUME®. Với Hạng mục Sinh viên, các phương án thiết kế kiến trúc công nghiệp được đánh giá theo năm nhóm tiêu chí có tỷ trọng tương đương 20%, gồm: Ý tưởng, Linh hoạt, Đột phá, Bền vững và Sáng tạo trong ứng dụng vật liệu cũng như giải pháp thép.
Giải thưởng năm nay được đánh giá bởi Hội đồng gồm 15 giám khảo thuộc hai hạng mục Chuyên nghiệp và Sinh viên, quy tụ các kiến trúc sư, chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp đến từ các trường đại học, Hội Kiến trúc sư TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, lĩnh vực công trình xanh, phát triển nhà xưởng công nghiệp cho thuê và ngành xây dựng tại Việt Nam. Với mỗi nhóm công trình và tác phẩm tham dự, Hội đồng Giám khảo sẽ lựa chọn 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì và 2 Giải Ba. Tổng giá trị quà tặng hiện vật và học bổng của Giải thưởng năm nay lên đến hơn 200 triệu đồng.
Thời gian nhận hồ sơ tham dự chính thức diễn ra từ tháng 05/2026 đến hết ngày 28/06/2026. Kết quả Giải thưởng Kiến trúc Thép Việt Nam 2026 dự kiến được công bố vào tháng 08/2026. Các ứng viên có thể gửi nhiều tác phẩm tham dự, không hạn chế số lượng tác phẩm tham gia.
Các công trình đạt giải cao nhất thuộc Hạng mục Chuyên nghiệp của mỗi nhóm Công nghiệp và Thương mại sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải thưởng Kiến trúc Thép BlueScope ASEAN, dự kiến tổ chức tại Bangkok vào tháng 11/2026. Đây không chỉ là cơ hội để các công trình Việt Nam được giới thiệu rộng hơn trong cộng đồng kiến trúc khu vực, mà còn góp phần lan tỏa những góc nhìn và thực hành kiến trúc ứng dụng thép của Việt Nam trên hành trình hướng đến các giá trị bền vững trong tương lai.
* Thông tin chi tiết về thể lệ Giải thưởng và đăng ký tham dự tại: https://tinyurl.com/Giai-thuong-kien-truc-2026
NS BlueScope Việt Nam được tin cậy bởi các sản phẩm thép mạ chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng đối tác kiến tạo nên những công trình mang tính biểu tượng, thẩm mỹ và bền vững – góp phần vào sự phát triển hạ tầng quốc gia và mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.
Các thương hiệu nổi bật của công ty bao gồm: tôn COLORBOND®, tôn ZINCALUME® và các giải pháp tôn, kết cấu thép từ thương hiệu LYSAGHT® và các đối tác uy tín.
Hoạt động tại Đông Nam Á và bờ Tây Bắc Mỹ, NS BlueScope là liên doanh giữa tập đoàn BlueScope (Úc) và Nippon Steel (Nhật Bản), với hơn 2.500 nhân viên làm việc tại 30 cơ sở thuộc 6 quốc gia.
Các sản phẩm thép mạ và thép mạ màu cao cấp của NS BlueScope Việt Nam được thẩm định bởi các tổ chức uy tín và tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018. Doanh nghiệp đồng thời là nhà sản xuất thép đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á đạt chứng nhận ResponsibleSteel™, bên cạnh việc công bố Bản Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPDs) nhằm cung cấp thông tin minh bạch về tác động môi trường của sản phẩm cho phân khúc dự án.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.nsbluescope.com/vn/vi/business
Đà Nẵng công bố Chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu
Sáng ngày 25/5, UBND xã Tiên Phước tổ chức lễ công bố và đón nhận văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Tiên phước” cho sản phẩm hạt tiêu, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), Sở KH&CN Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan, cùng đông đảo bà con nông dân các xã trong khu vực địa lý được bảo hộ.
Phiên livestream sinh nhật 10 tuổi VnShop thu hút gần 4 triệu lượt xem, hàng nghìn voucher được săn
Không khí “săn deal” bùng nổ trong phiên livestream sinh nhật 10 tuổi của VnShop khi hàng loạt ưu đãi liên tục xuất hiện, hút lượng lớn người dùng theo dõi, tương tác và chốt đơn trực tiếp.
C.P. Việt Nam thúc đẩy phát triển chuỗi thực phẩm an toàn, bền vững
Tại Triển lãm ILDEX Vietnam 2026, C.P. Việt Nam giới thiệu mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, nhấn mạnh kiểm soát chất lượng toàn chuỗi và định hướng phát triển bền vững.
Doanh nghiệp tư nhân là động lực cốt lõi để đổi mới đất nước
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định: Sự thay đổi về mô hình phát triển hiện nay không còn là một lựa chọn mang tính cân nhắc, mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với sự đi lên của đất nước. Trong hành trình chuyển dịch đó, khu vực kinh tế tư nhân cùng đội ngũ doanh nhân Việt Nam được đặt vào vị trí trung tâm, giữ vai trò động lực cốt lõi để kiến tạo những giá trị mới...
13 doanh nghiệp tiên phong giải pháp carbon thấp tham gia CFA 2026
CFA Việt Nam vừa công bố danh sách 13 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia chương trình năm 2026, với tổng giá trị dự án ước tính khoảng 352 triệu USD. Các doanh nghiệp được lựa chọn đều hướng tới phát triển giải pháp carbon thấp, trải rộng từ năng lượng sạch, giao thông điện, kinh tế tuần hoàn đến nông nghiệp và vật liệu xây dựng bền vững...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: