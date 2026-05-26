Đà Nẵng công bố Chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu
Ngô Anh Văn
26/05/2026, 08:03
Sáng ngày 25/5, UBND xã Tiên Phước tổ chức lễ công bố và đón nhận văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Tiên phước” cho sản phẩm hạt tiêu, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), Sở KH&CN Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan, cùng đông đảo bà con nông dân các xã trong khu vực địa lý được bảo hộ.
Thực hiện chủ trương phát triển tài sản trí tuệ gắn với sản phẩm đặc trưng
của địa phương theo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, trong
thời gian qua, ngành khoa học và công nghệ đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ
nhằm hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển các đối tượng sở hữu trí tuệ,
góp phần nâng cao giá trị, năng lực cạnh tranh của sản phẩm địa phương.
Trong hệ thống các công cụ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý là
dấu hiệu cao nhất dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương,
vùng lãnh thổ hoặc quốc gia cụ thể, có danh tiếng, chất lượng, đặc tính đặc
trưng do điều kiện địa lý, yếu tố tự
nhiên (khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, địa hình …) hoặc con người (kỹ năng, bí
quyết, quy trình sản xuất, chăm sóc…) của khu vực đó quyết định.
Việc một sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý không chỉ là vấn đề pháp lý mà
còn là sự khẳng định ở tầm quốc gia về giá trị và bản sắc của sản phẩm và là
tài sản vô giá của người dân địa phương.
Tính đến nay, cả nước có 154 chỉ dẫn địa lý được bảo hộ gắn liền với các
thương hiệu nổi tiếng như cà phê Buôn Mê Thuột, nước mắm Phú Quốc, chè Tân
Cương, vải thiều Lục Ngạn, thanh long Bình Thuận... Đối với thành phố Đà Nẵng
hiện có 05 chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc sản, gồm: sâm Ngọc Linh, quế Trà
My, yến sào Cù Lao Chàm – Hội An, nước mắm Nam Ô và hạt tiêu Tiên Phước. Đây là
các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, mang tính đặc thù vùng miền, khi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý sẽ góp phần nâng tầm
giá trị, khẳng định vị thế và thương hiệu của sản phẩm địa phương trên thị trường.
Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ thông qua bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với các sản
vật địa phương là thành quả nỗ lực của ngành khoa học và công nghệ cùng với các
địa phương và sự hỗ trợ của Cục Sở hữu trí tuệ trong việc bảo vệ thương hiệu.
"Trên cơ sở đề xuất của địa phương và khảo sát, đánh giá sản phẩm, Sở KH&CN đã xây dựng và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tiêu Tiên Phước”, thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt triển khai thực hiện tại Quyết định số 3330/QĐ-BKHCN ngày 21/12/2021".
Kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được
Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 179/QĐ-SHTT ngày 29/4/2026 về việc cấp
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00152 cho sản phẩm hạt tiêu “Tiên Phước”.
Theo văn bằng bảo hộ, UBND xã Tiên Phước là tổ chức đại diện các xã được giao
quản lý chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu với khu vực địa lý được
bảo hộ thuộc các xã Tiên Phước, Lãnh Ngọc, Thạnh Bình và Sơn Cẩm Hà của thành
phố Đà Nẵng.
Từ lâu, ạt tiêu Tiên Phước đã nổi tiếng với hương thơm đậm, vị cay nồng đặc trưng và
chất lượng cao. Theo hồ sơ mô tả chỉ dẫn địa lý, sản phẩm gồm ba dạng chính là
tiêu xanh, tiêu đen và tiêu trắng. Trong đó, tiêu đen Tiên Phước có hàm lượng
piperin từ 6,82 - 7,17% và hàm lượng tinh dầu bay hơi từ 2,47 - 2,67%; tiêu trắng
có hàm lượng piperin đạt 7,32 - 7,44%, tạo nên vị cay nồng đặc trưng khó nhầm lẫn
với các vùng tiêu khác.
Các nhà khoa học
xác định chất lượng đặc thù của tiêu Tiên Phước là kết quả của sự kết hợp đặc
biệt giữa điều kiện tự nhiên đặc hữu và tập quán canh tác truyền thống của người
dân địa phương. Tiêu được trồng trên vùng gò đồi, nhiều sỏi sạn; khí hậu có
biên độ nhiệt ngày đêm lớn cùng số giờ nắng cao giúp cây tiêu tích lũy hàm lượng
tinh dầu và piperin cao hơn. Bên cạnh yếu tố tự nhiên, người dân địa phương vẫn
duy trì các phương thức canh tác truyền thống như sử dụng choái sống, bố trí
hàng tiêu theo hướng Đông – Tây, ưu tiên sử dụng phân chuồng, phân hữu cơ và
phân vi sinh trong quá trình chăm sóc. Những kinh nghiệm sản xuất được tích lũy
qua nhiều thế hệ đã góp phần tạo nên chất lượng và bản sắc riêng cho sản phẩm.
Không
chỉ có giá trị về mặt chất lượng, hạt tiêu Tiên Phước còn mang đậm dấu ấn lịch
sử và văn hóa. Từ đầu thế kỷ XVII, hồ tiêu đã là một trong những mặt hàng giao
thương quan trọng của vùng Đàng Trong thông qua thương cảng Hội An. Nhiều tài
liệu lịch sử của các học giả trong và ngoài nước đều ghi nhận hồ tiêu Tiên
Phước là sản vật quý, có danh tiếng từ sớm. Trong đời sống văn hóa dân gian,
cây tiêu cũng gắn bó mật thiết với người dân địa phương, thể hiện qua những câu
ca dao quen thuộc, phản ánh sinh hoạt và ký ức cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” đối với sản phẩm hạt tiêu có ý
nghĩa quan trọng trong việc xác lập cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ danh tiếng, chất
lượng và nguồn gốc của sản phẩm; tạo điều kiện để tổ chức quản lý, kiểm soát chất
lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển thị trường theo quy định. Đây là tiền
đề để xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm theo hướng bền vững, nâng
cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh. Đồng thời cũng là động
lực cho người nông dân thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng
quy mô thương mại.
Cùng với các chỉ dẫn
địa lý đã được bảo hộ như sâm Ngọc Linh, quế Trà My, yến sào Cù Lao Chàm hay nước
mắm Nam Ô, chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước”
được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm hạt tiêu địa phương, đưa sản phẩm này
trở thành một thương hiệu có giá trị cao, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường
trong nước và tiếp cận thị trường quốc tế.
Văn bằng chỉ dẫn địa
lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu được cấp không chỉ là niềm tự hào của người
dân địa phương mà còn là minh chứng rõ nét cho vai trò của ngành khoa học và
công nghệ trong việc chuyển hóa tài
nguyên bản địa thành tài sản trí tuệ có giá trị, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới.
Xuất khẩu hạt tiêu vượt 1 tỷ USD
18:16, 21/08/2025
Chính sách thuế của Hoa Kỳ sẽ tác động mạnh đến giá hạt tiêu trong thời gian tới
17:58, 19/06/2025
Giá hạt tiêu neo ở mức cao, ngành tiêu hướng đến giá trị xuất khẩu 1,5 tỷ USD
Doanh nghiệp tư nhân là động lực cốt lõi để đổi mới đất nước
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định: Sự thay đổi về mô hình phát triển hiện nay không còn là một lựa chọn mang tính cân nhắc, mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với sự đi lên của đất nước. Trong hành trình chuyển dịch đó, khu vực kinh tế tư nhân cùng đội ngũ doanh nhân Việt Nam được đặt vào vị trí trung tâm, giữ vai trò động lực cốt lõi để kiến tạo những giá trị mới...
Trọng tài và ADR: Điểm tựa bảo vệ doanh nghiệp, thúc đẩy môi trường đầu tư
VAW 2026 và Lễ ra mắt Quy tắc VIAC 2026 đã khẳng định tầm quan trọng của các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) trong việc bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và tối ưu hóa môi trường đầu tư tài phán tại Việt Nam...
Phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của các hiệp hội doanh nghiệp trong hệ sinh thái kinh tế
Dù đã có những bước chuyển mình tích cực trong việc đồng hành cùng hội viên, các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn đứng trước bài toán lớn về nâng cao năng lực phản biện chính sách và hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm khẳng định vị thế vững chắc trong hệ sinh thái kinh tế quốc gia...
Truy xuất nguồn gốc nông sản: Nền tảng cho quản trị chuỗi và nâng cao năng lực xuất khẩu
Truy xuất nguồn gốc đang trở thành nền tảng quan trọng trong quản trị chuỗi nông sản hiện đại, giúp kiểm soát chất lượng, minh bạch thông tin và nâng cao năng lực xuất khẩu....
Lạng Sơn: Đánh thức tiềm năng du lịch từ di tích, lễ hội và làng nghề truyền thống
Với sự kết hợp hài hòa giữa di tích, lễ hội, ẩm thực và không gian sinh hoạt cộng đồng, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong hành trình khám phá miền biên viễn phía Bắc.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: