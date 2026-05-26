C.P. Việt Nam thúc đẩy phát triển chuỗi thực phẩm an toàn, bền vững

Tại ILDEX Vietnam 2026, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam giới thiệu các giải pháp trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản và thực phẩm, với trọng tâm là mô hình tích hợp Feed - Farm - Food. Đây là hướng phát triển được doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam, nhằm kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ đầu vào đến chế biến và cung ứng thực phẩm ra thị trường.

TĂNG KẾT NỐI TRONG CHUỖI NÔNG - CÔNG NGHIỆP - THỰC PHẨM

Năm 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 10 của ILDEX Vietnam - Triển lãm quốc tế về chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản. Sự kiện được tổ chức cùng Horti & Agri Vietnam 2026, quy tụ hơn 230 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên tổng diện tích trưng bày hơn 9.000 m².

Lễ khai mạc có sự tham dự của ông Phùng Đức Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y; bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM; bà Panadda Kongma, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh của VNU Asia Pacific; ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, cùng đại diện các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Không gian trưng bày của C.P. Việt Nam tại Triển lãm ILDEX Vietnam 2026. Ảnh: C.P.

Tại không gian trưng bày, C.P. Việt Nam cụ thể hóa mô hình Feed - Farm - Food qua từng mắt xích của chuỗi giá trị. Cách tiếp cận này giúp khách tham quan hình dung cách doanh nghiệp kết nối hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi, quản lý trang trại, nuôi trồng thủy sản, chế biến và phân phối thực phẩm.

Ở mảng Thức ăn chăn nuôi (Feed), doanh nghiệp giới thiệu hệ thống sản xuất hiện đại, các giải pháp dinh dưỡng vật nuôi, tiêu chuẩn quản lý chất lượng và dòng sản phẩm Biotic. Các giải pháp này hướng đến hỗ trợ sức khỏe vật nuôi, nâng cao hiệu quả chăn nuôi và đáp ứng yêu cầu an toàn sinh học ngày càng cao của thị trường.

Với mảng Trang trại (Farm), C.P. Việt Nam giới thiệu các mô hình trang trại gia cầm, heo và thủy sản theo hướng hiện đại, tăng cường kiểm soát an toàn sinh học, tiết kiệm tài nguyên và hạn chế tác động đến môi trường. Các mô hình gồm trại gà giống bố mẹ, Green Farm trong chăn nuôi heo, CPF Combine và CPF Combine House trong nuôi tôm bền vững.

Ở mảng Thực phẩm (Food), không gian trải nghiệm “Từ trang trại đến bếp nhà” giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm như thực phẩm tươi sống, sản phẩm chế biến, xúc xích, thực phẩm ăn liền, sản phẩm tẩm ướp và thủy sản. Điểm nhấn của khu vực này là thông điệp “3 An Toàn”, gồm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, an toàn trong chuỗi sản xuất và an toàn từ nhà cung cấp đạt chuẩn.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, C.P. Việt Nam hiện vận hành 12 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 6 nhà máy chế biến thực phẩm, 2 nhà máy giết mổ và pha lóc thịt heo, 1 tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt gà xuất khẩu với tổng vốn đầu tư hơn 250 triệu USD. Doanh nghiệp cũng có hệ thống hơn 2.500 trang trại do công ty vận hành, trang trại chăn nuôi liên kết và hơn 30.000 nhân viên trên toàn quốc.

Theo ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, ILDEX Vietnam 2026 là dịp để doanh nghiệp chia sẻ nền tảng chuyên môn kỹ thuật, các giải pháp và thành tựu trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản và thực phẩm. Với hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, C.P. Việt Nam hướng tới đóng góp vào quá trình hiện đại hóa ngành nông - công nghiệp - thực phẩm, trong đó chất lượng, an toàn thực phẩm và hiệu quả vận hành là các ưu tiên quan trọng.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và tiêu chuẩn sản xuất có trách nhiệm, mô hình tích hợp Feed - Farm - Food là nền tảng được C.P. Việt Nam phát triển nhằm kiểm soát chất lượng trong toàn chuỗi. Việc quản lý đồng bộ các khâu giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kiểm soát nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến và phân phối.

Ông Phùng Đức Tiến (thứ ba, từ phải sang), nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tham quan khu vực phát triển bền vững của C.P. Việt Nam. Ảnh: C.P.

Bên cạnh các giải pháp sản xuất, C.P. Việt Nam cũng giới thiệu những hoạt động phát triển bền vững như sử dụng năng lượng tái tạo, hệ thống biogas, xử lý nước thải, quản lý môi trường chăn nuôi và tiết kiệm nguồn lực. Đây là những nội dung gắn với định hướng ESG trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, góp phần giảm tác động môi trường và nâng cao hiệu quả vận hành.

Với các nội dung trưng bày tại ILDEX Vietnam 2026, C.P. Việt Nam nhấn mạnh định hướng đồng hành với ngành chăn nuôi, thủy sản và thực phẩm, hướng tới chuỗi sản xuất an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm tại Việt Nam.