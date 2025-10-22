Doanh nghiệp đại chúng được chủ động mua lại cổ phiếu, không cần chờ Uỷ ban Chứng khoán xem xét

Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng

Một trong những nội dung quan trọng được sửa đổi là quy định về việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và tăng cường tính minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Theo Điều 4 dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Thông tư số 118/2020/TT-BTC theo hướng quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm và trình tự khi công ty đại chúng thay đổi phương án mua lại cổ phiếu.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi phương án, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cũng như công bố thông tin trên trang điện tử của công ty, trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán về thông báo thay đổi phương án mua lại theo Mẫu tại Phụ lục số 38 ban hành kèm theo Thông tư này. (Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC)

Cụ thể, công ty đại chúng không được phép thay đổi ý định hoặc phương án mua lại cổ phiếu đã công bố. Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, hỏa hoạn hoặc các trường hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi công bố thông tin, công ty mới được phép thực hiện thay đổi phương án mua lại cổ phiếu, Dự thảo nêu rõ.

Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi này được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong hai năm 2025 và 2026. Theo đó, mục tiêu của chương trình là cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính trong năm 2025.

Trên cơ sở đó, Căn cứ Điều 36 Luật Chứng khoán, Bộ Tài chính tiến hành rà soát và đề xuất sửa đổi theo hướng loại bỏ thủ tục hành chính “Thay đổi việc mua lại cổ phiếu” quy định tại Thông tư số 118/2020/TT-BTC, theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không xem xét thủ tục hành chính này.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cho biết Dự thảo Thông tư này cũng bỏ quy định về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải chấp thuận các trường hợp thay đổi phương án mua lại cổ phiếu quỹ. Đồng thời, bổ sung quy định rằng việc thay đổi phương án này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố công khai ra công chúng.

"Cách tiếp cận này được đánh giá vừa phù hợp với chủ trương của Chính phủ về việc cắt giảm thủ tục hành chính tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025, vừa đảm bảo quyền tự chủ của doanh nghiệp khi quyết định các trường hợp bất khả kháng xảy ra với doanh nghiệp", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các công ty đại chúng phải công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi phương án mua lại cổ phiếu.

Dự thảo Thông tư lần này vẫn giữ nguyên nguyên tắc đó, nhằm bảo đảm tính minh bạch, công khai của thông tin trên thị trường, giúp cổ đông và nhà đầu tư kịp thời nắm bắt diễn biến, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đánh giá cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động thị trường chứng khoán.