Quy mô thị trường trái phiếu và cổ phiếu đạt 12,76 triệu tỷ đồng

Chiều ngày 13/10/2025, tại phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025–2030, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình bày tham luận về công tác quản lý tài sản và tài chính ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021–2025.

Theo đó, giai đoạn 2021–2025, 12/12 chỉ tiêu tài chính – ngân sách nhà nước chủ yếu đã được thực hiện. Các nguồn lực ngân sách được quản lý, huy động và sử dụng theo định hướng gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô. Bội chi ngân sách nhà nước bình quân đạt khoảng 3,1–3,2% GDP. Nợ công năm 2025 ước tính ở mức 35–36% GDP.

Bộ Tài chính đã trình Quốc hội, Chính phủ ban hành 32 luật, nghị quyết; 168 nghị định và ban hành theo thẩm quyền 436 thông tư trong lĩnh vực tài chính – ngân sách. Một số hành lang pháp lý mới được xây dựng liên quan đến trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và các mô hình kinh tế mới.

Tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước giai đoạn này đạt khoảng 18,3% GDP.

Tổng giá trị miễn, giảm, gia hạn thuế và phí ước tính khoảng 1,1 triệu tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh và phục hồi kinh tế. Tỷ lệ chi đầu tư công tăng từ 28% lên 32% tổng chi ngân sách. Khoảng 1,5 triệu tỷ đồng được tiết kiệm chi và tăng thu để phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng, quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế và nhà ở.

Khoảng 17% tổng chi ngân sách hằng năm được phân bổ cho lĩnh vực an sinh xã hội. Ngoài ngân sách nhà nước, các nguồn lực xã hội và hệ thống tín dụng chính sách cũng được sử dụng để hỗ trợ người lao động, người dân và các nhóm chính sách.

Tính đến năm 2025, cả nước có trên 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng hơn 46% so với năm 2020.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 32,2% GDP, trong đó đầu tư của khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước chiếm trên 65%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 16% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Tính đến ngày 30/9/2025, quy mô thị trường trái phiếu đạt 3,76 triệu tỷ đồng, tương đương 32,8% GDP. Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt hơn 9 triệu tỷ đồng, tương đương 78,4% GDP.

Trong phần phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu ba nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành tài chính cho giai đoạn tới.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, rút gọn thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số. Mục tiêu là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu đến năm 2028 đưa Việt Nam vào nhóm ba nước hàng đầu ASEAN và nhóm ba mươi nước hàng đầu thế giới về đổi mới môi trường kinh doanh. Dự kiến sẽ trình Bộ Chính trị các nghị quyết liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, và tiếp tục triển khai Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Mục tiêu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 50 doanh nghiệp nhà nước thuộc nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất ASEAN, và từ 1 đến 3 doanh nghiệp thuộc nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu.

Thứ hai, triển khai hiệu quả quy hoạch tổng thể quốc gia, gắn với phát triển các vùng động lực, hành lang kinh tế, không gian phát triển mới sau điều chỉnh địa giới hành chính, nhằm thúc đẩy liên kết vùng và đô thị hóa.

Thứ ba, thực hiện chính sách tài khóa chủ động, mở rộng hợp lý, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ để giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Khoảng 3% tổng chi hằng năm sẽ được bố trí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP, và Việt Nam nằm trong nhóm ba nước dẫn đầu Đông Nam Á về năng lực cạnh tranh số.