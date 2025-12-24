Thao túng cổ phiếu CRC, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ cùng 8 người khác bị cấm giao dịch vì "cho mượn tài khoản"

Trong khoảng thời gian từ ngày 03/03/2025 đến ngày 01/08/2025, ông Nguyễn Tiến Độ đã sử dụng 02 tài khoản của chính mình và 08 tài khoản của 08 nhà đầu tư khác để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu CRC giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu CRC,

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam (mã CRC-HOSE).

1. Đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán

- Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), ngày 22/12/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1031/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Độ (Hà Nội) với số tiền là 1,5 tỷ đồng.

Quy định tại: Khoản 3 Điều 5 và khoản 1 Điều 36 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 30 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể: trong khoảng thời gian từ ngày 03/03/2025 đến ngày 01/08/2025, ông Nguyễn Tiến Độ đã sử dụng 02 tài khoản của chính mình và 08 tài khoản của 08 nhà đầu tư khác để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu CRC giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu CRC, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Nguyễn Tiến Độ cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1031/QĐ-XPHC ngày 22/12/2025 đối với ông Nguyễn Tiến Độ, ngày 22/12/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1032/QĐ-UBCK đối với ông Nguyễn Tiến Độ về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán như sau:

+ Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 25/12/2025, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

+ Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 25/12/2025, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

2. Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán

- Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 22/12/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1033/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 08 cá nhân, bao gồm: bà Vũ Thị Hằng (Hà Nội), ông Mai Văn Hiệp (Bắc Ninh), bà Nguyễn Thị Huyền (Yên Bái), bà Hoàng Thị Thu Trang (Yên Bái), ông Nguyễn Trung Lương (Yên Bái), bà Trần Huyền Trang (Hà Nội), ông Mai Thanh Phong (Lạng Sơn), Nguyễn Phú Duy (Yên Bái).

Cụ thể như sau: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với 08 cá nhân theo Quyết định số 1033/QĐ-XPHC do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán (08 cá nhân đã cho ông Nguyễn Tiến Độ mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 03/03/2025 đến ngày 01/08/2025 đối với mã cổ phiếu CRC của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam).

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 08 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1033/QĐ-XPHC ngày 22/12/2025 đối với 08 cá nhân, ngày 22/12/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1034/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 08 cá nhân nêu trên như sau:

+ Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 25/12/2025, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

+ Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 25/12/2025, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Theo giới thiệu hoạt động chính của công ty là kinh doanh thương mại hàng nông sản, vật liệu xây dựng, sản phẩm năng lượng tái tạo. Tại ngày 30/9, CRC có 15 công ty con, 2 công ty con trực tiếp, 13 công ty con gián tiếp và 3 công ty liên kết.

Được biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố thông kê xử phạt sai phạm trong năm 2025. Theo đó, tính đến ngày 19/12/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 194 quyết định xử phạt với tổng tiền phạt là trên 53 tỷ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp đại chúng và niêm yết là nhóm chịu ảnh hưởng chính, chiếm hơn 76% số trường hợp vi phạt chủ yếu liên quan đến việc công bố thông tin. Các công ty chứng khoán chiếm hơn 16% số quyết định với nhiều sai phạm mang tính nghiệp vụ. Qua đó cho thấy bức tranh xử phạt năm nay cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong quá trình tự hoàn thiện với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cơ quan quản lý trong việc duy trì kỷ cương và minh bạch của thị trường.